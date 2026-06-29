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वटपौर्णिमा 2026: सुवासिनींनो जाणून घ्या वडाच्या पूजेचा शुभ मुहूर्त अन् साहित्य

हिंदू धर्मात ज्येष्ठ महिन्यापासूनच सणांना सुरुवात होते. यंदा 'वट पौर्णिमा' (Vat Purnima 2026) कधी आहे आणि शुभ मुहूर्त काय आहे हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Vat Purnima 2026
वट पौर्णिमा 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 1:29 AM IST

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Vat Purnima 2026 : 'वट पौर्णिमेला' हिंदू धर्मात खूप महत्व आहे. हा सण प्रत्येक महिलेसाठी खास असतो. पौराणिक कथेनुसार या दिवशी सावित्रीने तिचा नवरा सत्यवानाचे प्राण यमाकडून परत आणले होते. त्यामुळं सुवासिनींसाठी वट पौर्णिमेचा उपवास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. ही घटना ज्यादिवशी घडली त्यादिवशी पौर्णिमा होती. त्यादिवसापासून सुवासिनी महिला पतीच्या प्राणांचं रक्षण व्हावं आणि आपल्या पतीला सत्यवानाप्रमाणे दीर्घायुष्य लाभावे यासाठी हे व्रत करतात. सावित्रीने आपल्या पतीची सेवा वडाच्या झाडाखाली केली आणि यमदेवाने तिथेच सत्यवानाला त्याचे प्राण परत दिले असा समज आहे. त्यामुळं वडाच्या झाडाची पूजी केली जाते. वैदिक पंचांगानुसार, वटपौर्णिमा सोमवारी 29 जून 2026 रोजी आहे.

काय आहे वटवृक्षाचं महत्त्व? : वटवृक्ष हे शुभ मानलं जातं कारण त्यात देवताचे निवास मानले जाते. त्यामुळं वडाला सात फेऱ्या मारल्यानं पतीला दीर्घायुष्य आणि समृद्धी प्राप्त होते, असा समज आहे.

सात फेऱ्यांचं काय महत्त्व ? : सात फेऱ्या मारणं हे सात जन्मांमधील एकनिष्ठतेचे प्रतीक मानलं जातं. या फेऱ्या मारताना, महिला आपल्या पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी आणि सात जन्मासाठी एकच पती मिळावा यासाठी प्रार्थना करतात.

वटपौर्णिमा शुभ मुहूर्त आणि तिथी

  • पौर्णिमा तिथी सुरुवात : 29 जून 2026, पहाटे 3:06 वाजता
  • पौर्णिमा तिथी समाप्ती : 30 जून 2026, पहाटे 5:26 वाजता
  • पूजेसाठी शुभ मुहूर्त : पूजेचा मुख्य शुभ मुहूर्त: सकाळी 08:24 ते 10:40 पर्यंतअभिजीत मुहूर्त: दुपारी 11:55 ते 12:48 पर्यंत (पूजेसाठी उत्तम वेळ) या कालावधीत पूजा करणे अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानले जाते.

वट पौर्णिमा पूजेचे साहित्य : वट पौर्णिमेच्या दिवशी महिलांनी सकाळी उठावे. त्यानंतर स्नान करून देवपूजा करावी. नंतर वट पोर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झाडाची पूजा करावी. यासाठी हळद, कुंकू, सिंदूर, फळे, अक्षता, सुपारी, ब्लाउज पीस, गहू, बांगडी, मंगळसूत्र, फुले, चंदन, तूपाचा दिवा, गंध, अत्तर, धूप, रक्षासूत्र, कच्चे सूत, वडाचं फळ, बांबूचा पंखा, पाण्याने भरलेला कलश, नारळ, मिठाई, सत्यवान, देवी सावित्रीची मूर्ती, लाल कापड, धागा हे साहित्य लागेल. पूजेदरम्यान लाल, हिरवी साडी नेसावी. या दिवशी उपवास करणं शुभ मानलं जातं.

वट पौर्णिमेच्या पूजेची योग्य पद्धत : वट पौर्णिमेच्या दिवशी महिलांनी सकाळी लवकर उठून स्नान करुन साजशृंगार करावा. त्यांनंतर श्री गणेशाची स्थपणा करावी. नंतर त्यावर हळदी-कुंकू, अक्षता अर्पण करून त्याची पूजा करावी. पुढे आपण घेतलेले सुतबंडल वटवृक्षाला गुंडाळत सातवेळा प्रदक्षिणा घालावी. त्यांनंतर तेलाचा किंवा तुपाचा दिवा लावावा. गव्हाने ओटी भरुन पंचामृत, नाणी, फुले, पाच फळे अर्पण करावी. त्यानंतर वटवृक्षाला हळदी-कुंकू अर्पण करून नैवेद्य आणि आंबे अर्पण करा. पाच विवाहितांना हळदी-कुंकू लावत त्यांची ओटी भरावी. ओटीमध्ये गहू आणि आंबा जांभूळ, किंवा इतर फळे घालावे. सायंकाळी सावित्रीच्या कथेचं वाचन करावं आणि पाच सुहासनीची आोटी भरावी.

  • आजची तारीख : 29-06-2026 सोमवार
  • आजची तिथी : पौर्णिमा
  • आजचे नक्षत्र : मूळ
  • अमृतकाळ : 14:18 to 15:58
  • राहूकाळ : 07:40 to 09:20
  • सुर्योदय : 06:01:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:17:00 सायंकाळी

टीप - (सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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