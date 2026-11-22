त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दिव्यांचा उत्सव; जाणून घ्या तिथी, शुभ मुहूर्त आणि दानाचं महत्त्व
त्रिपुरारी पौर्णिमा (Tripuri Purnima) किंवा कार्तिक पौर्णिमा (Kartik Purnima) हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र सण आहे. या दिवशी दीपदानाला विशेष महत्त्व आहे.
Published : November 22, 2026 at 7:49 PM IST
हैदराबाद : कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमेला त्रिपुरारी पौर्णिमा (Tripuri Purnima) किंवा त्रिपुरी पौर्णिमा (Kartik Purnima) असं म्हटलं जातं. यंदा मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी त्रिपुरारी पौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी शिवमंदिरांमध्ये उंच दीपस्तंभावर दिवा प्रज्वलित करण्याची परंपरा आहे. याला त्रिपुर वात असं म्हणतात. तसेच एकादशीपासून सुरू झालेल्या तुळशी विवाहाची सांगता या दिवशी होते. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दीपदान, पूजा-अर्चना आणि दानधर्माला विशेष महत्त्व आहे.
त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणजे काय? : कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमेला त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हटलं जातं. पौराणिक मान्यतेनुसार, या दिवशी भगवान शंकरांनी त्रिपुरासुराचा आणि त्याच्या तीन नगरांचा नाश केला होता. त्रिपुरासुराच्या अत्याचारांपासून देवतांची मुक्तता झाल्यामुळं हा दिवस विजयाचं प्रतीक मानला जातो. या दिवशी घरात, घराबाहेर तसेच मंदिरांमध्ये दिवे लावण्याची परंपरा आहे. दीपदान, गंगास्नान आणि कार्तिकस्वामींच्या दर्शनालाही विशेष महत्त्व आहे. भगवान शंकरांच्या विजयाचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी साजरा केला जाणारा हा दीपोत्सव अंधारावर प्रकाशाचा आणि वाईट प्रवृत्तींवर चांगुलपणाचा विजय दर्शवतो.
त्रिपुरारी पौर्णिमेची तिथी आणि शुभ मुहूर्त
- पौर्णिमा तिथी प्रारंभ: 23 नोव्हेंबर 2026 रोजी रात्री 11:42 वाजता
- पौर्णिमा तिथी समाप्त: 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी रात्री 8:23 वाजता
- पूजा आणि दीपदान शुभ मुहूर्त: सायंकाळी 5:08 ते 7:47 पर्यंत
त्रिपुरारी पौर्णिमेला कोणत्या वस्तूंचे दान करावे? : कार्तिक पौर्णिमेला पूजा-अर्चनेसह दानधर्मालाही विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी आपल्या क्षमतेनुसार गरजू व्यक्तींना मदत करावी. गरीब आणि गरजू लोकांना गहू, तांदूळ, डाळी तसेच इतर खाद्यपदार्थांचे दान करता येते. याशिवाय कपडे, चप्पल-बूट आणि आर्थिक मदत करणंही शुभ मानलं जातं. नोव्हेंबर महिन्यात थंडीचा कडाका वाढू लागतो. त्यामुळं गरजू व्यक्तींना ब्लँकेट, स्वेटर, शाल आणि इतर लोकरीच्या कपड्यांचे दान करणं हे एक चांगलं सेवाकार्य ठरू शकतं. तसेच एखाद्या भुकेल्या व्यक्तीला अन्नदान करणेही पुण्यदायी मानलं जातं.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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