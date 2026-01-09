ETV Bharat / spiritual

आज चंद्र कन्या राशीत;' या' 5 राशींना होणार व्यापार-व्यवसायात लाभ, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 5:01 AM IST

3 Min Read
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्टया लाभदायक आहे. आर्थिक लाभ होईल. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन कराल. शरीर आणि मन स्वस्थ राहील. मित्र आणि कुटुंबीयांसह दिवस आनंदात घालवाल. जास्त लोकांच्या संपर्कात याल. व्यापारी वर्ग व्यापारवाढ व नियोजन करू शकतील. आपल्या हातून लोकहिताचं एखादं काम होईल.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपल्या विचारांचा मोठेपणा आणि वाणीची करामत इतरांना प्रभावित आणि मंत्रमुग्ध करेल. इतरांशी सौहार्दाचे संबंध राहतील. बौद्धिक चर्चा, वाद-विवाद यात यशस्वी व्हाल. वाचन-लेखनात रस घ्याल. विद्यार्थ्यांना चांगला दिवस. कष्टाचे पूर्ण चीज झाले नाही तरी आपण पुढेच जात राहाल. पचनक्रियेची समस्या उदभवुन प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कन्या राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपल्या द्विधा मनःस्थितीमुळं आपण कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेऊ शकणार नाही. वैचारिक वादळामुळं मानसिक अस्वस्थता अनुभवाल. अती हळवेपणा आपली दृढता कमकुवत करेल. पाणी तसेच इतर प्रवाही पदार्थांपासून सावध राहा. कुटुंब किंवा जमीन या संबंधी विषयावर चर्चा किंवा प्रवास टाळणे हिताच राहील. शारीरिक आणि मानसिक स्वस्थतेचा अभाव राहील.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस कामात यश व नव्या कामाचा प्रारंभासाठी अनुकूल आहे. मित्राचा सहवास आपणाला आनंद देईल. जवळचे प्रवास होतील. भावंडांशी सलोखा राहील. प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल. आर्थिक लाभ व समाजात आदर - सत्कार मिळेल. विरोधकांना पराभूत कराल. कोणाच्या प्रेमात पडाल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज दूरस्थ स्नेही व नातलग यांच्याशी झालेल्या पत्र व्यवहारामुळं लाभ होईल. कुटुंबात सुख शांती नांदेल. स्वादिष्ट भोजन मिळेल. आपले वाक्चातुर्य इतरांची मने जिंकेल. निर्धारित कामात यश मिळेल. आयोजन व अतिविचार संकट निर्माण करतील. स्त्री मित्र मदतरूप ठरतील.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंददायी असेल. शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया उत्साही व प्रसन्न राहाल. आर्थिक लाभ होतील. मित्र व स्नेह्यांची भेट आनददायी राहील. प्रवास आनंददायी होईल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपलं बोलणं आणि व्यवहार यावर आपणास संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबीय व इतरांशी उद्धटपणे बोलाचाली होण्याची शक्यता आहे. परोपकाराचा बदला उपकारात मिळतो. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढेल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. आज अडचणींमुळं मनःशांती लाभणार नाही. त्यासाठी आपणास प्रयत्न करावे लागतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज नोकरी, व्यापार व व्यवसायात लाभप्राप्ती होईल. मित्रांबरोबर गाठीभेटी, प्रवास ठरवाल. विवाहेच्छुक तरूण तरूणींसाठी चांगली संधी आहे. संतती किंवा पत्नीकडून लाभ होईल. वाडवडील किंवा थोरले बंधू त्या लाभात निमित्त मात्र बनतील. स्नेही किंवा मित्र यांच्याकडून भेटवस्तू मिळतील. वरिष्ठांची मर्जी राहील. वैवाहिक जीवनाचा मनसोक्त आनंद उपभोगू शकाल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंदाची छटा पसरेल. प्रत्येक कार्यात यश मिळेल. वरिष्ठांची आपणावर मर्जी राहील. पिता व वडीलधार्‍यांकडून लाभाची शक्यता. व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवास होईल. कामाचा व्याप वाढेल. आर्थिक योजना चांगल्या प्रकारे करू शकाल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस बौद्धिक कार्य किंवा साहित्य लेखन यासाठी अनुकूल आहे. व्यवसायात नवे विचार प्रवाह आणल्याने आपल्या कामाला नवे स्वरूप येईल. व्यवसाय क्षेत्रातील प्रतिकूल वातावरण मनाला अस्वस्थ करेल. शारीरिक थकवा जाणवेल. संततीच्या समस्या आपणास त्रस्त करतील. व्यर्थ खर्च होईल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद टाळा.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज अवैध काम व नकारात्मक विचारांपासून दूर राहावे. खूप विचार आणि संताप मानसिक स्वास्थ्य बिघडवेल. आरोग्य बिघडेल. कुटुंबात खडाजंगी होईल. खर्चाचे प्रमाण वाढल्यानं आर्थिक चणचण भासेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र कन्या राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज दैनंदिन कामातून मोकळीक मिळून बाहेर हिंडण्या - फिरण्याला जाण्यास व मनोरंजनासाठी वेळ काढाल. कुटुंबीय व मित्रांना पण त्यात समाविष्ट करून घ्याल. त्यांनाही त्याचा आनंद वाटेल. शारीरिक व मानसिकदृष्टया आज दिवसभर प्रफुल्लित राहाल. आपली प्रतिष्ठा वाढेल.

