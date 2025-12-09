'या' राशींच्या लोकांनी रागावर आणि वाणीवर संयम ठेवावा, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File photo)
Published : December 9, 2025 at 5:08 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मानसिक व्यग्रतेत जाईल. जास्त भावनावश होऊ नका. त्यामुळं बोलण्यावर संयम न राहून त्रास होऊ शकतो. आईच्या स्वास्थ्याची काळजी घ्यावी लागेल. शक्यतो स्थावर संपत्तीची चर्चा टाळावी. अपघाताच्या शक्यतेमुळं वाहन जपून चालवावे आणि पाण्यापासून दूर राहावे. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज शरीराने आणि मनाने मोकळे वाटेल. उत्साह वाढेल. मन संवेदनशील बनेल. कल्पनाशक्ती वाढल्यामुळं काल्पनिक जगाची सफर आपण कराल. कौटुंबिक विषयात रस घ्याल आणि प्रवासाचे बेत आखाल. आर्थिक व्यवहारांकडं अधिक लक्ष देऊ शकाल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपणास कामात सफलता मिळेल, फक्त थोडा उशीर लागेल. तरीही प्रयत्न सुरू ठेवून ती पूर्ण करू शकाल. आर्थिक कामात अडथळे दूर होऊन मार्ग मोकळा सापडेल. नोकरी - व्यवसायात बरोबरचे कार्यकर्ते किंवा सहकारी यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदाचं राहील.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपणास शारीरिक आणि मानसिक सौख्य मिळेल. मित्रासह आजचा दिवस खूप आनंदात आणि उल्हासात जाईल. आपलं मन अगदी संयमी राहील. वैवाहिक जीवनाचा मनसोक्त आनंद उपभोगू शकाल. प्रवासाची आणि आर्थिक लाभाची शक्यता आहे.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज मनास चिंता लागून राहिल्यानं स्वास्थ्य बिघडेल. वाद - विवादामुळं कोणाबरोबर संघर्ष होईल. कोर्ट - कचेरीच्या कामात सावधपणे पाऊले टाका. भावनेच्या प्रवाहात वाहत जाऊन काही अविचारी काम हातून घडणार नाही याकडं लक्ष द्या. वाणी आणि व्यवहार यात संयम राखावा.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस तन मनाच्या स्वस्थते बरोबर आपणास विविध लाभ मिळवून देईल. व्यापारात आणि नोकरीत आर्थिक लाभ होईल. वरिष्ठ आपल्यावर खूष झाल्यानं पदोन्नतीची शक्यता आहे. विवाहोत्सुकासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. स्त्री मित्र लाभदायक होतील. निसर्ग सौंदर्य स्थळी पर्यटन होईल. वैवाहिक सुखाचा मनसोक्त आनंद मिळवाल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज आपली कामे सहजतेने पूर्ण होतील. मान - सन्मानात वाढ होईल. कार्यालयात वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन मिळाल्यानं आपला आत्मविश्वास वाढेल. व्यापार्यांच्या व्यापारात तसेच मिळकतीत वाढ होईल. कौटुंबीक जीवन आनंदपूर्ण राहील. स्वास्थ्य चांगले राहील. उत्तम सांसारिक सुख प्राप्त होईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आळस, थकवा व चिंता यामुळं कामाचा उत्साह मंद पडल्याचं जाणवेल. विशेषतः संततीची आपणास चिंता वाटेल. कार्यक्षेत्रात सुद्धा अधिकारी वर्गाचे नकारात्मक वागणे आपणास हताश बनवेल. प्रतिस्पर्धी आणि विरोधक यांची ताकद वाढेल. व्यवसायात संकटे येतील. आज महत्वाचे निर्णय घेऊ नका.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आपण नवीन कामाची सुरुवात करू नये. तसेच आपल्या प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. कफ किंवा पोटाचे विकार आपल्याला सतावतील. एखादी शस्त्रक्रिया संभवते. आज आपण चिंतीत राहाल. पाण्यापासून दूर राहा. अचानकपणे एखादा आजार सतावेल. खर्चात वाढ होईल. वाणी आणि वर्तणूक यावर संयम ठेवावा.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस कामाचा व्याप आणि मानसिक ताण यातून सुटका होऊन मित्र व संबंधितांसह आनंदात व्यतीत कराल. भिन्नलिंगी व्यक्तिंचं आकर्षण वाढेल. उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होईल. व्यापारी आपल्या व्यापाराचा विस्तार करू शकतील. आर्थिक लाभ व मान-सन्मानात वृद्धी होईल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास व एखादा प्रवास आपल्या आनंदात भर घालू शकेल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज आपल्याला कामात यश मिळेल. कुटुंबियांशी अधिक स्नेहाचे व्यवहार होतील. शारीरिक व मानसिक स्वस्थता मिळेल. नोकरी - व्यवसायात सहकारी सहकार्य करतील. घरात आनंद व उत्साहाचं वातावरण राहील.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपली कल्पना शक्ती खुलून उठेल. साहित्य निर्मितीसाठी देखील आजचा दिवस अनुकूल आहे. विद्यार्थी अभ्यासात उत्तम प्रगती करू शकतील. आपल्या स्वभावात हळवेवणा राहील. पोटाच्या आजाराची शक्यता आहे. मनात एखादी अनामिक भीती निर्माण होईल. मानसिक संतुलन बिघडू देऊ नका. आजचा दिवस प्रणयाराधनेसाठी अनुकूल आहे.