ETV Bharat / spiritual

'या' राशींच्या व्यक्तींनी वाणीवर संयम ठेवावा; अचानक होईल धनलाभ, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 12:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • मेष (ARIES) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आज स्वभावातील तापटपणा आणि हट्टीपणा यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. कष्ट घेऊनही अपेक्षित यश न मिळाल्यानं मन उदास होईल. शारीरिक अशक्तपणा जाणवेल. आजचा दिवस प्रवासासाठी अनुकूल नाही. संततीविषयक काळजी निर्माण होईल. कोणत्याही गोष्टीत विचार केल्याशिवाय पाऊल उचलणे हानिकारक ठरेल. सरकारी कामात यश मिळेल.
  • वृषभ (TAURUS) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या भावात असेल. आज आपली आत्मविश्वासाची भूमिका महत्वाची राहील. वडीलांनकडून लाभ होईल. विद्यार्थि वर्गाची अभ्यासात गोडी लागेल. सरकारी कामात यश आणि फायदा मिळेल. संततीसाठी पैसा खर्च करावा लागेल. कलाकार, खेळाडू यांना आपले कौशल्य दाखवण्यास अनुकूलता लाभेल. आज शक्यतो संपत्तीविषयक कायदेशीर दस्तऐवज करू नये.
  • मिथुन (GEMINI) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस नवीन कार्यारंभ करण्यास अनुकूल आहे. शासनाकडून काही लाभ होतील. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. भावंडे व शेजारी-पाजारी यांच्याशी असलेले गैरसमज दूर होतील. वैचारिक बदल संभवतो. आर्थिक व्यवहारात मात्र सावधानता बाळगावी लागेल.
  • कर्क (CANCER) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आज नकारात्मक विचार दूर सारावे लागतील. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. कुटुंबियांशी गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित परिणाम मिळू शकणार नाही. अवैध गोष्टींपासून शक्यतो दूरच राहावे.
  • सिंह (LEO) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आज आपला आत्मविश्वास दांडगा असेल. कोणतेही काम करण्याचा निर्णय आपण झटकन घेऊ शकाल. सामाजिक मान वाढेल. वाणी व कृतीवर नियंत्रण ठेवा. काही कारणाने आपल्या रागाचं प्रमाण वाढेल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल.
  • कन्या (VIRGO) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. आज एखाद्या व्यक्तीशी आपला वाद होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक थकवा व मानसिक तणाव वाढेल. एखाद्या गोष्टीवरून मित्रांशी गैरसमज होतील. स्वभावात तापटपणा वाढेल. एखाद्या मांगलिक कार्यासाठी खर्च होईल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. अचानकपणे खर्च उदभवतील. शक्यतो भांडणापासून दूर राहावे.
  • तूळ (LIBRA) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातून झालेल्या लाभातून आपल्याला समाधान मिळेल. प्राप्तीत वाढ संभवते. मित्रांकडून फायदा होईल पण त्यांच्यासाठी खर्च सुद्धा करावा लागेल. एखाद्या पर्यटन स्थळाला भेट देऊन आपलं मन प्रफुल्लित होईल. भिन्नलिंगी मित्रांशी झालेली भेट आनंददायी ठरेल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळेल. उत्तम भोजन प्राप्ती होईल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण अनुकूल असेल. वरिष्ठ आपल्यावर खुश होतील. प्रत्येक काम यशस्वीरित्या पूर्ण होईल. मान व प्रतिष्ठा वाढेल. नोकरीत बढतीही होऊ शकते. कौटुंबिक जीवनात संततीची प्रगती झाल्याने आपले समाधान होईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज आपली प्रकृती नरम गरम राहील. आळस व अशक्तपणा जाणवेल. मनाला चिंता लागून राहील. व्यवसायात अडथळे येतील. शक्यतो नकारात्मक विचारांपासून दूर राहावे. कोणतीही योजना विचारपूर्वक अंमलात आणा. प्रतिस्पर्धी व विरोधक यांच्याशी संभाव्य वाद टाळा.
  • मकर (CAPRICORN) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज अचानकपणे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा खर्च आजारपणावर, व्यावहारिक किंवा सामाजिक कामासाठी बाहेर जावे लागल्यामुळं होऊ शकतो. खाण्या-पिण्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. नकारात्मक विचारांवर संयम ठेवावा लागेल. नोकरी- व्यवसायात मात्र अनुकूलता राहील. भागीदारांशी मतभेद संभवतात.
  • कुंभ (AQUARIUS) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या भावात असेल. आजचा दिवस प्रणयाराधनेसाठी अनुकूल आहे. प्रत्येक काम आपण आत्मविश्वापूर्वक कराल. प्रवास, सहलीची शक्यता आहे. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेण्याची व नवीन वस्त्रपरिधान करण्याची संधी लाभेल. भागीदारीतून फायदा होईल. वाहन सौख्य मिळेल.
  • मीन (PISCES) : सिंह राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपले मनोबल आणि आत्मविश्वास दृढ असेल. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. घरात सुखशांती नांदेल. स्वभावातील तापटपणा संयमित ठेवावा लागेल. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. स्त्रीयांना माहेरहून चांगली बातमी मिळेल.

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHI BHAVISHYA
राशीभविष्य
सिंह राशीचा चंद्र
HOROSCOPE 8 JANUARY 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.