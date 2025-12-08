'या' राशींसाठी शुभ संयोग, महादेवाची राहणार कृपा, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 8, 2025 at 5:00 AM IST
- मेष (ARIES) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या भावात असेल. आज आपणाला अतिशय संवेदनशीलता जाणवेल. आज आपल्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. आईच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. घर, जमीन इत्यादींशी संबंधित व्यवहार शक्यतो आज करू नयेत. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. एखाद्या अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहावे. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम फलदायी आहे.
- वृषभ (TAURUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. आज आपण अती संवेदनशीलतेमुळं आणि भावूक विचारांमुळं खूप हळवे व्हाल. आपली आणि इतरांविषयीची काळजी दूर झाल्यामुळं मनाला दिलासा मिळेल. कल्पनाशक्ति आणि सृजनशीलतेने काम कराल. कुटुंबीय व मित्रांसह स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. अचानकपणे प्रवास करावा लागेल. पैशाविषयी दक्ष राहून आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल.
- मिथुन (GEMINI) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आज सुरूवातीच्या त्रासानंतर आपण ठरवलेली कामे पार पडतील आणि त्यामुळं आपलं मन प्रसन्न होईल. आर्थिक योजनांमुळं आपला त्रास कमी होईल. नोकरी-व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळाल्याने तेथील वातावरण चांगलं राहील. मित्र किंवा प्रिय व्यक्तीच्या सहवासानं आनंदात भर पडेल. कुटुंबात शांती आणि आनंदाचं वातावरण राहील.
- कर्क (CANCER) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आजचा दिवस मित्र परिवार आणि कुटुंबीय यांच्या सहवासात चांगला जाईल. त्यांच्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तू आनंदात भरच घालतील. बाहेर फिरायला जाऊ शकाल. तसेच स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद सुद्धा घेऊ शकाल. काही शुभ समाचार आणि आर्थिक लाभ सुद्धा मिळतील. पत्नीच्या सहवासात वेळ चांगला जाईल. आज शारीरिक आणि मानसिक आनंदाचा उपभोग घेऊ शकाल.
- सिंह (LEO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. आज आपण कोर्ट-कचेरीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. मन बेचैन असेल. शारीरिक स्वास्थ्य बिघडेल. आपले बोलणं आणि वर्तन यावर संयम ठेवणं आवश्यक आहे, अन्यथा कोणाशी वाद किंवा मतभेद होऊ शकतात. आपण आज हळवे व्हाल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. एखाद्या स्त्रीमुळं त्रास होऊ शकतो. काही गैरसमज होऊन आपले नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
- कन्या (VIRGO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस आपणास यश, कीर्ती आणि लाभ मिळण्याचा आहे. आर्थिक लाभ होतील. वाडवडील आणि मित्र यांच्या सहवासात आपला दिवस आनंदात जाईल. प्रवास सुद्धा संभवतो. पत्नी आणि संतती यांच्यासह वेळ चांगला जाईल. वैवाहिक जीवनात आनंद प्राप्त होईल. संततीकडून सुखद बातम्या समजतील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल.
- तूळ (LIBRA) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम भावात असेल. आज आपले घर आणि कामाचे ठिकाण येथील वातावरण चांगले असल्यामुळं आपण आनंदित व्हाल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. नोकरी करणार्यांना बढतीची शक्यता आहे. वरिष्ठ आज आपल्या कामाचं कौतुक करतील. कुटुंबात आनंद आणि उत्साहाचं वातावरण राहील. आईकडून फायदा होईल. सरकारी कामात सफलता मिळेल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक थकवा जाणवेल, आळस वाढेल आणि उत्साह कमी होईल. त्याचाच परिणाम व्यावसायिक क्षेत्रात जाणवेल. त्यामुळं त्रास होईल. वरिष्ठ आज आपल्या कामगिरीवर नाखूष होतील. संततीशी मतभेद संभवतात. आज महत्वाची कामे स्थगित ठेवणे फायदेशीर ठरेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज आपणास खाण्या-पिण्याकडं विशेष लक्ष द्यावे लागेल. कामात यश मिळण्यास विलंब झाल्यानं नैराश्य येईल. काम वेळेवर पूर्ण होणार नाही. कामाचा व्याप वाढेल. शक्यतो आज नवे काम हाती घेऊ नये. प्रकृती भिघडण्याची शक्यता आहे. आपल्या बोलण्यावर संयम ठेवाव लागेल. खर्चात वाढ होईल.
- मकर (CAPRICORN) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या भावात असेल. आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत लाभदायी आहे. व्यापारवृद्धी होईल. याखेरीज दलाली, व्याज, कमिशन इत्यादी मार्गांनी पैसा मिळून धन भांडारात वाढ होईल. प्रणयी जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल. भिन्नलिंगी आकर्षणात वाढ होईल. स्वादिष्ट भोजन, नवी वस्त्रे आणि वाहनसौख्य मिळेल.
- कुंभ (AQUARIUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस कामात यश मिळविण्यासाठी अनुकूल आहे. केलेल्या कामातून यश आणि कीर्ती लाभ होईल. कौटुंबिक वातावरण सौहार्दपूर्ण राहील. तन मनाला उत्साह जाणवेल. नोकरी - व्यवसायात अपेक्षित सहकार्य लाभेल. आईच्या घराकडून चांगली बातमी कळेल. खर्च वाढेल. आजारी व्यक्तींच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल.
- मीन (PISCES) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूलतेचा आहे. अभ्यासात यश आणि प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. कल्पनाशक्तीच्या जोरावर साहित्य क्षेत्रात लेखनाचे नवे काम कराल. प्रेमीजनांना परस्परांचा सहवास लाभेल. आपल्या स्वभावात जास्त हळवेपणा राहील. स्त्री स्नेह्यांसाठी खर्च होईल.