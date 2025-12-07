ETV Bharat / spiritual

'या' राशींचं चमकणार नशीब, करिअरमध्ये मिळणार यश, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 2:31 AM IST

मेष (ARIES) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज आपल्या विचारांची अस्थिरता आपणास अडचणीत आणेल. नोकरी-व्यवसायाच्या क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण राहील, ज्यातून बाहेर पडण्यात आपण यशस्वी व्हाल. नवी कामे करायला प्रेरीत व्हाल. लहान प्रवासाची शक्यता आहे. बौद्धिक किंवा लेखन कार्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. आज शक्यतो महत्वाचा निर्णय घेऊ नये.

वृषभ (TAURUS) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपल्या मनाची द्विधा अवस्था आपणास ठाम निर्णय घेऊ देणार नाही. त्यामुळं हाती आलेल्या संधीला मुकावे लागेल. फसव्या व्यवहारामुळं संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. लेखक, कारागीर, कलावंत यांना आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. आज आपल्या वाक्चातुर्याने आपण यशस्वी व्हाल आणि त्याचा इतरांवर सुद्धा प्रभाव होईल. आजचा दिवस नवीन कामाला सुरूवात करण्यासाठी अनुकूल नाही.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजच्या दिवसाचा प्रारंभ शरीर आणि मनाच्या टवटवीतपणामुळं चांगला होईल. मित्र आणि कुटुंबीयांसह घरात किंवा बाहेर मनपसंत भोजनाचा आनंद लुटाल. सुंदर कपडे परिधान करून बाहेर जाल. आर्थिक लाभाची संधी आहे. मनात कोणत्याही प्रकारच्या नकारात्मक विचारांना थारा न देणं किंवा ते दूर करणं हिताच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मन संयमित ठेवा.

कर्क (CANCER) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज मनःस्थिती त्रिशंकू अवस्थेत असल्यामुळं कोणताही महत्वाचा निर्णय आपण घेऊ शकणार नाही. संबंधित व्यक्तींशी मतभेद संभवतात. प्रापंचिक कार्यावर खर्च होईल. वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. मनातील साशंकता दूर करावी लागेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. मानहानी आणि वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असेल. कोणत्याही गोष्टीत खंबीर मनाने निर्णय घेऊ न शकल्याने समोरून आलेल्या संधीचा फायदा उठवता येणार नाही. मन विचारांत अडकून पडेल. मित्रांकडून आणि विशेषतः स्त्रीवर्गाकडून लाभ होईल. व्यापारात फायदा होईल. मनःस्थिती चांगली नसल्यानं महत्त्वाचे निर्णय आज घेऊ नये. संततीशी चर्चा होईल. स्वादिष्ट भोजनाचा लाभ मिळेल.

कन्या (VIRGO) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी असेल. व्यापारी आणि नोकरी करण्यांना आजचा दिवस लाभदायी आहे. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करता आल्यामुळं बढती मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापारात लाभ संभवतो. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचं वातावरण राहील. कौटुंबिक जिव्हाळा वाढेल. पित्याकडून लाभ होण्याची शक्यता आहे.

तूळ (LIBRA) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असेल. व्यावसायिक क्षेत्रात लाभ संभवतात. नोकरी आणि व्यापारात सहकारी सहकार्य करणार नाहीत. दूरवरच्या प्रवासाचे आयोजन करू शकाल. लेखनकार्य व बौद्धिक क्षेत्रात सक्रिय राहाल. परदेशातून मित्र आणि नातलगांकडून आनंददायी बातमी मिळेल. शारीरिक अस्वास्थ्य राहील.

वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी असेल. सध्या शांत राहून वेळ घालवावा लागेल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. अवैध कामापासून दूर राहावे लागेल. नवे संबंध विचारपूर्वक प्रस्थापित करा. जास्त पैसे खर्च झाल्याने आर्थिक चणचण भासेल. काम वेळेवर पूर्ण होणार नाही. खाण्या-पिण्याविषयी काळजी घ्यावी लागेल. शारीरिक आणि मानसिक बेचैनी जाणवेल. शांती लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.

धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंदात जाईल. मनोरंजनाच्या प्रसंगातून मन आनंदी राहील. भिन्नलिंगी व्यक्तीच्या सहवासातून आनंद मिळेल. मित्रांसह एखादा प्रवास, एखादी सहल ठरवाल. लेखन कार्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. भागीदारीतून फायदा होईल.

मकर (CAPRICORN) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. व्यापारातील प्रगतीसाठी आजचा दिवस लाभदायी आहे. व्यवसायात आपण ठरवल्याप्रमाणे काम करु शकाल. आर्थिक देवाण-घेवाणीत सुद्धा यश मिळवू शकाल. व्यापारी कामात विघ्न येईल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. घरात सुख-शांतीचं वातावरण राहील. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य सुद्धा मिळवू शकाल.

कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आपले विचार व बोलणे यात बदल होईल. बौद्धिक चर्चेत सहभागी होऊ शकाल. लेखन आणि सृजनात्मकता यातून आनंद मिळेल. अचानक खर्च उदभवतील. अपचन आणि अजीर्ण अशा आजारातून स्वास्थ्य बिघडू शकते.

मीन (PISCES) : चंद्र मिथुन राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपल्यात उत्साहाचा अभाव असल्याचं दिसून येईल. शक्यतो कुटुंबियांशी वादविवाद टाळावेत. शरीर आणि मन अस्वस्थ राहील. अप्रिय घटनांतून आपले मन दुःखी होईल. नोकरीत काळजीचं वातावरण राहील. पैसाची हानी संभवते.

