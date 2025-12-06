ETV Bharat / spiritual

आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित; 'या' राशींना शनि देणार शुभ फल, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 3:26 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज आपणाला नवीन कार्य करण्याची प्रेरणा झाली तरी विचारात स्थिरतेचा अभाव असल्यामुळं काही बाबींत त्रास होईल. नोकरी-व्यवसायात स्पर्धात्मक वातावरण असेल. जवळपासच्या प्रवासाची शक्यता आहे. भावंडांशी सलोखा राहील. त्याचा फायदा मिळेल. स्त्रियांनी बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावं.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपल्या मनाची दोलायमान अवस्था महत्वाच्या संधीपासून आपणाला दूर ठेवेल. आज नवे कार्य सुरू करणं उचित ठरणार नाही. चर्चेत आपल्या फसव्या व्यवहारामुळं संघर्ष निर्माण होईल. आर्थिक लाभ होईल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिकदृष्टया लाभदायी आहे. स्वादिष्ट आणि रूचकर भोजनाचा आस्वाद घेऊन, वस्त्रालंकार मिळवून तसेच मित्र आणि कुटुंबीय यांच्या सहवासामुळं मानसिकदृष्टया दिवस अत्यंत आनंददायी ठरेल. प्रकृती उत्तम राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. भेटवस्तू मिळाल्यानं आनंद होईल. नकारात्मक विचार मनात येऊ न देणं हिताच राहील.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज कुटुंबात मतभेदाचे प्रसंग उदभवतील आणि त्यामुळं मानसिकदृष्टया आपण अस्वस्थ राहाल. द्विधा मनःस्थिती राहिल्यानं महत्वाचे निर्णय लांबणीवर टाका. कोणाशी गैरसमज किंवा वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. स्वास्थ्याकडं दुर्लक्ष केल्यानं प्रकृती बिघडेल. कोर्ट - कचेरीतील कामे जपून करा. मानहानी आणि धनहानी होण्याची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. स्त्रीया आणि मित्रवर्गाकडून लाभाची शक्यता आहे. रम्यस्थळी प्रवासाला जाल. निर्णय न घेण्याच्या वृत्तीमुळं हाती आलेली संधी गमावून बसाल म्हणून महत्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकणे हिताच राहील. विचार करण्यात खूप वेळ जाईल. आर्थिक लाभ संभवतात.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. नव्या कार्याचे बेत तडीस जातील. व्यापारी व नोकरदारांसाठी दिवस अनुकूल आहे. व्यापारात फायदा आणि नोकरीत बढतीची शक्यता आहे. पित्याकडून लाभ संभवतात. घरात आनंदी वातावरण राहील.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपण बुद्धिवादी व साहित्य प्रेमी यांच्या सहवासात ज्ञानाच्या चर्चेत वेळ घालवाल. नवीन कामे हाती घ्याल. दूरचे प्रवास कराल. परदेशगमनाच्या संधी येतील आणि परदेशस्थ स्नेह्यांकडून बातम्या मिळतील. प्रकृती यथा तथाच राहील. संततीच्या समस्या मनात चिंता वाढवतील.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस शांततेत आणि सावधानतेत घालवावा लागेल. नवीन कामात अपयशी होण्याची शक्यता असल्यानं आज नवीन कामे सुरू न करणं हिताच राहील. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. सरकार विरोधी प्रवृतींपासून दूर राहणं हिताच राहील. खर्च वाढल्यानं आर्थिक संकटाची सुद्धा शक्यता आहे.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. मेजवानी, सहल, प्रवास, रुचकर भोजन, सुंदर वस्त्र धारणा ही आजच्या दिवसाची विशेषता आहे. मनोरंजन विश्वात रमून जाल. भिन्नलिंगी व्यक्तीच्या सहवासात रमून जाल. दांपत्य जीवनात उत्तम सुख मिळेल. सार्वजनिक सन्मान आणि प्रसिद्धी मिळेल. बौद्धिक, तार्किक विचार विनिमय होईल. भागीदारीत लाभ होईल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यापार-व्यवसायास अनुकूल आहे. व्यापार वृद्धी होईल. आर्थिक व्यवहार यशस्वीपणे होतील. घरातील वातावरण आनंदी राहील. योग्य ठिकाणीच पैसा खर्च होईल. नोकरीत सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. व्यापार्यांना कायदेशीर त्रास संभवतो. परदेशाशी व्यापार वाढेल. शत्रूवर मात कराल. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज कोणत्याही नवीन कामाची सुरुवात न करणं हिताच राहील. विचारात सतत बदल होत असल्याचं दिसून येईल. महिलांनी बोलण्यावर संयम ठेवावा. प्रवास शक्यतो टाळावेत. संततीविषयी काळजी राहील. लेखन आणि नवनिर्माण या कामासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. बौद्धिक चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. अचानक खर्च उदभवतील. पोटाचे विकार संभवतात.

मीन (PISCES) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मना विरुद्ध गोष्टी घडण्याचा आहे. त्यामुळं आपला उत्साह मावळेल. कुटुंबात वाद संभवतात. आईचे स्वास्थ्य बिघडून चिंता निर्माण होईल. मन नाराज राहील. स्वास्थ्य बिघडल्याने झोप लागणार नाही. स्त्रियांशी काळजी पूर्वक व्यवहार करावेत. पैसा आणि कीर्ती यांची हानी संभवते. नोकरीतील वातावरण चिंताजनक असेल. स्थावर मालमत्ता, वाहन इत्यादींशी संबंधित दस्तावेजात काळजी घ्यावी.

