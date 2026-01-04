नवीन वर्षातील पहिला रविवार: 'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : January 4, 2026 at 12:03 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजची सकाळची वेळ नवीन कार्यारंभासाठी अनुकूल आहे. सरकारी लाभ होतील. व्यापार - व्यवसायात लाभ होतील. नोकरीत वरिष्ठ खुश होतील. आपल्या विचारात एकदम बदल होईल. दुपारनंतर मात्र मनाचा खंबीरपणा कमी होऊन मन विचारात गढून जाईल. मानसिक शैथिल्य जाणवेल. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहावे लागेल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आपणाला मध्यम फलदायी आहे. मित्र आणि स्नेहीजनांच्या सहवासाने आपण आनंदित व्हाल. आज दिवसाचा बहुतांश वेळ आपण आर्थिक नियोजन करण्यासाठी द्याल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक लाभाचा आहे. आज आप्तेष्टांचा सहवास आनंददायी ठरेल. सुंदर वस्त्रे आणि उत्तम भोजनाचा लाभ होईल. मनात विविध प्रकारचे नकारात्मक विचार येतील, ते दूर सारणे हिताच राहील. व्यापार- व्यवसायात वातावरण अनुकूल असल्यानं मन प्रसन्न राहील. दिवसभर मनात उत्साह आणि चैतन्य दरवळेल.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्राप्तीच्या प्रमाणात अधिक खर्च करण्याचा आहे. नेत्र विकार बळावतील. मानसिक चिंता वाढतील. कोणाशी वाद होऊ नयेत म्हणून आपल्या कृतींवर संयम ठेवा. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. आर्थिक लाभ संभवतात. कौटुंबिक वातावरण चांगलं राहील. मनातून नकारात्मक विचार दूर होऊ शकतील.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा सकाळचा वेळ फारच चांगली आहे. सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आनंददायक आणि लाभदायक बातम्या प्राप्त होतील. मित्रांकडून एखादी चांगली बातमी मिळू शकेल. धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल. दुपारनंतर आपल्या बोलण्यामुळं काही समस्या उदभवण्याची शक्यता आहे. अपघाताची शक्यता आहे. एखादी मानसिक चिंता सतावेल. कुटुंबीय आणि संततीशी मतभेद होण्याचे प्रसंग घडतील. प्रकृतीस त्रास संभवतो.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. कुटुंबियांशी सलोखा राहील. आप्तेष्टांकडून भेटवस्तू मिळू शकतील. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामावर खुश होतील. त्यामुळं आपण आनंददित व्हाल. दुपारनंतर आपल्या कृतीमुळं काही समस्या उदभवण्याची शक्यता आहे. एखादा अपघात संभवतो. जवळपासच्या एखाद्या रमणीय स्थळी सहलीस जाल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळेल. मित्रांकडून लाभ होतील.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज सकाळी आपले मन चिंतातुर होईल. आळस वाढेल. नोकरीत वरिष्ठ नाराज होतील. संततीशी मतभेद संभवतात. दुपारनंतर कामाच्या ठिकाणी वातावरण बदलेल. वरिष्ठांची मर्जी संपादन केल्यानं पदोन्नती मिळविण्याचा आपला मार्ग सुकर होईल. सामाजिक क्षेत्रातही मान- सन्मानाचे प्रसंग येतील. प्रकृती उत्तम राहील.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. हातून एखादे अवैध कार्य होण्याची शक्यता आहे. मानहानी संभवते. आपलं बोलणं संयमित ठेवल्यास परिस्थिती आपणास अनुकूल होऊ शकेल. पोटदुखीच्या विकाराने त्रस्त व्हाल. व्यावसायिक क्षेत्रात अडचणी येतील. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात. व्यापार - व्यवसायात प्रतिकूलता जाणवेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. सकाळी मनोरंजनात्मक कार्यात सहभागी व्हाल. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. दुपारनंतर मात्र मनात नकारात्मक विचारांचे वादळ निर्माण होईल. त्यामुळं मन दुःखी होईल. रागाचं प्रमाण वाढेल. कुटुंबीय आणि सहकार्यांशी वाद संभवतात.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज आपणास आपली वाणी संयमित ठेवावी लागेल. घरातील वातावरण आनंददायी राहील. सामाजिक मान- सन्मान संभवतात. आर्थिक लाभ होतील. दुपारनंतर स्वकीय व मित्राच्या सहवासात आनंदित होऊ शकाल. वाहनसौख्य मिळेल. त्यामुळं मन प्रसन्न राहील. मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात सहभागी होऊन आनंदित व्हाल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपल्यात कलेविषयी विशेष गोडी निर्माण होईल. संततीविषयक प्रश्न भेडसावतील. दुपारनंतर घरातील वातावरण शांतिपूर्ण राहील. शारीरिक स्वास्थ्य सुधारेल. आर्थिक लाभ होतील. व्यापार -व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य लाभेल. वाणीवर मात्र नियंत्रण ठेवावं लागेल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र मिथुन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण अती भावनाशील व्हाल. अती विचारांमुळं मानसिक थकवा जाणवेल. सबब जमीन, घर, संपत्ती इ. विषयी चर्चा टाळणे हिताच राहील. अपचन व पोटाच्या तक्रारीमुळं शारीरिक अस्वस्थता जाणवेल. विद्यार्थ्यांना आजचा दिवस लाभदायक आहे. प्रवासात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. मानहानी संभवते.