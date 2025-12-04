ETV Bharat / spiritual

'या' राशींच्या लोकांना लक्ष्मी देवीच्या आशीर्वादानं होईल धनलाभ; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 12:08 AM IST

3 Min Read
मेष (ARIES): आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी समजूतदारपणाने व्यवहार केल्यानं संघर्ष टळतील. वाणीवर नियंत्रण न राहिल्यानं कोणाशी वादविवाद किंवा भांडण होण्याची शक्यता आहे. स्त्रियांकडून फायदा होईल. मनाची उदासीनता आपल्या मनात नकारात्मक विचार निर्माण करील. पण ते विचार मनातून काढून टाकावेत. पैसा खूप खर्च होईल. खाण्यापिण्यावर संयम ठेवा.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज खंबीर विचारांमुळं आपण सावधपणे काम कराल. आर्थिक विषयांचे योग्य नियोजन कराल. आपली कलात्मक जाण वाढीस लागेल. वस्त्रे, अलंकार, सौंदर्य प्रसाधने आणि मनोरंजनावर खर्च होईल. कौटुंबिक सुख शांती लाभेल. उत्तम दांपत्यजीवनाचा आनंद मिळेल. धनलाभाची अपेक्षा करू शकता.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपले संयमशील आणि विचारपूर्ण वर्तन अनेक अनिष्ट गोष्टींपासून आपला बचाव करू शकेल. आपल्या वक्तव्याने गैरसमज निर्माण होतील. शारीरिक कष्ट मनाला अस्वस्थ बनवतील. कौटुंबिक वातावरण गढूळ राहील. डोळ्यांना पीडा होईल. खर्च जास्त होईल. मानसिक शांतीसाठी आपणास प्रयत्न करावे लागतील.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज अचानक धनप्राप्ती तसेच वेगवेगळे फायदे झाल्याने आपण आनंदित व्हाल. प्राप्तीत वाढ होईल. व्यापार्‍यांशी फायद्याचे सौदे होतील. संतती आणि पत्नीकडून लाभ होईल. प्रवास, पर्यटन संभवतात. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकतील. आज उत्तम भोजन आणि स्त्रीसुख मिळेल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यवसायाच्या दृष्टिनं उत्तम आहे. आज प्रत्येक कामात यश मिळेल. वरिष्ठांची मर्जी राहील. आज सर्वत्र आपला चांगला प्रभाव पडेल. पैतृक लाभ संभवतो. सरकारी कामात फायदा होईल. प्रकृती चांगली राहील. वैवाहिक जीवनात गोडी राहील. घर, जमीन आणि मालमत्तेचे व्यवहार यशस्वी होतील.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. मनात चिंता राहील. शारीरिक स्फूर्तीचा अभाव जाणवेल. थकवा आणि अशक्तपणामुळं कामे धीम्या गतीने होतील. नोकरी-व्यवसायात सहकारी आणि अधिकारी नाराज होतील. संततीविषयक चिंता राहील. त्यांच्याशी मतभेद होतील. प्रतिस्पर्ध्यांच्या कारवाया वाढतील.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी असल्यानं नवे कार्य हाती घेऊन त्यात यशस्वी होऊ शकाल. वक्तृत्व आणि कृती संयमित ठेवणं हिताच राहील. द्वेषापासून दूर राहा. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. रहस्यमय व गूढविद्येकडं आकर्षित व्हाल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल. भिन्नलिंगी व्यक्ती आणि पाण्यापासून दूर राहणं हिताच राहील. मनाला शांती मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहा.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस काहीसा वेगळाच आहे. स्वतःसाठी वेळ काढू शकाल. मित्रांसह प्रवास, मौज-मजा, मनोरंजन आणि एखाद्या सहलीस जाऊन तसेच रुचकर भोजन, वस्त्रालंकार इत्यादींमुळं आज आपण खूप आनंदी राहाल. मान-सन्मानात वाढ होऊन एखादा सत्कार होण्याची शक्यता सुद्धा आहे. वाहनसौख्य मिळेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडल्यानं आपलं मन प्रफुल्लित होईल. उत्तम वैवाहिक सौख्य लाभेल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस हर्षोल्हासात जाईल. परिवारात आनंदी वातावरण पसरेल. त्यामुळं मन आनंदी राहील. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. व्यवसायात लाभ होईल. सहकाऱ्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल. एखादा आर्थिक लाभ संभवतो.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण मनाने खूप अशांत राहाल. आज आपण कोणताही महत्वाचा निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि त्यामुळं तणावात राहाल. शक्यतो आज कोणताही महत्वपूर्ण निर्णय घेऊ नका. आज आपणास नशिबाची साथ न मिळाल्यानं आपणास नैराश्य येईल. संततीविषयी चिंतीत व्हाल. कुटुंबातील थोरांची प्रकृती बिघडू शकते. शारीरिकदृष्टया अस्वस्थ राहाल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद-विवाद टाळावेत. पोटाचे दुखणे बळावण्याची शक्यता आहे.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण अती संवेदनशील झाल्यानं आपलं मन बेचैन आणि अस्वस्थ होईल. जीद्दी बनाल. सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता आहे. स्थावर-संपत्ती किंवा वाहन यांचे कागदपत्र बनवताना सावध राहावे. महिलांचा सौंदर्य प्रसाधने, वस्त्र, आभूषणे यांच्या खरेदीसाठी खर्च होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस महत्वाचा निर्णय घेण्यास अनुकूल आहे. विचारात दृढता राहील. कामे पूर्ण होतील. सृजनात्मक आणि कलात्मक शक्ती वाढेल. मित्र आणि कुटुंबियांसह एखाद्या प्रवासाला जाल. भावंडांकडून फायदा होईल. कामाचं यश आपलं मन आनंदी करेल. सार्वजनिक जीवनात मान - सन्मान होतील. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करू शकाल.

