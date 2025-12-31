ETV Bharat / spiritual

वर्षाचा शेवटचा दिवस 'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल, वाचा राशीभविष्य

आज (31 डिसेंबर 2025) वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. 'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी वर्षाचा शेवटचा कसा जाणार. जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य
ETV Bharat Marathi Team

December 31, 2025

  • मेष (ARIES) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. आजच्या दिवसाचा प्रारंभ उत्साहानं होईल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. दुपारनंतर मात्र आरोग्याच्या तक्रारी उदभवू शकतात. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील. मित्राची भेट होईल. दुपारनंतर कुटुंबियांशी कटुता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आहारावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. इतरांशी बोलताना वाणी संयमित ठेवावी. कुटुंब आणि कामाच्या ठिकाणी संबंधातील सौहार्दता टिकून राहण्यासाठी उत्साहात संतुलन ठेवावं लागेल.
  • वृषभ (TAURUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. द्विधा मनःस्थितीमुळं आपण असमाधानी राहाल. सर्दी, कफ, खोकला, ताप याचा उपद्रव संभवतो. धार्मिक कार्यसाठी खर्च होईल. स्वकीयांशी दुरावा संभवतो. दुपारनंतर परिस्थिती अनुकूल होईल. कामाचा उत्साह येईल. आर्थिक लाभ होतील. आप्तेष्टांचा सहवास घडेल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. घरगुती वातावरण आनंदी राहील.
  • मिथुन (GEMINI) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आजचा दिवस फार चांगला जाईल. दोन्ही ठिकाणी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेत सहभागी होऊ शकाल. कामाचा व्याप वाढून त्याचा आपल्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. मित्रांच्या भेटीनं आनंद होईल. त्यांच्यासह सहलीला जाण्याचा बेत आखाल. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल.
  • कर्क (CANCER) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. आज कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जीवन आनंदी राहील. ह्या दोन्ही ठिकाणी महत्वाच्या चर्चेत आपण सहभागी व्हाल. कामाचा व्याप वाढल्याने प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. दुपार नंतर प्रकृतीत सुधारणा होऊ लागेल. मित्र भेटीने आपण आनंदित व्हाल. त्यांच्यासह एखाद्या सहलीचे नियोजन करू शकाल. सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकाल.
  • सिंह (LEO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. दिवसाची सुरवात शारीरिक व मानसिक अस्वस्थतेने होईल. अती संतापाने इतरांची मने दुखवाल. दुपार नंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. नोकरीत वरिष्ठांशी महत्वाच्या चर्चेत सहभागी व्हाल.
  • कन्या (VIRGO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. इतरांशी वाद होऊ नयेत म्हणून आपली वाणी संयमित ठेवावी. प्रकृती नरम गरमच राहील. दुपार नंतर एखाद्या प्रवासाचे नियोजन करू शकाल. एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी होऊ शकाल. गूढ विद्येची आवड निर्माण होईल.
  • तूळ (LIBRA) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आजच्या दिवसाची सुरुवात आनंददायी असेल. जहाल विचार आणि अधिकाराची भावना मनात राहील. एखाद्या प्रवासामुळे काही आर्थिक लाभ संभवतो. मात्र, दुपार नंतर एखादा अनर्थ टाळण्यासाठी आपणास आपल्या वक्तव्यावर संयम ठेवावा लागेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. नवीन कार्य सुरु करताना अडचणी येतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस बौद्धिक कार्य, जनसंपर्क व इतरांत मिळून- मिसळून राहण्याच्या दृष्टीने चांगला आहे. जवळचा प्रवास संभवतो. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. दुपार नंतर मित्र व कुटुंबियांसह प्रवासाचे आयोजन करू शकाल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. वैचारिक पातळीवर अती उत्साहास आवर घालावा लागेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.
  • धनू (SAGITTARIUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. कठोर परिश्रमा नंतर कामात यश मिळेल तरी निराश होऊ नका. प्रवासात अडचणी येतील. दुपार नंतर परिस्थितीत आपणास अनुकूल असा बदल घडून येईल. शरीरात उत्साह संचारेल. आर्थिक लाभ संभवतात. व्यावसायिक नियोजन योग्य प्रकारे कराल. उर्वरित वेळ आनंदात जाईल.
  • मकर (CAPRICORN) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण फारच भावनाशील व्हाल. आपल्या भावना दुखावल्या जातील. वाहन चालवताना दक्ष राहा. संकटात टाकणारे विचार, व्यवहार व नियोजनापासून दूर राहा. कोणत्याही गोष्टीत घाईने निर्णय घेऊ नका. कुटुंबीयांशी मतभेद वाढणार नाहीत ह्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कार्यपूर्तीसाठी आज कठोर परिश्रम करावे लागतील.
  • कुंभ (AQUARIUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस महत्त्वाचा निर्णय घेण्यास अनुकूल नाही. मात्र, नवीन कार्यारंभासाठी आज दिवसाच्या सुरुवातीचा वेळ खूप अनुकूल आहे. दुपार नंतर मानसिक व्यग्रता वाढेल. संपत्ती विषयक दस्तावेज करण्यास आजचा दिवस अनुकूल नाही. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे.मातेच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आज आपले मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
  • मीन (PISCES) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. आज पैसे जास्त खर्च होतील त्यामुळे मन बेचैन होईल. मतभेद व तणाव निर्माण होऊ नयेत म्हणून आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा. आर्थिक बाबीत सावध राहा. व्यवसायात स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. विचार सारखे बदलत राहतील, त्यामुळे मनःस्थिती द्विधा होईल. निर्णय क्षमतेचा अभाव राहील. आपले विचार मात्र प्रगल्भ होतील.

