चंद्र आज सिंह राशीत; 'या' 5 राशींना होणार व्यापार-व्यवसायात लाभ, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : February 3, 2026 at 12:08 AM IST
- मेष (ARIES) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज आपणास शारीरिक व मानसिक थकवा जाणवेल. कामाच्या मानाने यशप्राप्ती कमी झाल्यानं हताश होण्याची वेळ येईल. सट्ट्या संबंधी थोडे चिंतित राहाल. कामाच्या धावपळीत कुटुंबाकडं दुर्लक्ष होईल. शक्यतो प्रवास टाळा. पचनाविषयीच्या तक्रारी उदभवतील. आपण ठरविलेले काम कोणाचं नुकसान तर करणार नाही ना? याकडं लक्ष द्यावं लागेल.
- वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज आपण प्रत्येक काम आत्मविश्वास व दृढ मनोबलाने यशस्वीपणे पूर्ण करू शकाल. वडिलांकडून आपणास काही लाभ होईल. विद्यार्थी अभ्यासात उत्तम यश मिळवतील. संततीचे शिक्षण व अन्य बाबीसाठी खर्च होईल. आजचा दिवस कलाकार व खेळाडू यांना आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी अनुकूल आहे. सरकारी कामातून फायदा होईल.
- मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस नव्या संकल्पना राबविण्याच्या दृष्टीनं अनुकूल आहे. सरकारकडून लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. स्नेही वा शेजार्यांशी गैरसमज झाल्यास ते दूर होतील. अचानकपणे वैचारिक बदल होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. आर्थिक बाबतीत काळजी घेण्याची गरज भासेल.
- कर्क (CANCER) : चंद्र आज दिवशी सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज नकारात्मक दृष्टिकोनातून काही व्यवहार होतील. शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्य राहील. मनात दुःख व असंतोष राहील. डोळ्यांचा त्रास जाणवेल. कौटुंबिक वातावरण अनुकूल राहणार नाही. कुटुंबियांशी गैरसमज होतील. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळणार नाही. अवैध बाबींपासून दूर राहावे. आज खर्चाचं प्रमाण वाढेल.
- सिंह (LEO) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपला आत्मविश्वास दुणावेल. कोणतेही काम करण्याविषयी त्वरित निर्णय घेऊ शकाल. वडील आणि वडीलधार्यांकडून लाभ होईल. समाजात मान- प्रतिष्ठा वाढेल. बोलणं - वागणं संयमित ठेवावं लागेल. रागाचं प्रमाण वाढेल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल.
- कन्या (VIRGO) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज एखादा वाद होऊन आपला अहंकार दुखावण्याची शक्यता आहे. शारीरिक थकवा आणि मानसिक चिंता राहील. मित्र आणि स्वकीयांशी वैचारिक पातळीवर मतभेद होतील. स्वभावात संतापाचं प्रमाण वाढेल. मांगलिक कार्यासाठी खर्च होईल. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. अचानकपणे खर्च वाढतील. शक्यतो वाद व संघर्षापासून दूर राहावे.
- तूळ (LIBRA) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. विविध क्षेत्रातून लाभ झाल्यानं आपली प्रसन्नता वाढेल. उत्पन्न वाढेल. मित्रांसाठी खर्च करावा लागेल आणि त्यांच्याकडून लाभ सुद्धा होईल. प्रवास अथवा सहलीस जाण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळण्याची शक्यता आहे. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कामाच्या ठिकाणी वातावरण आपणास अनुकूल राहील. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. आपली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. नोकरीत बढती मिळेल. कौटुंबिक जीवनात आनंदी वातावरण राहील. व्यापारासाठी प्रवास करावा लागेल. संततीच्या प्रगतीमुळं आनंदित व्हाल.
- धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज प्रकृती यथा तथाच राहील. शारीरिकदृष्टया आळस आणि अशक्तपणा जाणवेल. मानसिक चिंता व व्याकुळता राहील. व्यवसायात विघ्ने निर्माण होतील. नकारात्मक विचार दूर सारावे लागतील. कोणत्याही कार्याचे नियोजन जपून करावे. वरिष्ठांशी संघर्ष संभवतो. प्रतिस्पर्धी आणि विरोधकांशी दोन हात करावे लागतील.
- मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज अचानकपणे खर्चाचं प्रसंग उदभवतील आणि त्यामुळं व्यावहारिक किंवा सामाजिक कार्यासाठी बाहेर पडावे लागेल. राग नियंत्रित ठेवावा. सकारात्मक विचारांनी नकारात्मकता दूर करावी लागेल. व्यवसायात अनुकूलता जाणवेल. भागीदारांशी मतभेद संभवतात. सरकारी क्षेत्रांशी संबंधित कामात आपल्या क्षमतेचा योग्य उपयोग कराल.
- कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आज खंबीर मन व दृढ आत्मविश्वासाने आपण प्रत्येक काम कराल. प्रवास-सहलीची शक्यता आहे. स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद आणि नवी वस्त्र परिधान करण्याचे प्रसंग येतील. भागीदारांकडून लाभ होतील. वाहनसुख मिळेल.
- मीन (PISCES) : चंद्र आज सिंह राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील. शारीरिक स्वास्थ्य जाणवेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. स्वभावातून अतीउत्साह काढून टाकणे हिताच होईल. वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. व्यवसायात चांगले सहकार्य मिळेल. स्त्रीयांना माहेरून एखादी चांगली बातमी मिळेल.