'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 12:52 AM IST

मेष (ARIES) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. आजच्या दिवसाची सुरूवात आपण उत्साहानं कराल. मित्र व सगे सोयरे यांच्या येण्या जाण्याने घरातील वातावरण आनंदाचं राहील. त्यांची अचानक भेट आपणास आनंदित करेल. आज आर्थिक फायदा होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. प्रवासाची तयारी ठेवा. नवीन कामे सुरू करू शकाल. उत्तम भोजनाचा लाभ मिळेल.

वृषभ (TAURUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. आज कोणत्याही प्रकारे अविचारी निर्णय करू नका. आज गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. प्रकृती खराब असल्यामुळं मन उदास बनेल. कुटुंबात मतभेद निर्माण झाल्यानं आपलं मन दुःखी होईल. कष्टाचा योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळं नाराज व्हाल. दिवस खर्चाचा आहे.

मिथुन (GEMINI) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस व्यापारी वर्गासाठी शुभ फलदायी आहे. व्यापारात आणि उत्पन्नात वाढ होईल. मित्रांकडून लाभ होतील. नोकरीत वरिष्ठांच्या मर्जीमुळं आपल्याला पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळण्याची संभावना आहे. पत्नी आणि संततीकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल.

कर्क (CANCER) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. नोकरी- व्यवसाय करण्यार्‍यांना आजचा दिवस खूप लाभदायी आहे. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खूश होतील आणि त्यामुळं पदोन्नती होऊ शकते. वरिष्ठांशी महत्त्वपूर्ण बाबींवर मोकळेपणाने चर्चा करू शकाल. मन ताजे तवाने राहील. मातेशी चांगले संबंध राहतील. मान- सन्मान मिळतील. घर सजावटीत आपण रस घ्याल. वाहनसौख्य मिळेल. सरकारकडून फायदा होईल. संसारिक सुखात वाढ होईल.

सिंह (LEO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. एखाद्या मंगलकार्यात हजेरी लावाल. न्यायी व्यवहार कराल. एखादा प्रवास ठरवाल. स्वास्थ्य साधारणच राहील. पोट दुखीचा त्रास संभवतो. परदेशात राहणार्‍या आप्तांच्या बातम्या समजतील. वरिष्ठांशी मतभेद होतील. नोकरी-व्यवसायात अडथळे येतील. संततीची काळजी राहील. शरीरास थकवा, आळस जाणवेल.

कन्या (VIRGO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. आज आपल्या आहाराची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. अती उत्साह आणि रागाचं प्रमाण वाढल्यानं आरोग्यावर ताण येण्याची शक्यता आहे. बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. अवैध कामांपासून दूर राहावे. एखादा प्रवास संभवतो. सरकार विरोधी कृतीमुळं समस्या निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. खर्चाचं प्रमाण वाढेल.

तूळ (LIBRA) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंदाचा आहे. सार्वजनिक जीवनाशी संबंधीत कार्यात यशस्वी व्हाल. आज आपल्यावर भिन्नलिंगी व्यक्तीचा प्रभाव राहील. मौजमजेसाठी खर्च होईल. नवीन वस्त्रालंकार खरेदी कराल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. उत्तम भोजन आणि वैवाहिक सौख्य मिळेल. आजचा दिवस प्रणयाराधनेसाठी अनुकूल आहे.

वृश्चिक (SCORPIO) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आज आपले शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहिल. नियोजित कामात यश मिळेल. नोकरीत सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. प्रतिस्पर्धी आणि शत्रूवर मात करू शकाल. आईच्या घराण्याकडून लाभ होईल. आर्थिक लाभ होईल. विशेष कामात खर्च होईल. आजारी व्यक्तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होताना दिसेल.

धनू (SAGITTARIUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. आज आपणास रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. पोटाच्या तक्रारी वाढतील. कोणत्याही कामात यश न मिळाल्यानं निराशा येण्याची शक्यता आहे. वाड्मय किंवा अन्य सृजनशील कलेप्रती आस्था राहील. संततीविषयक चिंता राहिल्यानं मन बेचैन होईल. शक्यतो आज प्रवास टाळावा.

मकर (CAPRICORN) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. कुटुंबियांशी कटुता निर्माण झाल्यानं मनाची बेचैनी वाढेल. भोजन अवेळी होऊ शकते. शांत झोप मिळणार नाही. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. पाण्यापासून सावध राहावे लागेल. एखादी धनहानी आणि मानहानी संभवते.

कुंभ (AQUARIUS) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. चिंता दूर झाल्यानं मानसिक स्वास्थ्य मिळेल. मनात उत्साह संचारल्यामुळं पूर्ण दिवस आनंदात जाईल. भावंडे व स्नेही ह्यांच्याशी वैचारिक एकोपा निर्माण होईल. एखादी महत्वपूर्ण योजना आखाल. जवळपास प्रवासाला जाण्याचा बेत ठरवू शकाल.

मीन (PISCES) : मेष राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. वाद आणि संघर्ष टाळण्यासाठी वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासेल. आर्थिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहार करताना सावध राहावे लागेल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. आहारावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.

