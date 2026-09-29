'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा आजचं राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : September 29, 2026 at 12:01 AM IST
- मेष (ARIES) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. सगळ्या कामात यश मिळाल्यानं आपण खूप आनंदी व प्रसन्न व्हाल. आर्थिक लाभ सुद्धा होईल. मित्र व सगे सोयरे यांच्या भेटीनं घरातील वातावरण आनंदी होईल. उत्तम कपडे व भोजन प्राप्ती होईल. मित्राकडून भेटवस्तू मिळाल्यानं आपण आनंदित व्हाल.
- वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज सावध राहावं लागेल. आपलं मन अनेक प्रकारच्या चिंतांनी व्यग्र असेल. स्वास्थ्यही जरा नरमच राहील. विशेषतः डोळ्यांचा त्रास संभवतो. स्नेही व कुटुंबीय यांंच्याशी मतभेद झाल्यानं आपण दुःखी व्हाल. आपण सुरू केलेले काम अपूर्ण राहील. खर्च वाढेल. कष्टाचे योग्य फळ न मिळाल्यानं मन निराश होईल. अविचाराने घेतलेल्या निर्णयाने गैरसमज निर्माण होतील.
- मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. पत्नी व संततीकडून फायदेशीर बातम्या मिळतील. मित्रांच्या भेटी आनंद देऊन जातील. व्यापारी वर्गाच्या प्राप्तीत भर पडेल. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन करता येईल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळेल. स्त्री मित्रांकडून लाभ संभवतो. प्रवास आनंददायी होतील. स्वास्थ्य उत्तम राहील.
- कर्क (CANCER) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आजचा दिवस व्यवसायाच्या दृष्टीनं लाभदायक आहे. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करता येईल. कामाच्या ठिकाणी आपले वर्चस्व वाढेल. बढतीची हमखास शक्यता आहे. कुटुंबात महत्वाच्या विषयावर चर्चा होईल. आईची तब्बेत उत्तम राहील. धन- संपत्ति, मान - सन्मानाची प्राप्ती होईल. घराच्या सजावटीत फेरबदल कराल. दिवसभराच्या कामामुळं थकवा जाणवेल. प्रकृती उत्तम राहील. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल.
- सिंह (LEO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज स्वभावात संताप असल्यामुळं काम करण्यात आपलं मन लागणार नाही. वादविवादात आपल्या अहंकारामुळं कोणाची नाराजी ओढवून घ्याल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. उतावीळपणामुळं निर्णय घेऊन किंवा वाटचाल करून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. नोकरी - व्यवसायात अडचणी आल्यानं नियोजित काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. एखाद्या प्रवासाचे नियोजन कराल.
- कन्या (VIRGO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज नवीन कामे सुरू केल्यास त्यात अडचणी येतील. बाहेरचे खाद्य पदार्थ खाऊन स्वास्थ्य बिघडू शकते. मन रागीट होईल, म्हणून बोलण्यावर ताबा ठेवावा लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहा. महत्वाचे निर्णय किंवा जोखीमपासून वाचण्यासाठी विल, विरासत इत्यादीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कष्टाचे योग्य फळ न मिळाल्यानं मन उदास होईल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. गूढ व रहस्यमय गोष्टीत रूची राहील.
- तूळ (LIBRA) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आजचा दिवस प्रणय, प्रेमालाप, मनोरंजन व मौज - मस्ती करण्याचा आहे. सार्वजनिक जीवनात महत्व मिळेल. यश व कीर्ती वाढेल. भागीदारांशी लाभाच्या गोष्टी होतील. उंची वस्त्रे व अलंकार यांची खरेदी होईल. उत्तम दांपत्यसुख व वाहनसुख मिळेल. प्रकृती व मनःस्वास्थ्य उत्तम राहील. मित्रांसह सहलीला जाल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आज आपण निश्चिंतपणा व सुखशांतीमध्ये घरात वेळ घालवाल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कार्य करण्यासाठी उत्साह देईल. कामाच्या ठिकाणी सहकारी वर्गाची खूप मदत झाल्यानं अनेक कामे हाता वेगळी कराल. अपूर्ण कामे तडीस जातील. आर्थिक लाभामुळं खर्च आपला ताण वाढविणार नाही.
- धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज कार्यपूर्ती न झाल्यानं नैराश्य येण्याची शक्यता आहे. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. संततीविषयक बाबींमुळे चिंता वाढतील. शक्यतो आज प्रवास टाळावेत.
- मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा असल्यानं मन खिन्न होईल. शारीरिक स्फूर्ती, तरतरीचा अभाव राहील. सार्वजनिक जीवनात मानहानी होण्याचा संभव आहे. छातीत दुखणे संभवते. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत येऊ शकता.
- कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आज आपण तना - मनाने प्रसन्न व्हाल. मनात असलेले चिंतेचे मळभ दूर होऊन उत्साह वाढेल. भाऊबंदांसह नवीन योजना ठरवाल. त्यांच्यासह आनंदात वेळ जाईल. लहान प्रवास होतील. मित्र व स्वजनांच्या सहवासानं आपलं मन आनंदीत होईल. आपल्या कार्यक्षेत्रात कौशल्य पूर्वक उत्तम यश मिळवाल.
- मीन (PISCES) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस आर्थिक नियोजन करण्यासाठी अनुकूल आहे. नियोजित कामे पूर्ण होतील. प्राप्तीत वाढ होईल. कुटुंबात सुख शांतीचे वातावरण असेल. उत्कृष्ट भोजन मिळेल. स्वास्थ्य ठीक राहील, तसेच मनाचे स्वास्थ्य सुद्धा आपण चांगले टिकवून ठेवाल.