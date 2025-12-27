ETV Bharat / spiritual

आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 12:58 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र रास मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अत्यंत सावधपणे घालवा. सर्दी, खोकला व ताप यामुळं प्रकृती बिघडेल. स्वकीयांचा वियोग होईल. परोपकारात धनाची लूट होण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. मानसिक बेचैनी राहील. मांगलिक आणि सामाजिक कार्यावर पैसा खर्च करावा लागेल.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज अयोग्य ठिकाणी पैशाची गुंतवणूक होणार नाही याकडं लक्ष द्यावे लागेल. कुटुंबात सुख आणि शांती राहील. कुटुंबीय व मित्रांसह आनंदात वेळ घालवाल. उत्पन्नात व व्यापार-व्यवसायात वाढ होईल. रम्यस्थळी पर्यटनाला जाण्याचा बेत आखाल. स्त्री वर्गाकडून लाभ होईल. त्यांच्याकडून आदर मिळेल. व्यापारात ओळख आणि संपर्क यामुळं लाभ होईल. संतती आणि पत्नी यांच्याकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. दांपत्यसुख उत्तम मिळेल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. अविवाहितांना योग्य जोडीदार मिळू शकेल. प्राप्तीत वाढ होईल. मित्रांच्या भेटीतून आनंद मिळेल आणि फायदा सुद्धा होईल. संततीकडून लाभ होऊ शकतो. उत्तम भोजन मिळेल. संततीकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल. नोकरी - व्यवसायात प्राप्ती वाढेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात स्थानी असेल. आज नशिबाची साथ लाभेल. परदेशातून शुभ समाचार मिळतील. एखाद्या छोटया प्रवासामुळं प्रसन्नता वाढेल. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. मन प्रसन्न राहील. मित्र आणि कुटुंबीय यांच्या सहवासात दिवस आनंदात जाईल.व्यापार-व्यवसायात फायदा होईल. अचानक धनलाभ संभवतो. परदेशगमन व मंगल कार्य यात सफलता मिळेल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. ठरविलेल्या कामाकडं लक्ष द्यावं लागेल. धार्मिक किंवा मंगल कार्यात आपणास सहभागी व्हावे लागेल. प्रवास संभवतात. आज आपला संताप वाढल्यानं आपलं मन अशांत होईल. संततीविषयक काळजी निर्माण होईल. आज व्यवसायात अडथळा येईल. परदेशातील आप्तांकडून खुषालीची बातमी मिळेल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. यश आणि कीर्ती सहजपणे प्राप्त होतील. व्यापार - व्यवसायात भागीदारांशी संबंध सकारात्मक राहतील. वस्त्र, आभुषणे इत्यादींची खरेदी केल्यानं खुश व्हाल. मित्रांसह प्रवासाचा आनंद लुटाल.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. घरातील सुखा-समाधानाचे वातावरण आपला आनंद वाढीस लावेल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. कामात यश प्राप्ती होईल. माता-पिताकडून काही चांगली बातमी मिळेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आरोग्यविषयक थोडी तक्रार राहील. संततीची समस्या काळजीत टाकील. मानहानीची शक्यता आहे. शेअर-सट्टा यात न पडणे हिताचं राहील. शक्यतो प्रवासात जपून राहा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. आर्थिक नियोजन यशस्वीरीत्या पूर्ण कराल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज शरीर आणि मनात उत्साहाचा अभाव राहील. मनावर चिंतेचे ओझे राहील. कौटुंबिक वातावरण कलुषित राहील. आईशी मतभेद होईल किंवा तिच्या प्रकृती संबंधी चिंता राहील. सार्वजनिकदृष्टया आपला मानभंग होऊ नये याकडं लक्ष द्या. वेळेवर जेवण व झोप न मिळाल्यामुळं स्वभाव चिडचिडा होईल. महत्वाची खरेदीपत्रे करू नका.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज दैनंदिन कामात अनुकूलता लाभल्याने दिलासा मिळेल. कौटुंबिक जीवनातील अडचणी दूर होत असल्याचा प्रत्यय येईल. संपत्ती विषयक कामांचा निर्णय होईल. व्यापार-व्यवसायात आर्थिक लाभ होईल. भावंडांचे सहकार्य लाभेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. नवीन काम हाती घेण्यास दिवस अनुकूल आहे.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. वाणीवर ताबा ठेवाल तर अनेक समस्यांपासून बचाव होईल. वाद - विवाद करताना जास्त खोलात जाऊ नका. अनावश्यक खर्चावर अंकुश ठेवा. कामात अल्प यश मिळेल. समाधानाची भावना अनुभवाल. पण आरोग्य बिघडेल. विद्यार्थ्यांना विद्या प्राप्तीत अडचणी येतील. आर्थिक नुकसानीची शक्यता आहे.

मीन (PISCES) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपणास खर्च नियंत्रित ठेवावं लागतील. संताप आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. आज कोणाशीही मतभेद किंवा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. आज आर्थिक देवाण-घेवाण सावधपणे करावी लागेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य साधारणच राहील. मनात नकारात्मक विचार येतील.

संपादकांची शिफारस

