‘या’ राशींचा होणार नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचा मार्ग मोकळा, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 24, 2025 at 12:20 AM IST
मेष (ARIES) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज आपणास रागावर ताबा ठेवावा लागेल. अन्यथा आपल्या कामात बिघाड आणि संबंधात कटुता निर्माण होईल. मानसिक बेचैनीमुळं आपले कामात लक्ष लागणार नाही. प्रकृती नरमच राहील. एखाद्या मंगल प्रसंगी हजर राहण्याचं आमंत्रण मिळेल.
वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. शारीरिकदृष्टया अस्वस्थ असल्यानं कामात सफलता मिळण्यास उशीर होईल आणि त्यामुळं निराश व्हाल. आज शक्यतो नवीन काम सुरू करू नका. योग्य आहार घ्या. आज कामाचा व्याप वाढेल. शिथिलता राहील. प्रवासात विघ्ने येतील. एखाद्या कामाच्या मागे लागून सुख शांती गमावून बसण्याची शक्यता आहे.
मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आजचा दिवस आनंदात जाईल. भिन्नलिंगी व्यक्तीचा सहवास घडेल. मित्र व प्रिय व्यक्तीसह मनोरंजनात्मक प्रवास घडेल. वाहनसुख मिळेल. नववस्त्रांची खरेदी होईल. भोजनात मिष्टान्न मिळेल. प्रकृती उत्तम राहील. सामाजिक मान- सन्मान होऊन प्रसिद्धी मिळेल. वैवाहिक सुखाचा आनंद उपभोगता येईल.
कर्क (CANCER) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. घरात शांती आणि आनंदाचं वातावरण राहील. सुखद प्रसंग घडतील. हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात यश मिळेल. प्रकृती उत्तम राहील. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ जाईल. नोकरीत लाभ होतील. सहकाऱ्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल. मित्र - मैत्रिणींच्या सहवासानं आनंद होईल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
सिंह (LEO) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. आज आपण अधिक कल्पनाशील बनाल. साहित्य नवनिर्मितीमुळं काव्य लेखनाची प्रेरणा मिळेल. आवडत्या व्यक्तीची भेट फलदायी होईल व त्यामुळं दिवसभर मन आनंदी राहील. संततीच्यादृष्टीनं प्रगतीची बातमी मिळेल. अभ्यासाच्या दृष्टीनं विद्यार्थ्यांना खूप चांगला दिवस आहे. मित्र भेटतील. स्त्री वर्गाकडून लाभ होईल. आज आपल्या हातून एखादा परोपकार घडेल.
कन्या (VIRGO) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडेल. काही अडचणींमुळं मन दुःखी राहील. स्फूर्तीचा अभाव असेल. गैरसमज होतील. आईची तब्बेत बिघडेल. घर, जमीन इ. कागदपत्रे जपून ठेवावी लागतील. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. पाण्यापासून काही त्रास संभवतो. मानहानी होण्याची शक्यता आहे. वायफळ खर्च होतील.
तूळ (LIBRA) : चंद्र धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. भावंडांशी संबंध चांगले राहतील. त्यांच्याशी घराशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा होईल. एखाद्या छोटया सहलीस जाण्याचे यशस्वी नियोजन कराल. धनलाभ होईल. परदेशातून चांगल्या बातम्या मिळतील. व्यावहारीक कारणांनी प्रवास घडेल. नव्या कामाचा आरंभ करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य मिळेल. गुंतवणूक करण्यास दिवस अनुकूल आहे. नशिबाचा साथ लाभेल.
वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस साधारणच आहे. वायफळ खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. कुटुंबात वाद संभवतात. कुटुंबातील सदस्यांचे गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक त्रास आणि मनात मरगळ राहील. नकारात्मक विचार येतील. अवैध कार्यापासून दूर राहणं हिताच राहील. विद्यार्थ्यांना अध्ययनात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपण शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राखू शकाल. आर्थिक लाभ होतील. एखादा प्रवास कराल. सगे सोयरे आणि मित्रांच्या आगमनाने मन खुश होईल. दांपत्य जीवनात जवळीक आणि गोडी राहील. मान - मरातब वाढेल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळेल.
मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज आरोग्याच्या तक्रारी राहतील. विचित्र अनुभव येतील. व्यवसायात सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. मांगलिक कार्यावर खर्च कराल. परोपकारी व्यवहार वाढतील. शत्रूंचा त्रास होईल. डाव्या डोळ्यास त्रास होईल. स्त्री व संततीची काळजी राहील. एखादी दुर्घटना संभवते.
कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आजचा दिवस मंगल कार्य व नवीन कार्य यांच्या आयोजनासाठी अनुकूल आहे. अविवाहितांचे विवाह ठरतील. पत्नी आणि संततीकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. कौटुंबिक जीवन आणि दांपत्य जीवन ह्यात सुखा- समाधानाचा अनुभव येईल. मित्रमंडळ आणि वडीलधार्यांकडून तसेच नोकरी - व्यवसायात बहुविध लाभप्राप्ती होईल. उत्पन्नाच्या साधनांत वाढ होईल.
मीन (PISCES) : चंद्र आज धनु राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज आपले प्रत्येक काम सफलतापूर्वक पूर्ण होईल. नोकरीत पदोन्नती मिळेल. व्यापार्यांची येणी वसूल होतील. वडील आणि वडीलधार्यांकडून लाभ होईल. आर्थिक लाभ होऊन कुटुंबात आनंद पसरेल. सरकारकडून लाभ मिळतील. सार्वजनिक मान- सन्मान वाढतील. कौटुंबिक जीवनात सुख- शांती लाभल्यानं धन्यता वाटेल.