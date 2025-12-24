ETV Bharat / spiritual

'या' राशींच्या लोकांनी रागावर आणि वाणीवर संयम ठेवावा, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 12:08 AM IST

3 Min Read
मेष (ARIES) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज आपल्या एखाद्या कामास किंवा प्रकल्पास सरकारी लाभ मिळतील. कामाच्या ठिकाणी महत्वाच्या मुद्दया संबंधी वरिष्ठांशी विचार-विनिमय होतील. कार्यालयीन कामानिमित्त प्रवास करावा लागेल. कार्यभार वाढेल. गृहसजावटीचे आयोजन कराल. आईशी जास्त जवळीक निर्माण होईल.

वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज विदेशात जाण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. परदेशातील मित्राकडून बातम्या समजतील. व्यापार्‍यांना व्यापारात धनलाभ होईल. दूरचे प्रवास होतील. एखाद्या विषयात प्रगती होईल. संततीची प्रगती होईल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावे लागेल.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा असल्यानं प्रत्येक बाबतीत सावध राहावं लागेल. आज नवीन कामाची सुरुवात न करणं हिताच राहील. रागामुळं काही अनिष्ट होणार नाही याकडं लक्ष द्यावे लागेल. आजारपणात नवीन उपचारास सुरवात न केल्यास उत्तम. आज खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. घरात किंवा कार्यालयात वाणीवर ताबा ठेवा. वाद टाळा. काही कारणाने खाण्या-पिण्याची आबाळ होऊ शकते. मनास शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.

कर्क (CANCER) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आजचा दिवस सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आपणाला लाभदायक ठरेल. मौज - मजेची साधने, उत्तम दागिने आणि वाहन खरेदी होईल. मौज-मस्ती आणि मनोरंजनात वेळ खर्च होईल. तसेच भिन्नलिंगी व्यक्तीचा सहवास आपणास सुखद अनुभव देईल. दांपत्य जीवनात उत्कट प्रेमाचा अनुभव येईल. भागीदारीत फायदा होईल. सहलीची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. घरात शांतता नांदेल. नोकरीच्या ठिकाणी सहकार्‍यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळविण्यात अडचणी येतील. दैनिक कामात अडथळे येतील. शत्रू आणि प्रतिस्पर्ध्यांमुळं त्रास होईल. वरिष्ठांशी वाद संभवतात. स्त्रियांना माहेरहून एखादी अप्रिय बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रकृती साधारण राहील. प्रयत्नांच्या मानाने यश कमीच मिळेल.

कन्या (VIRGO) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज संततीविषयक काही चिंता निर्माण होतील. मन विचलीत होईल. पोटाच्या तक्रारीमुळं यातना होतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडथळे येतील. अचानक खर्च उदभवतील. बोलताना बौद्धीक चर्चे पासून दूर राहणं हिताच राहील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास लाभेल. शेअर्स, लॉटरीत नुकसान संभवते.

तूळ (LIBRA) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज सावध राहावं लागेल. वैचारिक सुज्ञपणा मानसिक स्वास्थ्य देईल. आईची चिंता राहील. आज शक्यतो प्रवास स्थगित ठेवा. वेळेवर भोजन आणि पुरेशी झोप न मिळाल्यानं शारीरिक अस्वास्थ्य जाणवेल. कौटुंबिक मिळकती संबंधी सावधपणे काम करणे हिताच ठरेल.

वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आज दिवसभर आपण आनंदित राहू शकाल. नवीन कार्याचा आरंभ करू शकाल. सहकार्‍यांकडून सौख्य आणि आनंद मिळेल. मित्र आणि नातलगांची भेट होईल. कोणत्याही कामात आज यश मिळेल. आर्थिक फायदा होईल. नशिबाची साथ मिळेल. भावंडांकडून लाभ होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. स्नेह संबंध जुळतील. छोटे प्रवास होतील.

धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज कुटुंबीयांशी गैरसमज आणि मतभेद होतील. वायफळ खर्च होईल. मानसिक चंचलता व द्विधा मनःस्थिती यामुळं महत्वाचे निर्णय आज आपण घेऊ शकणार नाही. कामात अपेक्षित यश मिळणार नाही. दूरसंचार माध्यमातून दूरच्या ठिकाणी होणारा संपर्क लाभदायक ठरेल.

मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपले प्रत्येक काम सहजपणे पार पडेल. नोकरी-व्यवसायात आपली प्रतिष्ठा वाढेल. पदोन्नती संभवते. कौटुंबिक जीवनात आनंदी वातावरण राहील. शारीरिक दुखापतीची शक्यता असल्यानं सांभाळून राहा. मित्र परिवार आणि स्नेहीजनांचा सहवास घडल्यानं मानसिक शांती लाभेल.

कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आर्थिक व्यवहार तसेच जमीन-जुमल्यांच्या व्यवहारात आज कोणाला जामीन न राहणे हिताच राहील. मानसिक एकाग्रता राहील. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आर्थिक गुंतवणूक विचार पूर्वक करावी. आपल्या निर्णयाशी कुटुंबीय सहमत होणार नाहीत. इतरांच्या बाबींत हस्तक्षेप केल्यास काही नुकसान संभवते. अचानक संकटाचा सामना करावा लागेल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.

मीन (PISCES) : चंद्र आज मकर राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आज मित्रांकडून आपणाला लाभ होईल आणि त्यांच्यासाठी खर्च सुद्धा करावा लागेल. सामाजिक कार्यात गोडी वाटेल. मित्र आणि वडीलधार्‍यांशी संपर्क साधू शकाल. एखाद्या रम्यस्थळी सहलीचं नियोजन कराल. नवे स्नेह-संबंध जुळतील आणि भविष्यात त्याच्यांकडून लाभ होईल. घरातून चांगली बातमी मिळेल. संततीकडून लाभ होईल. अचानक धनलाभ संभवतो.

