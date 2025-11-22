आज चंद्र वृश्चिक राशीत; 'या' राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत पदोन्नती संभवते; वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 22, 2025 at 12:08 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. सरकार विरोधी कृत्यांपासून शक्यतो दूर राहा. एखादा अपघात संभवतो. बाहेरच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींमुळं स्वास्थ्य बिघडेल. कामे वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. व्यवसायात त्रास संभवतो. नोकरीत वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. संततीशी मतभेद संभवतात. आज शक्यतो महत्वाचे निर्णय न घेणं हिताच राहील.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी असेल. मित्र व स्वकीयांसह हिंडण्या - फिरण्यामुळं आनंद मिळेल. सुंदर वस्त्राभूषणे आणि स्वादिष्ठ भोजनाची संधी मिळेल. दुपारनंतर मात्र प्रकृतीस काही त्रास संभवतो. खर्चात वाढ होईल.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस भरपूर मनोरंजन करून आनंदात घालवण्याचा आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. कार्यालयीन वातावरण आपणास अनुकूल असेल. मित्रांसह सहलीला जाऊ शकाल. रुचकर भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. पोटाच्या तक्रारी निर्माण होतील. परंतु दुपारनंतर परिस्थिती अनुकूल होईल. प्रकृती सुधारेल. मानसिक स्वास्थ्य ठीक राहील. नोकरीतील वातावरण अनुकूल राहील. अपुरी कामे पूर्णत्वास जातील. शत्रूवर विजय मिळवाल.विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अपेक्षित यश मिळू शकेल.
सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. मानसिक स्थिती तणावपूर्ण राहील आणि शारीरिकदृष्टया अस्वस्थता जाणवेल. कुटुंबियांशी एखादा वाद होण्याची शक्यता असल्यामुळं आपणास संयमित राहावे लागेल. धन आणि कीर्तीची हानी संभवते. संततीसंबंधी एखादी काळजी निर्माण होईल. बौद्धिक वाद संभवतात. आर्थिक नियोजनासाठी मात्र दिवस अनुकूल आहे.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस भाग्यवर्धक आहे. आज अनेक लाभ होतील. आप्तांकडून काही लाभ संभवतो. आपसातील संबंधात प्रेम आणि सन्मानाचे वातावरण असेल. परंतु दुपारनंतर काही ना काही कारणाने आपण चिंतीत व्हाल आणि त्याचा प्रतिकूल परिणाम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होईल. आईच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. अपघाताची शक्यता असल्यानं शक्यतो पाण्यापासून दूर राहा.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता असल्याने आपल्या वक्तव्यावर संयम ठेवावा लागेल. मनात नकारात्मक विचार येतील. कुटुंबियांना आपल्यामुळं काही त्रास होणार नाही याकडं लक्ष द्यावं लागेल. दुपार नंतर परिस्थितीत बदल होईल. नवीन कामाच्या सुरुवातीसाठी आपण तयार व्हाल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. एखादा प्रवास संभवतो.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. सकाळी समाधान लाभेल. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. एखादी चांगली बातमी ऐकीवात येईल. दुपारनंतर मात्र कुटुंबात एखादा गैरसमज पसरून वाद होण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक खर्च संभवतात. प्रकृती नरम होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचणी येतील.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. एखादा अपघात किंवा शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. स्वभावातील तापटपणा वाढेल. एखादी मनाविरुद्ध घटना घडेल. दुपारनंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारेल. मित्राकडून भेटवस्तू मिळाल्यानं दिवस आनंदात जाईल. कौटुंबिक वातावरण प्रसन्न राहील.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस व्यापार - व्यवसायासाठी लाभदायी आहे. पत्नी आणि संततीकडून काही फायदा संभवतो. कौटुंबिक जीवनात घडणाऱ्या काही सुखद प्रसंगामुळं आपण आनंदित व्हाल. दुपारनंतर मानसिक आणि शारीरिक अस्वास्थ्य जाणवेल. इतरांशी बोलताना गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. मानहानी संभवते. आज आपण आनंद आणि मनोरंजनासाठी खर्च कराल.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशमात स्थानी असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. व्यापार - व्यवसायातील प्राप्तीत वाढ होईल. सामाजिक मान - सन्मान होतील. नोकरीत वरिष्ठ आपल्यावर खुश होतील. पदोन्नती संभवते. स्वास्थ्य ठीक राहील. व्यापारातील येणे वसूल होईल. मित्र भेटतील. रमणीय स्थळाला भेट द्याल. संततीच्या प्रगतीने आपण सुखावून जाल. कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील.
मीन (PISCES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असेल. बौद्धिक विषयात व त्या संबंधी लेखनात आज आपण मग्न रहाल. नवीन कार्याची सुरुवात करू शकता. दूरचे प्रवास संभवतात. आज आपणास उत्साह आणि थकवा दोन्हीही जाणवतील. हाती घेतलेले कार्य विना अडथळा पूर्ण करू शकाल. धनलाभ संभवतो.