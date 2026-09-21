सर्व 12 राशींसाठी कसा असेल आजचा सोमवार?, वाचा मेष ते मीन राशीचं राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : September 21, 2026 at 6:00 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आज नकारात्मक विचार, व्यवहार व नियोजनापासून दूर राहावं लागेल. अन्यथा आळस व दुःखात वाढ होईल. प्रकृती नरम गरमच राहील. मात्र, हातातील कार्ये सहजपणे पार पडतील. प्रतिस्पर्ध्यांशी वादविवाद टाळा. दुपारनंतर परिस्थिती सुधारेल. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. आज व्यावसायिक कामानिमित्त प्रवास करावा लागेल. इतरांना मदत करण्याचा आपण प्रयत्न कराल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज आपल्या हातून एखादे सरकार विरोधी कार्य होण्याची शक्यता असल्यानं सावध राहावं लागेल. नवीन कार्यात अडचणी येतील. प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. काही ना काही कारणानं काळजी वाटेल. उक्ती आणि कृती यात संतुलन ठेवावं लागेल. व्यवसायात अडचणी उदभवतील. नशिबाची साथ मिळणार नाही. वरिष्ठांची नाराजगी ओढवून घ्यावी लागेल. संततीविषयक काळजी निर्माण होईल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस आनंददायी आहे. आज आपली मनःस्थिती मनोरंजनात्मक कार्यात सहभागी होण्याची असल्यानं मित्रांसह एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल. रुचकर भोजन व उंची वस्त्रालंकार लाभतील. दुपारनंतर आपण जास्त हळवे व्हाल व त्यामुळं मनातील दुःख वाढेल. आर्थिक खर्चात वाढ होईल. अवैध कार्यापासून दूर राहा. मनाला शांती मिळू शकेल अशा एखाद्या प्रवृत्तीत सहभागी व्हा.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आज खूप मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना दिवस लाभदायी आहे. नोकरीतील उत्तम कामगिरीमुळं बढती मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. दुपार नंतर मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. मित्रांसह सहल व स्वादिष्ट भोजनाचा आनंद घेण्याची संधी प्राप्त होईल. व्यापार - व्यवसायात भागीदारांशी यशस्वीपणे विचार विनिमय करू शकाल.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशी पासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. साहित्य व कलातील गोडी वाढेल. पोटाच्या तक्रारींमुळं अस्वस्थता जाणवेल. दुपारनंतर आर्थिक अडचण दूर होईल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. प्रकृतीत सुधारणा होईल. व्यापार - व्यवसायात लाभ होतील.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आईची प्रकृती बिघडेल. स्वकीयांवर संकट ओढवेल. धनहानी संभवते. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहा. शक्यतो प्रवास टाळावेत. संततीचे आरोग्य व अभ्यासाविषयी चिंता निर्माण होईल. रागावर संयम ठेवा. वाद होण्याची शक्यता असल्यानं बौद्धिक चर्चेपासून दूर राहणं हिताच होईल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आजचा दिवस नवीन कार्याचा आरंभ करण्यास अनुकूल आहे. गूढ विद्यांचं आकर्षण निर्माण होईल. दुपार नंतर मात्र आनंद व उत्साहाचा अभाव जाणवेल. कुटुंबात कलह संभवतात. मानहानी संभवते.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज आपल्या एखाद्या वक्तव्यामुळं कुटुंबीयांची मने दुखावण्याची शक्यता आहे. कामात अपेक्षित यश प्राप्त होणार नाही. मनाची अवस्था द्विधा होईल. कामाचा व्याप वाढेल. दुपार नंतर मात्र मनातील मरगळ दूर होईल. मित्र आणि संबंधीतांशी सुसंवाद साधू शकाल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. नशिबाची साथ मिळेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आज आपणाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी व्हाल. प्रवास संभवतो. वैवाहिक जीवनात सुख व आनंद मिळेल. दुपारनंतर कुटुंबात काही कारणास्तव वाद होतील. केलेल्या कामाचे अपेक्षित फळ न मिळाल्यानं नैराश्य येईल. अंतिम व ठोस निर्णय घेण्यासारखी मनःस्थिती असणार नाही.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आज आपल्या बोलण्या वागण्यानं भांडण होण्याची शक्यता असल्यानं त्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. संतापाचं प्रमाण वाढेल. मन चिंतीत राहील. मनःशांती मिळविण्याचा प्रयत्न करा. दुपारनंतर उत्साह वाढेल. घरातील वातावरण शांत व आनंददायी होईल. एखाद्या मंगलकार्यात सहभागी होऊ शकाल. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आजचा दिवस सर्व दृष्टींनी लाभदायी आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपण सक्रीय राहाल व त्याच्या फल स्वरूप आपली सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकल्याने त्यांच्या आनंदात भर पडेल. दुपारनंतर मात्र घरातील वातावरण कलुषित होईल. शरीर स्वास्थ्य बिघडेल. आपला संताप संयमित ठेवा. खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आजचा दिवस आपणास सर्व दृष्टींनी लाभदायी आहे. हातून परोपकारी कार्य घडेल. व्यापारात सुयोग्य नियोजनामुळं व्यापार वृद्धी करू शकाल. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामाचं कौतुक करतील. व्यापारासाठी प्रवास करावा लागेल. वडील व वडीलधार्यांचे आशीर्वाद मिळून त्यांच्या कडून लाभ होईल. उत्पन्नात वाढ होईल.