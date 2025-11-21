ETV Bharat / spiritual

आज चंद्र वृश्चिक राशीत; 'या' राशींचा उत्तम काळ, व्यवसायात होणार मोठा आर्थिक लाभ; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 12:21 AM IST

3 Min Read
मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज आपणास एक वेगळाच अनुभव येईल. एखादी गूढ विद्यासंबंधीत गोष्टींचं आकर्षण वाटेल. आज एखाद्या विषयात आपण प्रावीण्य मिळवू शकाल. वाणीवर आवर घालावा लागेल. शक्यतो नवीन कार्यारंभ करू नये. प्रवासात त्रास संभवतो.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आज आपले कौटुंबिक जीवन सुखाचे आणि आनंदाचे असल्याचं आपणास जाणवेल. कुटुंबीय व स्नेहीजनांसह प्रसन्न वातावरणात भोजनाचा आनंद घेऊ शकाल. त्याचबरोबर छोटया प्रवासाचे बेत आखाल. परदेशात राहण्यार्‍या संबंधिताकडून सुखद बातमी मिळाल्याने मनाला आनंद होईल. अचानक धनलाभ संभवतो.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस कार्यपूर्ती, यश आणि कीर्ती मिळविण्याच्या दृष्टीनं अनुकूल आहे. घरात सुखाचं आणि शांतीचं वातावरण राहील. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. आज खर्च होईल पण तो अनावश्यक वाटणार नाही. अडलेली कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग सापडेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. स्वभावातील रागावर आवर घालण्याची मात्र आवश्यकता आहे.

कर्क (CANCER ) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस शारीरिक आणि मानसिक तापाचा आहे. मित्र आणि संततीविषयक काळजी राहील. अचानक पैसा खर्च करावा लागेल. वादग्रस्त विषय आज टाळावेत. शक्य असेल तर प्रवास सुद्धा करू नका. अपचन, अजीर्ण असे विकार त्रास देतील. आज बौद्धिक चर्चेपासून ही दोन हात दूर राहणं उचित ठरेल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज नकारात्मक विचार नैराश्य निर्माण करतील. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. घरात विसंवादाचे वातावरण राहील. आई-वडिलांशी मतभेद होतील. त्यांची प्रकृती बिघडेल. जमीन, घर, वाहन खरेदी विषयक कागद पत्रांसंबंधी सावध राहा. पाण्यापासून जपा. भावनेच्या भरात वाहवत जाऊ नका.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आज अविचाराने कोणतेही काम करण्यापासून स्वतःला जपा. कामात यश तर मिळणारच आहे. प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम कराल. भावंडे व शेजारी यांच्याशी चांगले संबंध राहतील. आर्थिक लाभ होतील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास लाभेल. समाजात मान - सन्मान मिळेल. चित्तवृत्ती प्रफुल्लित राहील.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज आपली द्विधा मनःस्थिती राहिल्याने कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेऊ नये. तसेच नवीन काम सुरू करू नका. वाणीवर संयम ठेवल्यास कुटुंबीयांशी वाद होणार नाहीत. जिद्द सोडून समाधानाने राहावे लागेल. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आज आपण तन - मनाने ताजेतवाने राहाल. कुटुंबीय आणि मित्रासह उत्तम भोजन, प्रवास, मनोरंजन होईल. जोडीदाराशी जवळीक वाढेल. आर्थिक लाभ होईल. मंगल कार्यानिमित्त बाहेर जावे लागेल. आनंददायक बातम्या मिळतील.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस कष्टदायी आहे. कुटुंबियांशी मतभेदाचे प्रसंग उदभवतील. स्वभावात रागीटपणा येऊन वाद होतील. आरोग्यास त्रास संभवतो. वर्तन आणि बोलणे संयमित ठेवावे लागेल. एखादा अपघात संभवतो. खर्चात वाढ होईल. कोर्ट - कचेरीचे प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावे लागतील. फुटकळ कामातून मनःशांती भंग पावेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आजचा दिवस नोकरी - व्यवसाय तथा समाजातील अन्य क्षेत्रात शुभ फळे देणारा आहे. मित्रासह फिरायला जाल. मंगल कार्यात हजेरी लावाल. मैत्रिणी, पत्नी आणि संततीकडून लाभ होईल. विवाहोत्सुक युवक-युवतींचे विवाह ठरतील. प्रवास व सहल होईल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आज आपले प्रत्येक काम निर्विघ्नपणे पूर्ण झाल्यानं आपण खुश व्हाल. नोकरी - व्यवसायात परिस्थिती आपणास अनुकूल राहील आणि कार्यात यश मिळेल. वडीलधारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची मर्जी असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या मानसिक दडपणातून मुक्त व्हाल. संसारात आनंद वाटेल. धनप्राप्ती तसेच बढती संभवते.

मीन (PISCES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आज नकारात्मक विचार वरचढ होणार नाहीत यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल. मानसिक अस्वास्थ्य सतावेल. आरोग्याची तक्रार राहील. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात. संततीच्या समस्या सतावतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकणार नाही. आज शक्यतो कोणताही महत्वाचा निर्णय घेऊ नका.

