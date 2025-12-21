ETV Bharat / spiritual

आजचा रविवार 'या' राशींसाठी भाग्यशाली; 12 राशींसाठी कसा असणार सुट्टीचा दिवस? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 12:07 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. कटकटीचा अनुभव येईल. शरीरास आळस आणि थकवा जाणवेल तर मन अशांत राहील. आज संताप वाढल्यानं कामे बिघडतील. व्यवहारात न्यायी राहण्याचा प्रयत्न करा. निर्धारीत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. आपला प्रत्येक प्रयत्न चुकीच्या मार्गाने होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात स्थानी आहे. आजचा दिवस काळजीपूर्वक राहण्याचा आहे. नवीन कार्याचा आरंभ शक्यतो टाळावा. स्वास्थ्य बिघडू शकते. खाण्या-पिण्याकडं विशेष लक्ष देणं हिताचं ठरेल. शारीरिक थकवा आणि मानसिक व्यथा अनुभवाल. कार्यालयात कामाचा व्याप वाढल्यानं अधिक थकवा जाणवेल. प्रवास लाभदायी होणार नाहीत.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात स्थानी आहे. आजचा दिवस आनंददायी आहे. शरीर आणि मन आनंदी राहील. कुटुंबीय व मित्र परिवार यांच्यासह एकाद्या पर्यटन स्थळाला भेट द्याल. स्वादिष्ट भोजन मिळेल. नव्या कपड्यांची खरेदी होईल. वाहनसौख्य मिळेल. आपल्या मान-सन्मानात आणि लोकप्रियतेत वाढ होईल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात स्थानी आहे. आजचा दिवस व्यापार-व्यवसायात फायदा मिळवून देणारा आहे. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. आज आपल्या सहवासात कुटुंबियांचा वेळ खूप आनंदात जाईल. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. शत्रूवर विजय मिळेल. चालू कामात यश मिळेल. खर्चाचं प्रमाण मात्र वाढेल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात स्थानी आहे. आजचा दिवस नवनिर्माण व कला यासाठी उत्तम आहे. स्नेही आणि मित्रांच्या गाठीभेटी होतील. प्रकृती उत्तम राहिली तरी सुद्धा रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. त्यामुळं मानसिक स्वास्थ्य टिकेल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात स्थानी आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. कशातही उत्साह वाटणार नाही. मन चिंतीत राहील. पत्नीबरोबर वाद किंवा मतभेद होतील. आईच्या तब्येतीची काळजी वाटेल. स्थावर संपत्तीच्या कामात सावध राहावे.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आजचा दिवस आनंदात जाईल. प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवाल. प्रत्येक कामात यश मिळेल. स्वकीय भेटतील. मन आनंदी राहील. एखाद्या प्रवासाने मनाला आनंद मिळेल. आपसातील संबंध सुधारतील.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज आपणास जर कौटुंबिक वातावरणात शांतता हवी असेल तर वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. आपल्या बोलण्याने एखाद्याचे मन दुखावले जाईल. आपल्या वागणुकीचा कोणास त्रास होऊ नये म्हणून म्हणून वर्तन सुद्धा संयमित ठेवा. नकारात्मक विचारांना थारा देऊ नका. स्वास्थ्य बिघडेल, मन उद्विग्न होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडथळा येईल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आज निर्धारित केलेली सर्व कार्ये पूर्ण होतील. आर्थिक लाभ होतील. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य आपणाला आनंदी ठेवेल. एखादा प्रवास संभवतो. आपली माणसे भेटल्याचा आनंद होईल. स्नेहीजनांकडील मांगलिक प्रसंगात सहभागी व्हाल. यश - कीर्ती वाढीस लागेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात स्थानी आहे. आज मन अस्वस्थ राहील. एखाद्या मांगलिक किंवा सामाजिक कार्यासाठी पैसा खर्च होईल. मित्रांशी मतभेद होतील. धनहानी आणि मानहानीची शक्यता आहे. आज एखाद्या गूढ विद्येकडं आपला कल होईल. कोर्ट- कचेरीच्या कामात अपयश येईल. वाणीवर ताबा ठेवावा लागेल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आज आपणास मिळणार्‍या फायदयामुळं आपला आनंद द्विगुणित होईल. नव्या कार्यासाठी केलेला प्रारंभ कार्यसिद्धीच्या दृष्टीनं शुभ आहे. व्यापारी वर्गाला व्यापारात फायदा होईल. सामाजिक क्षेत्रात कीर्ती वाढेल. संततीबरोबर चांगले संबंध राहतील. प्राप्तीत वाढ होईल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखू शकाल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. नोकरी-व्यवसायात यश मिळेल. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश झाल्यामुळं आपल्या मनाची प्रसन्नता वाढेल. व्यापारात जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक आनंदामुळं आपण आनंदी राहाल.

