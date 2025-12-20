'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 20, 2025 at 12:02 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपणाला थकवा, आळस जाणवेल. उत्साह अजिबात वाटणार नाही. प्रत्येक गोष्टीचा राग आल्यानं आपली कामे बिघडतील. नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी किंवा घरात आपल्यामुळं कोणाचं मन दुखावणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. एखाद्या धार्मिक किंवा मंगलकार्यात सहभागी होऊ शकाल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. अशा परिस्थितीत नवीन कार्याचा आरंभ न करणं हिताच राहील. आज आपल्या आहाराची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. शक्यतो प्रवास टाळावेत. आज नियोजीत वेळेत आपले काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. मानसिक शांततेसाठी प्रयत्नशील राहावे.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मनोरंजन करण्याचा आहे. मित्र आणि कुटुंबीयांसह आनंदी वातावरणात दिवस घालवाल. सामाजिक सन्मान आणि प्रसिद्धी मिळेल. दांपत्य जीवनाचे सौख्य उपभोगू शकाल.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ जाईल. महत्वाच्या कामासाठी खर्च झाला तरी सुद्धा आर्थिक लाभ होतील. नोकरीतील वातावरण अनुकूल राहील.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपले शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. संततीकडून आनंददायी बातमी मिळेल. मित्रांचा सहवास आनंद देईल. हातून एखादे परोपकाराचे कार्य घडेल.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. अनेक गोष्टींची काळजी लागून राहील. त्यामुळं शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. आईची प्रकृती बिघडेल. कागदपत्रांवर विचारपूर्वक सही करावी. अतिरिक्त पैसा खर्च होईल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज नशिबाची साथ लाभेल. एखाद्या प्रवासाचे नियोजन कराल. नवीन कार्यारंभास आजचा दिवस अनुकूल आहे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. परदेशातून आनंददायी बातम्या येतील. हितशत्रूंवर मात करू शकाल. सन्मान प्राप्ती होईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. वाणी संयमित ठेवल्यास कुटुंबात सुख - शांती नांदू शकेल. विचारांवर असलेला नकारात्मक पगडा दूर सारावा लागेल. एखाद्या मांगलिक कामासाठी खर्च करावा लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस प्रतिकूल आहे.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. नियोजित कामे करु शकाल. आर्थिक फायदा होईल. प्रवास संभवतात. नातेवाईकाकडील एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी व्हाल. वैवाहिक जीवनात आनंद मिळेल. आजचा आपला व्यवहार सामान्य राहील. रुचकर भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. सामाजिक क्षेत्रात यश आणि कीर्ती लाभ होईल.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. कामांमध्ये सहकार्यांचा हस्तक्षेप वाढेल. खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यात व्यस्तता वाढेल व त्यात खर्चही होऊ शकतो. आरोग्यविषयक चिंता राहील. संतती व नातेवाईक यांच्याशी मतभेद संभवतात. मन व्याकूळ होईल. एखादा अपघात संभवतो.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. नवीन कार्य सुरु करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. नोकरी-व्यवसायात फायदा संभवतो. एखाद्या स्त्रीमुळं आपली कामे होतील. आज मोठे आर्थिक लाभ होतील. सामाजिक क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल. संततीशी सलोख्याचे संबंध राहतील. पत्नी व संततीकडून एखादी आनंददायी बातमी मिळेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. एखाद्या सहलीचे आयोजन करू शकाल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र धनु राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कामे यशस्वीपणे होऊ शकतील. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश झाल्यानं आपला दिवस आनंदात जाईल. व्यापार वृद्धी होईल. एखादा मोठा आर्थिक लाभ संभवतो. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. आरोग्य उत्तम राहील. सरकारकडून फायदा होईल. मान-सम्मान मिळेल. पदोन्नती संभवते. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.