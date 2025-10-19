ETV Bharat / spiritual

'या' 5 राशींचा उत्तम काळ, व्यवसायात होणार मोठा आर्थिक लाभ; कामात मिळेल पदोन्नती, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Published : October 19, 2025 at 12:01 AM IST

मेष (ARIES): चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. आर्थिक लाभ झाल्यानं गुंतवणुकीशी संबंधित योजना यशस्वीपणे पूर्ण होतील. व्यावसायिक क्षेत्रात लाभ होतील. जनसंपर्क वाढेल. आपल्या व्यावसायिक क्षेत्राबाहेरील लोकांशी सुद्धा संपर्क होईल. बौद्धिक कार्यात रुची वाढेल. जवळपासचे प्रवास घडतील. सेवा कार्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. शारीरिक आराम आणि मानसिक प्रसन्नता लाभेल.

वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज वैचारिक पातळीवर गोड वाणीमुळं इतरांना प्रभावित करू शकाल. तसेच त्यांच्याशी संबंधात सुसंवाद निर्माण करू शकाल. बैठका, चर्चा यात सुद्धा आपणाला यश मिळेल. कष्टाचं अपेक्षित फळ मिळालं नाही तरी सुद्धा आपण त्या क्षेत्रात प्रगती पथावर राहाल. पचनसंस्थे संबंधी तक्रारी वाढून त्रास होईल. शक्यतो घरच्या खाण्याला प्राधान्य द्या. अभ्यासात गोडी वाढेल.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. मन द्विधा बनेल. जादा हळवेपणा मनाला बेचैन करेल. आईविषयी अधिक भावनाशील व्हाल. बौद्धिक चर्चेचे प्रसंग येतील पण त्यात वादविवाद टाळावेत. कौटुंबिक आणि स्थावर संपत्तीविषयी शक्यतो चर्चा टाळावी. स्वकीय व स्नेही यांच्याशी ताण-तणाव संभवतात. शक्यतो प्रवास टाळा.

कर्क (CANCER) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. शारीरिक आणि मानसिक उत्साहाबरोबर घरातील वातावरण सुद्धा आनंदी असेल. मित्र आमि स्नेहीजनाचा सहवास घडेल. मित्राकडून लाभ होईल. मंगल कार्याची सुरूवात करायला आजचा दिवस अनुकूल आहे. कामातील यश आणि प्रियव्यक्तीचा सहवास यामुळं आपण आनंदीत राहाल. आर्थिक लाभ होऊ शकेल. लहान सहलीस जाऊ शकाल. मान-सन्मान वाढेल.

सिंह (LEO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी असला तरी आर्थिकदृष्टया लाभदायी आहे. खर्च मात्र वाढतील. सर्वदूर असणार्‍या लोकांचे निरोप येतील आणि व्यवहारातून लाभ होतील. घरातील व्यक्तींकडून चांगले सहकार्य मिळेल. मित्र-मैत्रिणी सुद्धा मदत करतील. डोळे आणि दातांच्या तक्रारी वाढतील. उत्तम भोजन प्राप्ती होईल. आज आपल्या मधुर वाणीने इतरांची मने जिंकाल. कार्यात यश मिळवू शकाल.

कन्या (VIRGO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपल्या वैचारिक समृद्धी आणि मोहक वाणी यामुळं लाभ होऊन सौहार्दपूर्ण संबंध वाढवून काम पूर्ण कराल. आजचा दिवस व्यवसायाच्या दृष्टीनं लाभदायक आहे. प्रकृती उत्तम राहील आणि मन सुद्धा प्रसन्न राहील. धनलाभ आणि प्रवास होईल.

तूळ (LIBRA) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज आपणास आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. अविचारी वर्तनाने अडचणीत याल. एखादा अपघात संभवतो. अचानकपणे खर्चात वाढ होईल. व्यावसायिक व्यक्तींशी मतभेद होतील. वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. वाद टाळावेत. कोर्ट- कचेरीच्या कामात सावध राहावे लागेल. नातलगांचे गैरसमज होतील.

वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. नोकरी-व्यवसायात फायदा होईल, मित्राचा सहवास घडेल. त्यांच्यासह निसर्गरम्य ठिकाणी फिरायला जाण्याचे बेत ठरतील. विवाहोत्सुक व्यक्तींना योग्य जोडीदार मिळेल. पत्नी आणि संततीकडून लाभ होईल. विशेषतः स्त्री वर्गाकडून फायदा होईल. भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ आपल्यावर खुश होतील. सांसारिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल.

धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज यश, कीर्ती आणि प्रतिष्ठा यात वाढ होईल. कार्यक्षेत्रातील वरिष्ठ खूश असल्यामुळं पदोन्नतीची शक्यता आहे. स्वास्थ्य ठीक राहील. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. वडील तसेच सरकारकडून फायदा मिळेल. आर्थिक योजना चांगल्या प्रकारे पूर्ण कराल. व्यापार-व्यवसायासाठी प्रवास घडू शकतो. इतर लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्न कराल. वैवाहिक जीवनात माधुर्य राहील.

मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. बौद्धिक कार्यासाठी मात्र दिवस शुभ आहे. लेखन अथवा साहित्य विषयक कार्य व्यवस्थित पार पडेल. त्यासाठी नियोजन कराल. सरकारी कामात प्रतिकूलता जाणवेल. शरीरास थकवा जाणवेल व मनःस्थिती पण ठीक राहणार नाही.

कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज आपण नकारात्मक विचारापासून दूर राहावे लागेल. वाद, भांडणे यापासून सुद्धा दूर राहावे. राग आणि बोलण्यावर संयम ठेवाव. कौटुंबिक वातावरण कलुशित होईल. आर्थिक चणचण जाणवेल. खूप विचार केल्याने मानसिक थकवा जाणवेल. आपल्या मनावरचा ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे.

मीन (PISCES) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आज व्यापार्‍यांना उज्ज्वल भविष्य आहे. भागीदारीसाठी अनुकूल दिवस आहे. साहित्यिक, कलाकार, कारागिर आपल्या कलेला वाव देऊ शकतील. आदर मिळेल. मेजवानी, सहल ह्यातून मनोरंजन होईल. दांपत्य जीवनाचा भरपूर आनंद मिळेल. वस्त्रे अलंकार, वाहन खरेदी होईल.

RASHI BHAVISHYA
HOROSCOPE
राशीभविष्य
चंद्र आज कन्या राशीत
HOROSCOPE 19 OCTOBER 2025

