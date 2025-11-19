ETV Bharat / spiritual

चंद्र आज तूळ राशीत; 'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Published : November 19, 2025 at 12:12 AM IST

मेष (ARIES) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. वैवाहिक जीवनाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस फारच चांगला आहे. जोडीदारासह वैवाहिक जीवनाचा आनंद सुद्धा उपभोगू शकाल. आर्थिक लाभ तसेच प्रवास संभवतात. राग आणि अधिकार गाजविण्याची भावना वाढेल. आपल्या कामाचं कौतुक होईल. शक्यतो वाद टाळा. वाहनसुख चांगलं मिळेल.

वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. पूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जाईल. नियोजनाप्रमाणे सर्व कामे पार पडतील. आर्थिक लाभ संभवतात. स्त्रियांना माहेरहून एखादी चांगली बातमी मिळून काही लाभ होण्याची शक्यता आहे. आजारी लोकांचं आरोग्य सुधारेल. कार्यालयीन कामे पूर्ण होतील.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज वैवाहिक जोडीदार आणि संततीच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. शक्यतो वाद-विवाद आणि बौद्धिक चर्चेपासून दूर राहा. मानहानी संभवते. मित्रांसाठी खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. पोटाच्या तक्रारी त्रास देतील. नव्या कार्याचा आरंभ करण्यात अडचण येण्याची शक्यता आहे. प्रवासात त्रास संभवतो.

कर्क (CANCER) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज आपलं मन दुःखी राहील. आनंदाचा अभाव दिसून येईल. कुटुंबीयांशी मतभेद संभवतात. पैसा खर्च होईल आणि कामात अपयश येईल. भोजन वेळेवर मिळणार नाही. निद्रानाश त्रास देईल. छातीच्या विकारांचा त्रास जाणवेल.

सिंह (LEO) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस सुखा समाधानात जाईल. भावंडाबरोबरच्या संबंधात जवळीक निर्माण होईल. त्यांचे सहकार्य पण आपणास मिळेल. संबंधांमधील भावनांची जाणीव आपणाला होईल. एखाद्या रम्यस्थळी सहलीला जाण्याचा बेत ठरवू शकाल. मानसिक चिंता दूर होतील. कार्यात यशस्वी व्हाल.

कन्या (VIRGO) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. इतरांशी गोड बोलून आपण आपलं निर्धारित काम पूर्ण करू शकाल. प्रकृती उत्तम राहील. वाद होण्याच्या शक्यतेमुळं कोणाशी बौद्धिक चर्चा करणं टाळा. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. प्रवास होतील. खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. विद्यार्थ्यांना आजचा दिवस प्रतिकूल आहे.

तूळ (LIBRA) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपण आर्थिक नियोजन व्यवस्थितपणे करू शकाल. सृजनशीलता वाढेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. दृढ विचारांमुळं हाती घेतलेलं काम पूर्ण कराल. आत्मविश्वास वाढेल. आनंद, हर्ष आणि मनोरंजनावर पैसा खर्च कराल.

वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज एखादा अपघात किंवा शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. एखाद्याशी वाद सुद्धा संभवतात. आपल्या वक्तव्याने गैरसमज पसरण्याची शक्यता आहे. शारीरिक कष्ट व मानसिक चिंता यामुळे त्रस्त व्हाल. हर्ष आनंदासाठी खर्च करावा लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात.

धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशी पासून लाभात भावात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. वैवाहिक जीवनाचा पूर्ण आनंद उपभोगू शकाल. मित्रांसह रम्य ठिकाणी प्रवासास जाण्याचा बेत आखाल. उत्पन्नात वाढ संभवते. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल.

मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशी पासून दशम भावात असेल. आज व्यावसायिक कामात आपणाला लाभ होईल. जुनी येणी, प्रवास, अर्थ प्राप्ती इत्यादीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. सरकार, मित्र व संबंधितांकडून लाभ होईल. त्यांच्याकडून भेटवस्तू मिळाल्यानं आपणास आनंद होईल. अग्नी, पाणी, अचानक आपत्ती यापासून मात्र सावध राहावं लागेल. व्यावसायिक कार्यासाठी धावपळ होईल. संततीच्या अभ्यासातील प्रगतीमुळं आनंदित व्हाल. आपल्या प्रतिष्ठेत भर पडेल.

कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. शारीरिक अस्वास्थ्य जाणवेल. मानसिक स्वास्थ्य मात्र चांगले राहील. शरीरात स्फूर्ती कमी असल्यानं काम करण्यात उत्साह वाटणार नाही. वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. हर्षोल्हासासाठी पैसा खर्च होईल. प्रवास संभवतात. परदेशातून काही चांगल्या बातम्या येतील. संततीची मात्र काळजी वाटेल.

मीन (PISCES) : चंद्र आज तूळ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. मानसिक आणि शारीरिक कष्ट अधिक होतील. अचानक धनलाभ संभवतो. व्यापारी वर्गाला जुनी येणी वसूल होतील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. चुका होऊ नयेत, म्हणून संयमित राहणं हिताच राहील.

