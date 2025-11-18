ETV Bharat / spiritual

आज चंद्र तूळ राशीत; 'या' राशींच्या व्यक्तींनी थोडं सावध राहा कारण…; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य
Horoscope (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 12:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेष (ARIES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज सामाजिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात आपण प्रशंसेस पात्र ठराल. धनलाभ संभवतो. कौटुंबिक जीवनात सुख अनुभवाल. बौद्धिक चर्चेत सहभागी व्हाल. वाणीवर संयम राखणं आवश्यक आहे. वैचारिक गोष्टीत उत्साह वाटेल. एखाद्या व्यवहारातून अधिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस खूप आनंदात जाईल. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. आपले काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल. आर्थिक लाभ संभवतात. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. स्त्रीयांना माहेरहून आनंददायी बातम्या मिळून काही लाभ सुद्धा होईल. आजारी व्यक्तींच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. सहकार्‍यांकडून लाभ संभवतो.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज शरीर आणि मन बेचैन राहील. नवीन कार्य सुरू करण्याचा बेत आखाल पण काम सुरू करण्यात अडचणी येतील. मानहानी होण्याची शक्यता आहे. संततीविषयक कामासाठी खर्च करावा लागेल. पचनसंस्येचे विकार बळावतील. जोडीदाराच्या तब्बेतीची सुद्धा चिंता वाटेल. विद्यार्थ्यांसाठी फार चांगला दिवस. प्रवासात त्रास संभवतो.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. आज आनंदाचा अभाव राहील. मन अशांत राहील. घरात भांडणाचं वातावरण असेल. आप्तांबरोबर मतभेद होऊ शकतात. स्त्रियांबरोबर सुद्धा मतभेद आणि तणाव राहील. पैसा खर्च होईल. अपयश मिळेल. झोपही शांत मिळणार नाही. एखादी मानहानी संभवते.

सिंह (LEO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आज आरोग्य उत्तम राहील. भावंडांसह आनंदात वेळ जाईल. त्यांच्याकडून फायदा होईल. एखादया सुंदर स्थळाला भेट देण्यास जाल. मित्र भेटतील. कार्य यशस्वी झाल्यानं मित्र आनंदीत होतील. भावनिक संबंध प्रस्थापीत होतील. कलाक्षेत्रात रुची राहील. मानसिकदृष्टया दिवस चांगला जाईल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपल्या गोड बोलण्याने कोणाचेही मन जिंकू शकाल. कामे सफल होण्याची जास्त शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. त्यांच्यासह दिवस आनंदात जाईल. आर्थिक लाभ संभवतात. आरोग्य उत्तम राहील. प्रवासाचे बेत ठरतील. बौद्धिक चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल, मात्र त्यात संभाव्य वाद टाळावे लागतील. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. आयात-निर्यात संबंधित व्यापारात यश प्राप्ती होईल.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. रचनात्मक आणि कलात्मक शक्तीची चमक दिसेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घ्यावी लागेल. विधायक कार्य हातून घडेल. खंबीर विचाराने काम पूर्ण कराल. आर्थिक योजना ठरवाल. प्रिय व्यक्तीसह दिवस आनंदात घालवू शकाल. अलंकार, मनोरंजन, आनंद इत्यादींसाठी पैसा खर्च होईल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज मनोरंजन, आनंदासाठी पैसा खर्च होईल. चिंता आणि शारीरिक कष्ट यामुळं आपण त्रासून जाल. एखादा अपघात संभवतो. गैरसमज होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. स्वभाव रागीट बनेल म्हणून भांडणापासून दूर राहावे लागेल. संबंधितांबरोबर काही अप्रिय घटना घडू शकते. आज मानहानी आणि धनहानी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन कामे जपून करा. अविचाराने केलेला व्यवहार अडचणीत आणू शकतो.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिकदृष्टीनं आजचा दिवस लाभदायी आहे. वैवाहिक जीवनात पूर्णतः आनंद मिळेल. प्रेमाचा सुखद आनंद घेऊ शकाल. मित्रासह एखाद्या रम्य स्थळी फिरायला जावू शकाल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरण्याची शक्यता आहे. संतती आणि पत्नीकडून लाभ होईल. व्यापारात फायदा होऊन उत्पन्नात वाढ होईल. स्त्री वर्गाकडून लाभ होईल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस संघर्षाचा आहे. आज अग्नी, पाणी आणि वाहन यापासून एखादा अपघात संभवतो. व्यापारात कार्यमग्न राहाल. व्यापारानिमित्त प्रवास करावा लागेल व त्याचा फायदा सुद्धा होईल. वरिष्ठांची मर्जी राहील. नोकरीत बढती मिळेल. संततीच्या शिक्षणा विषयी समाधान वाटेल. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल. पैसा आणि प्रतिष्ठा मिळेल. मित्र आणि नातेवाईकांकडून लाभ होतील.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. प्रकृती नरम गरम राहील. तरीही मनस्वास्थ्य चांगले राहील. कामाचा उत्साह कमी होईल. वरिष्ठांशी सांभाळून राहावे लागेल. अकारण खर्च वाढेल. आनंद-सोहळा, प्रवास- पर्यटन यावर पैसा खर्च होईल. प्रवास आणि सहलीची शक्यता आहे. परदेशातून काही बातमी मिळेल. संततीविषयक काळजी राहील. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात.

मीन (PISCES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आपणास अचानक धन लाभ होण्याची शक्यता आहे. मानसिक तसेच शारीरिक श्रमामुळं स्वास्थ्य खराब होऊ शकते. सर्दी, श्वसनाचा त्रास, खोकला आणि पोट दुखीचा जोर वाढेल. खर्चात वाढ होईल. शक्यतो पाण्यापासून दूर राहा. इस्टेटीतून फायदा होईल. अवैध कामापासून दूर राहावे.

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHI BHAVISHYA
राशीभविष्य
आज चंद्र तूळ राशीत
HOROSCOPE 18 NOVEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.