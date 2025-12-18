‘या’ राशींचा गुरूवार ठरेल खास; अचानक होईल धन लाभ, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 18, 2025 at 12:08 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. आज कृतीवर संयम ठेवणे तसेच राग द्वेषापासून दूर राहणे हिताच राहील. गुप्तशत्रूंचा त्रास संभवतो. रहस्यमय आणि गूढ विषयांचे आकर्षण राहील. शक्यतो प्रवास टाळा. प्रवासात अनपेक्षित अडचणी उदभवतील. नवीन कार्ये हाती घेतल्यास त्यात सुद्धा अडचणी येतील. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. प्रकृती उत्तम राहील. मन प्रसन्न राहील. स्वकीय व जवळच्या लोकांसह जास्त वेळ घालवू शकाल. सामाजिक जीवनात यशप्राप्ती होईल. परदेशातून मनासारख्या बातम्या येतील. वैवाहिक जीवनात गोडी राहील. वैवाहिक सौख्याचा आनंद उपभोगता येईल. अचानक धनलाभ संभवतो.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अपूर्ण कामे पूर्णत्वास जाण्याच्या दृष्टीनं अनुकूल आहे. कुटुंबात हर्षोल्हासाचं वातावरण राहील. स्वास्थ्य उत्तम राहील. कामात यश आणि कीर्ती लाभेल. इतरांशी बोलताना आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवून मितभाषी राहिल्यास मतभेदाचे प्रसंग उदभवणार नाहीत. धनप्राप्ती होईल. आवश्यक तेवढाच खर्च कराल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. नोकरीत लाभ होतील.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अगदी शांत राहून घालवावा लागेल. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्यामुळं बेचैन राहाल. अचानक खर्च उदभवतील. प्रणयी जीवनात वाद होऊन मतभेद होतील. भिन्नलिंगी व्यक्तींकडं आकर्षित झाल्यानं एखाद्या संकटात सापडाल. आज यात्रा, प्रवास किंवा नवीन कामाची सुरुवात करणं हिताच होऊ शकणार नाही.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपणास मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. कुटुंबीयांशी मतभेद होतील. जमीन, घर अथवा वाहनाची खरेदी किंवा खरेदीपत्र करण्यास आजचा दिवस अनुकूल नाही. नकारात्मक विचारांमुळं निराशा येईल. पाण्यापासून धोका ठरू शकतो. नोकरीत स्त्री वर्गापासून जपून राहा.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज विचार न करता कोणतेही साहस करू नका. भावनात्मक संबंध प्रस्थापित होतील. भावंडांशी संबंधात सौहार्द राहील. मित्र व स्नेह्यांशी संवाद साधू शकाल. गूढ आणि रहस्यमय विद्येचे आकर्षण राहील. एखाद्या विषयात प्रावीण्य प्राप्त होईल. विरोधक आणि प्रतिस्पर्धी यांचा जोमाने प्रतिकार करावा लागेल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपला हट्टीपणा सोडून समाधानी वृत्तीने काम करावे. आपली असंयमित वाणी कोणाशी मतभेद निर्माण करेल. द्विधा स्थितीत अडकलेले मन कोणताही ठोस निर्णय घेऊ देणार नाही. आज शक्यतो महत्त्वाचा निर्णय घेऊ नये. आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक प्रसन्नता वाटेल. कुटुंबियांच्या सहवासात आजचा दिवस आनंदात जाईल. मित्र व स्नेही यांच्याकडून भेटवस्तू मिळतील. प्रिय व्यक्तीशी सुसंवाद साधण्यात यश मिळेल. मंगल कार्याला उपस्थिती लावाल. धनलाभ आणि प्रवास संभवतात. दांपत्य जीवनात प्रसन्नता अनुभवाल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस समस्याग्रस्त आहे. कुटुंबीयांशी चर्चा होईल व दुःखी व्हाल. वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. मनाचा अतीउत्साह आवरावा लागेल. एखादा अपघात संभवतो. शारीरिक स्वास्थ्य बिघडेल. पैसा खर्च होईल.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस प्रत्येक गोष्टीत लाभदायक आहे. मित्रांची भेट होईल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास संस्मरणीय होईल. विवाहोत्सुक व्यक्तींच्या समस्या किरकोळ प्रयत्नांनी सुटतील. व्यापार्यांची व्यापारात आणि नोकरदारांची नोकरीत प्राप्ती वाढेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. नव्या वस्तूंची खरेदी होईल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज प्रत्येक काम सरळपणे होऊन त्यात यश सुद्धा मिळेल. नोकरी-व्यवसायात अनुकूल परिस्थिती राहील. सरकारी कामे निर्विघ्नपणे पूर्ण होतील. वरिष्ठ अधिकारी सहकार्य करतील. प्रकृती उत्तम राहील. मानसिक उत्साह जाणवेल. बढती आणि धनप्राप्ती संभवते. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहून आपली मान-प्रतिष्ठा वाढेल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजच्या दिवसाची सुरूवात भीतीने होईल. शरीरास आळस व थकवा जाणवेल. कोणतेच काम पूर्ण न झाल्याने नैराश्य येईल. नशिबाची साथ मिळणार नाही. कार्यालयात वरिष्ठांशी मतभेद होतील. संतती हे आजच्या चिंतेचे प्रमुख कारण राहील. अकारण पैसा खर्च होईल.