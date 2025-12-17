'या' राशींच्या व्यक्तींना मिळेल जनमानसात मान-सन्मान, वाचा राशीभविष्य
Published : December 17, 2025 at 12:06 AM IST
- मेष (ARIES) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या भावात असेल. नव्या वस्त्रांची आणि दागिन्यांची खरेदी करू शकाल. सामाजिक क्षेत्रात मान-सन्मान होईल. दुपारनंतर मात्र आपणास संयमित राहावे लागेल. नव्या ओळखी विचार पूर्वक कराव्यात. खर्चात वाढ होईल. एखादे नुकसान संभवते. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आपल्या कृती नियंत्रित ठेवा.
- वृषभ (TAURUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस व्यावसायिकांसाठी लाभदायी आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. व्यवसायात सहकारी आपणांस मदत करतील. दुपारनंतर मनोरंजनाचा आनंद लुटाल. एखाद्या सहलीचा बेत ठरवू शकाल. भागीदारांशी मतभेद संभवतात.
- मिथुन (GEMINI) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आजचा आपला दिवस बौद्धिक कामे आणि चर्चा करण्यात जाईल. आपल्या कल्पनाशक्तिस वाव मिळेल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यास मात्र जपावे लागेल. दुपारनंतर व्यवसायात लाभ संभवतो. कुटुंबात शांतता नांदेल.
- कर्क (CANCER) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या भावात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. प्रवासात त्रास संभवतो. जमीन आणि वाहन या विषयीच्या समस्या भेडसावतील दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. शांतता लाभेल. मित्रांचे सहकार्य मिळेल. शारीरिक उत्साह वाढेल. अती विचाराने मन विचलित होण्याची शक्यता आहे.
- सिंह (LEO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस प्रवासास अनुकूल आहे. परदेशस्थ नातेवाईकांकडून एखादी चांगली बातमी मिळू शकेल. धनलाभ संभवतो. नवीन कार्य हाती घेऊ शकाल. दुपारनंतर आपली सहनशीलता दिसून येईल. नैराश्य येण्याची शक्यता आहे. आरोग्य नरम गरम राहील. कौटुंबिक किंवा संपत्ती संबंधी एखादी समस्या उदभवेल.
- कन्या (VIRGO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आज आपली मानसिक स्थिती द्विधा असल्यानं नवीन कार्याचा आरंभ करण्यात त्रास होईल. कुटुंबियांशी वाद होऊन आपलं मन दुखावले जाण्याची शक्यता असल्यानं आपल्या वक्तव्यावर संयम ठेवावा लागेल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. दुपारनंतर मात्र अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. भावंडांशी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करू शकाल. प्रवासासाठी दिवस अनुकूल आहे. नशिबाची साथ लाभेल.
- तूळ (LIBRA) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. दृढ विचार आणि वैचारिक संतुलन यामुळं हाती घेतलेले काम सहजपणे पूर्ण करू शकाल. वस्त्रालंकार व मनोरंजन यासाठी पैसा खर्च होईल. दुपारनंतर द्विधा मनःस्थिती होईल. त्यामुळं निर्णय घेणे अवघड होईल. शक्यतो कुटुंबियांशी मतभेद टाळावेत. आपला अहंपणा बाजूला ठेवून व्यावहारिक निर्णय घेणे हितावह राहील.
- वृश्चिक (SCORPIO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. आज आपण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. एखादी अप्रिय घटना संभवते. दुपारनंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आर्थिक बाबींचे योग्य नियोजन करू शकाल. आपला आत्मविश्वास वाढीस लागेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस व्यापार-व्यवसायासाठी लाभदायी आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. नोकरीत बढती संभवते. मित्रांसह सहलीस जाऊ शकाल. व्यापारात लाभ होईल. दुपारनंतर मात्र प्रकृतीस त्रास संभवतो. विचार पूर्वक कामे न केल्यास आपण अडचणीत येऊ शकाल. व्यावसायिक क्षेत्रात वावरताना आपले वक्तव्य संयमित ठेवावे.
- मकर (CAPRICORN) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम भावात असेल. कौटुंबिक जीवनाच्या दृष्टिनं आजचा दिवस आनंददायी आहे. व्यापार -व्यवसायात वृद्धी संभवते. व्यवसायात अनुकूलता जाणवेल. सहकारी उत्तम सहकार्य करतील. दुपारनंतर मित्रांसह सहलीस जाऊ शकाल. प्राप्तीत वाढ संभवते. व्यापारात लाभ होतील.
- कुंभ (AQUARIUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज आपण बौद्धिक काम, नवनिर्मिती व लेखनकार्यात व्यस्त राहाल. नवीन काम सुरू करू शकाल. एखाद्या प्रवासाचे आयोजन करू शकाल. व्यापारात लाभाच्या संधी लाभतील मात्र त्या फसव्या असण्याची शक्यता आहे. आरोग्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. दुपारनंतर मात्र कुटुंबात आनंदी वातावरण निर्माण होईल. आईकडून एखादा लाभ संभवतो. उत्तम सौख्य लाभेल. शासकीय कामात यश प्राप्ती होईल.
- मीन (PISCES) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज आपणाला आपल्या कृतीवर संयम ठेवावा लागेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. गूढ विद्येची आवड निर्माण होईल. दुपारनंतर परदेशात वास्तव्यास असणार्या मित्र परिवाराकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल. व्यापार -व्यवसायात अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल. शक्यतो आज वाद टाळावेत.