'या' राशींच्या व्यक्तींनी रागावर आणि वाणीवर संयम ठेवावा; अचानक होईल धनलाभ; वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 14, 2025 at 12:25 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आज आपल्या स्वभावावर संयम ठेवणं हिताच राहील. शारीरिक आणि मानसिक शैथिल्य जाणवेल. कष्टाच्या प्रमाणात यश मिळू शकणार नाही. संततीची काळजी सतावेल. कामाच्या धावपळीमुळं कुटुंबियांना योग्य तितका वेळ आपण देऊ शकणार नाही. विघातक विचार, कृती आणि नियोजनापासून दूर राहा. पोटदुखीचा त्रास संभवतो. शक्यतो आज प्रवास टाळावा. सरकारी कामात यश मिळेल.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज खंबीर मनोबल आणि दृढ आत्मविश्वासाने आपली कामे कराल. कामात अपेक्षित यश मिळेल. स्त्रीयांना माहेरहून लाभदायी बातमी मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गोडी वाटेल. सरकारी कामात यश मिळेल. आर्थिक व्यवहार यशस्वी होतील. संततीसाठी खर्च करावा लागेल.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस नवीन योजना सुरु करण्यास उत्तम आहे. व्यावसायिकांना सरकारकडून लाभ मिळेल. तसेच नोकरदारांना वरिष्ठांची मर्जी संपादन करता येईल. भावंडे आणि शेजारी यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध राहतील. स्वास्थ्य टिकून राहील. दूरच्या प्रवासाचे बेत ठरतील. प्रतिस्पर्ध्यावर विजय प्राप्त कराल. दिवसभर वेगाने घडणार्या घटनात व्यग्र राहाल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपण शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थता अनुभवाल. मनात नकारात्मक विचार निर्माण होतील. गैरसमजातून काही मतभेद होतील. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागणार नाही. खर्च वाढतील. अवैध वर्तनापासून दूर राहणं हिताच राहील.
सिंह (LEO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज भरपूर आत्मविश्वास आणि दृढ निर्णयशक्तीच्या जोरावर कोणतेही काम लगेच निर्णय घेऊन पूर्ण कराल. समाजात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. मन आनंदी राहील. तरी सुद्धा स्वभावातील रागीटपणा कामे बिघडवणार नाही याकडं लक्ष द्यावं लागेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील. प्रकृतीच्या किरकोळ तक्रारी राहतील.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज शारीरिक अस्वस्थते बरोबरच मानसिक चिंता वाढेल. डोळ्यासंबंधी तक्रार निर्माण होईल. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. कठोर बोलल्यामुळं कोणाशी भांडण होणार नाही याकडं लक्ष द्यावे लागेल. अचानक खर्च वाढतील. नोकरी करणार्यांनी आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तींपासून दूर राहावे. आज कोर्ट- कचेरीपासून दूर राहणं हिताच राहिलं.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आज विविध क्षेत्रातून फायदा मिळाल्याने शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया आपण आनंदी आणि स्वस्थ राहाल. मित्रांचा सहवास, एखाद्या रम्य ठिकाणास भेट हे आज नक्की घडेल. वैवाहिक जीवनात सुख-शांतीचा अनुभव येईल. स्त्री मित्रांचा सहवास घडेल. प्राप्तीत वाढ होईल. उत्तम वैवाहिक सुख मिळेल. अविवाहीतांचे विवाह जुळतील.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपले प्रत्येक काम निर्विघ्नपणे पार पडेल. घरगुती जीवनात आनंद भरून राहील. मान - सन्मान उचांवेल. नोकरी - व्यवसायात प्रगती होईल. वरिष्ठ आणि वडिलधार्यांकडून फायदा होईल. धनलाभ होईल. व्यापारी वर्गाचे येणे वसूल होईल. संततीची प्रगती ऐकून मन खूश होईल. शारीरिक स्वास्थ्य टिकून राहील. मित्र-स्नेही यांच्याकडून फायदा होईल.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. शरीरात थकवा, राहील. प्रकृती साधारण राहील. मन चिंतित असेल. आज शक्यतो प्रवास टाळावेत. संततीविषयी चिंता निर्माण होईल. नशिबाची साथ मिळणार नाही. नोकरीत वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वादविवाद टाळा. आज कोणतेही धाडस करू नका.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज आहाराकडं लक्ष द्यावं लागेल, अन्यथा प्रकृतीत बिघाड होऊ शकेल. आजाराच्या तपासण्या, प्रवास किंवा व्यापारातील कामे यासाठी पैसा खर्च होईल. नकारात्मक विचार आणि राग दूर ठेवल्यास संकटापासून आपला बचाव करू शकाल. भागीदारांशी मतभेद संभवतात. नोकरी - व्यवसायातील वातावरण प्रतिकूल राहील. नवीन संबंध जोडताना सावध राहावे.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. भिन्नलिंगी व्यक्तींचा परिचय होऊन त्यांच्याशी मैत्री निर्माण होईल. आनंददायी सहल, प्रवास, स्वादिष्ट भोजन व नवे कपडे आपला आनंद द्विगुणीत करतील. सार्वजनिक मान - सन्मान वाढेल. विवाहितांना उत्तम वैवाहिक सौख्य उपभोगता येईल. भागीदारीत लाभ संभवतो.
मीन (PISCES) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज घरातील वातावरण सुख शांतीचं असल्यामुळं दैनंदीन कामे आपण आत्मविश्वास पूर्वक उत्तम प्रकारे करू शकाल. आज आपणास संताप आणि बोलणे यावर संयम ठेवावा लागेल. नोकरीत सहकारी व हाताखालचे लोक याचं अपेक्षित सहकार्य लाभेल. स्वास्थ्य उत्तम राहील.