'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 12:21 AM IST

मेष (ARIES) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या भावात असेल. आज आपला स्वभाव हळवा झाल्यानं कोणतीही बातमी ऐकून किंवा व्यवहारामुळं आपल्या भावना दुखावतील. आईच्या प्रकृतीमुळं आपण खूप चिंतित व्हाल. आपला स्वाभिमान सुद्धा दुखावला जाऊ शकतो. आपणाला थकवा जाणवेल, जेवण आणि झोप यात अनियमितता येईल. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहा. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम फलदायी आहे. मनःशांतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. स्थावर मालमत्तेविषयी चर्चा टाळणं हिताच राहील.

वृषभ (TAURUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. आज आपण भावुक व संवेदनशील झाल्यानं कल्पनाशक्ती डोके वर काढतील. साहित्य लेखन किंवा कला क्षेत्रात आज आपण काम करू शकाल. कुटुंबियांशी विशेषतः सुसंवाद घडेल. छोटा प्रवास संभवतो. आर्थिक गोष्टींकडं लक्ष देऊ शकाल. आजचा दिवस आपण आनंदात घालवू शकाल.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आज मित्रांशी संवाद साधल्याने आपण आनंदित व्हाल. सुरूवातीस आर्थिक नियोजनात काही अडचणी येतील. पण नंतर सहजपणे ते काम पार पाडू शकाल. महत्वाच्या कामाची सुरुवात उशीरा होईल पण नंतर मात्र सहजगत्या ती पार पडतील. त्यामुळं मनःशांती अनुभवू शकाल. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण अनुकूल राहील. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल.

कर्क (CANCER) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आज आपल्या मनात प्रेमालापाचे तरंग उमटतील. दिवसभर त्याच मनःस्थितीत आपण राहाल. मित्राकडून भेट वस्तू मिळतील. त्यांच्यासह आपण आपला दिवस आनंदात घालवाल. प्रवास, मनपसंत भोजन व प्रिय व्यक्तीचा सहवासामुळं प्रफुल्लित राहाल. पत्नीच्या सहवासात मन प्रसन्न राहील.

सिंह (LEO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. आज कोर्ट-कचेरीच्या प्रश्नात सावध राहावे लागेल. आज मनात भावनांचा कल्लोळ उठेल. त्यामुळं हातून काही अवैध कृत्य घडण्याची शक्यता आहे. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. विदेशातून एखादी आनंददायी बातमी येईल. कायदेशीर गोष्टींचा निर्णय विचार पूर्वक घ्यावा.

कन्या (VIRGO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. मित्रांसह एखादा आनंददायी प्रवास होईल. दांपत्य जीवनात जादा जवळीक निर्माण होईल. स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ होईल. धनप्राप्ती साठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. व्यापारातील पैसे मिळविण्यासाठी प्रवास करावा लागेल. अविवाहितांना जोडीदाराच्या शोध मोहीमेत यश मिळेल.

तूळ (LIBRA) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या दशमात असेल. आज आपणाला नोकरीत बढती मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांची आपल्यावर मर्जी राहील. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल. मनात भावनात्मकता वाढेल. आईच्या घराण्याकडून फायदा होईल. उत्तम वैवाहिक सौख्य लाभेल. जमीन व मालमत्तेचे व्यवहार यशस्वीपणे करू शकाल. आजचा दिवस व्यवसायात यश प्राप्तीचा आहे.

वृश्चिक (SCORPIO) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. लेखन -साहित्य संबंधित काम कराल. व्यवसायातील वातावरण आपणास प्रतिकूल असेल. वरिष्ठ आपल्यावर नाराज होतील. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात. संततीशी मतभेद होतील. प्रवासाची शक्यता आहे. पैसा खर्च होईल.

धनू (SAGITTARIUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज नवीन कामाची सुरूवात न करणं हिताच राहील. आजारा वरील नवीन उपचारास सुद्धा प्रारंभ न करणं हिताच राहील. वाणी व वर्तन संयमित ठेवणं हिताचं राहील. अती संवेदनशीलतेमुळं मन व्यथित बनेल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. पैसा अधिक खर्च होईल. शक्य तितके अवैध कामापासून दूर राहावे. मनाला शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.

मकर (CAPRICORN) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. व्यवसाय क्षेत्रात व्यापार वाढीस लागेल. दलाली, कमिशन, व्याज इत्यादी मध्ये वाढ होईल. त्यामुळे आर्थिक स्तर मजबूत होईल. मान, प्रतिष्ठा वाढेल. एखादा प्रवास संभवतो.

कुंभ (AQUARIUS) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या असेल. सांप्रत काली आपणास कार्यात यश मिळाल्यानं प्रसिद्धी सुद्धा मिळेल. स्वभावात जास्त हळुवारपणा राहील. स्त्रीयांना माहेरहून अनेक चांगल्या बातम्या मिळतील. घरात उत्साहाचं वातावरण राहील. नोकरीत सुद्धा सहकारी उत्तम सहकार्य करतील. शरीर व मन प्रसन्न राहील. कौटुंबिक वातावरण सुख - शांतीचं राहील.

मीन (PISCES) : कर्क राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आज आपली सृजनशक्ती अधिकच वाढेल. कल्पनाशक्तीमुळं आज आपण साहित्य विश्वाची सफर कराल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आहे. स्वभाव विशेष भावनाशील होईल.

