आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : December 12, 2025 at 12:09 AM IST
- मेष (ARIES) : चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आज आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. आपण एखाद्या काल्पनिक विश्वात रमून जाल. कलावंतांना आपली कला प्रदर्शित करण्याची संधी लाभेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. दैनंदिन कार्यात मात्र काही अडचणी निर्माण होतील. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात. परिश्रमाचे अपेक्षित यश मिळू शकणार नाही.
- वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज आपल्या चैथ्या भावात असेल. आज आपणास वाणी आणि वर्तनावर संयम ठेवावा लागेल. अपघाताच्या शक्यतेमुळं पाण्यापासून दूर राहावे. जमीन किंवा संपत्तीच्या दस्तावेजात फसवणूक होण्याची शक्यता असल्यानं सही करताना काळजी घ्यावी लागेल. दुपारनंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. मनात सुंदर कल्पना येतील.
- मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस सुखा-समाधानात जाईल. भावंडांशी सौहार्दता निर्माण झाल्यानं आपला फायदा होईल. मित्रांचा सहवास घडेल. दुपारनंतर मात्र मनावर नकारात्मक विचारांचा पगडा बसेल. भोजनाची वेळ पाळू शकणार नाही. आज आपण अधिक हळवे व्हाल. घरातील वातावरण प्रतिकूल राहील. जमीन वा इतर कागदपत्रांवर विचारपूर्वक सही करा. जास्त भावनाशील होऊ नका.
- कर्क (CANCER) : चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. घरातील सर्वांचे सहकार्य मिळेल. बोलण्याच्या सुंदर शैलीमुळं आपली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. दुपारनंतर सहलीचा बेत ठरवू शकाल. सहकार्यांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होतील. प्रकृती उत्तम राहील. मनाच्या प्रसन्नतेमुळं दिवसाचा आनंद वाढेल.
- सिंह (LEO) : चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आज आपली कार्य पद्धती खंबीर मनोबलयुक्त राहील. मोठया लोकांकडून लाभ होतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील. बोलण्यातील उग्रता कमी केल्यास कौटुंबिक वातावरण खेळीमेळीचं राहील. खर्च नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करा. दूर राहणारे मित्र यांच्याशी खूप कालावधीनंतर होणारा एखादा व्यवहार आज आनंददायी आणि लाभदायी ठरेल.
- कन्या (VIRGO) : चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. भावनेच्या भरात चुकीचे पाऊल पडेल. गैरसमज दूर करावे लागतील. एखादा वाद किंवा भांडण होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील व्यक्तींशी मतभेद संभवतात. प्राप्तीच्या प्रमाणात खर्च वाढेल. दुपारनंतर वडील आणि वडीलधार्यांचे सहकार्य लाभेल. त्यामुळं मनातील चिंता कमी होईल व मन आनंदी बनेल. आरोग्याच्या बाबतीत असमाधानच राहील.
- तूळ (LIBRA) : चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आज कार्यात अडचणी येण्याची शक्यता असल्यानं नवे कार्य हाती न घेणं हिताच राहील. मनात सतत विविध विचार घोंगावत राहिल्यानं मनाची खंबीरता कमी होईल. मित्रांकडून विशेष लाभ होतील. व्यापारात नफा संभवतो. दुपारनंतर मात्र हळुवारपणा वाढल्यानं मन व्यग्र बनेल. काळजीमुळं मनस्वास्थ्यावर नकारात्मक प्रभाव पडेल. उक्ती आणि कृती यात संयम बाळगा. खर्च वाढेल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज आपल्या दशम भावात असेल. आज व्यावसायिक क्षेत्रात आपल्या कामाची खूप प्रशंसा होईल. कामे सहजगत्या पूर्ण होतील. स्थावर संपत्तीच्या व्यवहारासाठी दिवस अनुकूल आहे. सरकारी कामकाजात लाभ होईल. गृहस्थ जीवनात गोडी राहील. दुपारनंतर मित्रांकडून लाभ होईल. दिवसभर वैचारिक पातळीवर अनिश्चिततेचे मळभ राहील. त्यामुळं अंतिम निर्णयाप्रत येऊ शकणार नाही. असे निर्णय शक्यतो दुपारनंतर घेऊ नये.
- धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं स्वभावातील चिडचिडेपणा वाढेल. एखादा प्रवास संभवतो. व्यवसायात त्रास किंवा वाद होण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर मात्र कामाच्या ठिकाणी वातावरण बदलेल. कार्य सफल होईल. कार्यक्षेत्रात आपले वर्चस्व वाढेल. आजचा दिवस स्थावर संपत्तीच्या व्यवहारासाठी अनुकूल आहे. पित्याकडून लाभ होईल. आरोग्यात सुधारणा होईल.
- मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज आजारपणावर खर्च करावा लागेल. अचानक धन खर्चाची शक्यता आहे. कुटुंबियांशी मोठा वाद संभवतो. शक्यतो बाहेरचे खाणे पिणे टाळा. चारित्र्यावर शिंतोडे उडतील असे कार्य करू नका. निरर्थक वाद-विवाद व चर्चा यापासून दूर राहा.
- कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज आपल्या सातव्या भावात असेल. आज व्यापारी आणि भागीदार यांच्याबरोबर जपून वागावे लागेल. वैवाहिक जीवनात कटुता निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांची प्रगती होईल. घरातील वातावरण समाधानाचे राहील. दैनंदिन कामात अडचणी येतील. नोकरीत वरिष्ठांशी वाद संभवतो. खूप परिश्रम करुनही अपेक्षित प्राप्ती होणार नाही.
- मीन (PISCES) : चंद्र आज आपल्या सहाव्या भावात असेल. आजचा आपला दिवस मध्यम फलदायी आहे. कुटुंबातील व्यक्तींशी सुसंवाद राहील. दैनंदिन कामास विलंब होईल. सहकार्यांचे सहकार्य अल्प प्रमाणात मिळेल. वैवाहिक जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. जोडीदाराच्या प्रकृतीची चिंता निर्माण होईल. सामाजिक क्षेत्रात यश मिळणे अवघड होईल.