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12 राशींसाठी कसा राहील श्रावणातील शेवटचा शुक्रवार?; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Today Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 1:06 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आपल्या तापट स्वभावावर आज नियंत्रण ठेवणं हिताच राहील. मानसिक थकवा जाणवेल. कष्टाच्या मानानं प्राप्ती कमी होईल. संततीविषयी काळजी राहील. कामाच्या व्यापामुळं कुटुंबियांना वेळ देऊ शकणार नाही. सरकारी कामात मात्र यश मिळेल. पोटाचे विकार संभवतात.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज आपण कोणतेही कार्य खंबीर मनोबल व दृढ आत्मविश्वासाच्या जोरावर पूर्ण कराल. आपणाला लाभ होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गोडी वाटेल. सरकारी कामात आर्थिक यश मिळेल. संततीसाठी पैशांची गुंतवणूक करू शकाल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आज दिवसाच्या प्रारंभी उत्साह व स्फूर्ती जाणवेल. प्रगतीच्या संधी येतील. झटपट बदलणारे विचार आपणास अडचणीत टाकतील. नवीन कामे सुरू करू शकाल. मित्र, नातेवाईक व शेजारी - पाजारी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध राहतील. आज आपणाला काही लाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज मनात निराशा असल्यामुळं खिन्नता अनुभवाल. कुटुंबियांशी मतभेद व गैरसमज होतील. अहंपणामुळं इतर कोणाच्या भावना दुखवाल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावर चित्त एकाग्र होणार नाही. धनखर्च वाढेल. असंतोषाच्या भावनेने मन घेरलं जाईल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आत्मविश्वास व झटपट निर्णय घेऊन कामात आघाडीवर राहाल. समाजात मान - प्रतिष्ठा वाढेल. उक्ती व कृतीतील उग्रपणा व अहंपणा यामुळं संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. वडील व वडीलधार्‍यांकडून लाभ होईल. वैवाहिक जीवनात माधुर्याचा अनुभव येईल. सरकारी कामे जलद गतीनं होतील.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज शारीरिक व मानसिक चिंता बेचैन करतील. एखाद्याशी मतभिन्नता होण्यास आपला अहंभाव कारणीभूत ठरेल. अचानक धनखर्च होईल. दांपत्य जीवनात कटुता निर्माण होईल. मानसिक व शारीरिक अस्वास्थ्य राहील. नोकर वर्गाकडून त्रास संभवतो.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आज कौटुंबिक जीवनात सुख व आनंद मिळेल. उत्पन्न वाढ संभवते. कामाच्या जागी, व्यवसायात अनुकूल वातावरण राहील. बढती मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबीय व मित्रांच्या सहवासात खुश राहाल. प्रवास आनंददायी होईल. व्यापारी वर्गाला लाभकारक व्यापार होईल. वैवाहिक सुख उत्तम मिळेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपली सर्व कामे यशस्वीपणे पूर्ण होतील. संसारात आनंद व समाधान राहील. समाजात मान - प्रतिष्ठा मिळेल. आरोग्य उत्तम राहील. वरिष्ठ व वडिलधार्यांची मर्जी राहील. संततीच्या समाधान कारक प्रगतीचा आनंद मिळेल. येणी वसूल होतील.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आज काही कारणाने आपण अडचणीत सापडाल. कोणतेही काम करण्यात उत्साह वाटणार नाही. शारीरिक व मानसिक व्यग्रता राहील. वेळ काळजीत जाईल. नोकरी - व्यवसायात त्रास जाणवेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी वाद - विवाद केल्यानं हानी होण्याची शक्यता आहे. प्रतिस्पर्ध्यांचा अत्यंत दक्षपणानं सामना कराव लागेल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा व खाण्या- पिण्याकडं चांगलंम लक्ष द्या. अचानक खर्च वाढेल. औषधोपचारावर पैसा खर्च होईल. व्यापारात भागीदारांशी मतभेद वाढतील. रागावर नियंत्रण ठेवा. सार्वजनिक कामानिमित्त प्रवास करावा लागेल. कामाच्या ठिकाणी आपली प्रशासकीय बुद्धिमत्ता दुर्लक्षित होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. प्रणय, प्रेमालाप, प्रवास, पर्यटन, मनोरंजन हे आजच्या दिवसाचा भाग बनतील. मित्र व कुटुंबीयांसह भोजनासाठी बाहेर जाऊ शकाल. उत्तम वस्त्रे, दागिने, वाहन प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. भागीदारांशी चांगले संबंध राहतील. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा व नावलौकिक मिळेल. आत्मविश्वासाने कार्यात यश मिळेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज दैनंदिन कामे निर्विघ्नपणे पार पडतील. घरात सुख शांती नांदेल. स्वभाव तापट राहील. उक्ती व कृती यात समतोल साधावा लागेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. सहकार्‍यांचे सहकार्य आपलं व्यावसायिक काम सरळ बनवतील. आईच्या घराण्याकडून लाभ होईल.

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