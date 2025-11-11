ETV Bharat / spiritual

‘या’ राशींचा होणार नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचा मार्ग मोकळा, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 12:09 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपलं मन अधिक संवेदनशील बनेल. त्यामुळं कोणाचं बोलण्या किंवा वागण्यामुळं मनाला दुःख होईल. मानसिक भीतीबरोबर शारीरिक अस्वस्थतेमुळं आपण बेचैन व्हाल. आईचे स्वास्थ्य खराब असेल. वाहन चालवताना सावधानी बाळगा. आज महत्वाचा व्यवहार करू नका. कार्यालय किंवा अन्य ठिकाणी स्त्री वर्गाकडून नुकसान होऊ शकते. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम फलदायी आहे.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज चिंतेपासून मुक्तता मिळाल्यानं आपण उत्साह अनुभवाल. हळवेपणाच्या जगात वावराल. आपल्या अंतर्गत कला आणि साहित्यबाहेर येण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. कुटुंबीयांकडं चांगले लक्ष राहील. मित्रांसह प्रवास ठरवाल. आर्थिक गोष्टी पूर्ण होतील. आवडीचं भोजन मिळेल. नशिबाची साथ लाभेल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज काम होण्यास वेळ लागला तरी प्रयत्न चालू ठेवणे हिताच राहील. कामे नक्की पूर्ण होतील. आर्थिक योजनात सुरुवातीला काही अडचणी येतील पण नंतर मार्ग मोकळा होताना दिसेल. नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी सहकार्यांशी खेळीमेळीच्या वातावरणात कामे करू शकाल. मित्र आणि शुभेच्छुकांचा सहवास लाभल्याने मनास आनंद मिळेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस सर्व दृष्टीनं आनंददायी आहे. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आनंदी राहाल. कुटुंबीयांकडून सौख्य व आनंदाची प्राप्ती होईल. तसेच त्यांच्याकडून काही भेटवस्तू मिळतील. प्रवास आणि खाण्या-पिण्याचे चांगले बेत आखाल. प्रवास आनंददायी होईल. पत्नीकडून एखादी आनंददायी बातमी मिळेल. वैवाहिक जीवनात सौख्य आणि समाधान मिळेल. मन जास्त संवेदनशील होईल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपण अती भावनाशील व्हाल. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. दलाली, चर्चा व वादापासून दूर राहणं हिताच राहील. कोर्ट-कचेरीच्या बाबतीत काळजी घ्यावी लागेल. वर्तनात संयम ठेवावा लागेल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र दिवशी कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. विविध पातळ्यांवर यश, कीर्ति आणि लाभ होतील. धन प्राप्ती होईल. मित्र-मैत्रिणींकडून काही लाभ संभवतात. प्रिय व्यक्तीच्या सहवासामुळं मन आनंदित होईल. व्यापारात धन वृद्धी संभवते. रम्यस्थळ किंवा पाण्याच्या ठिकाणी फिरावयास जाण्याचा बेत ठरवाल. संततीविषयक आनंददायी बातमी मिळेल. वैवाहिक जीवनात सौख्य आणि समाधान लाभेल. कार्यालयीन कामानिमित्त प्रवासाचे बेत आखाल. घरात सामंजस्याचं वातावरण राहील.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. घरात आणि कामाच्या ठिकाणी वातावरण अनुकूल राहील. नोकरीत बढतीची संधी लाभेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि उत्साहाचं वातावरण असेल. वैवाहिक जीवनात गोडवा राहील. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. आईकडून लाभ संभवतो. वैवाहिक सुखाचा आनंद उपभोगू शकाल. सहकारी चांगले सहकार्य करतील. शासकीय कार्यांत यशस्वी व्हाल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी सावधपणे कामे करावी लागतील. वरिष्ठांच्या नकारात्मक धोरणाने तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. दिवस आळसात जाईल. संततीशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आज शक्यतो महत्वाचे निर्णय टाळावेत. खर्च वाढेल. एखादा प्रवास ठरवाल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आपणास खूप सावध राहावे लागेल. कोणतेही नवीन काम आज सुरू न करणं आपल्या हिताचं राहील. आत्यंतिक संवेदनशीलतेमुळं मनःस्थिती दुःखी होईल. पाण्यापासून सावध राहावं लागेल. कृती संयमित ठेवावी लागेल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. अवैध कामापासून दूर राहणं हिताच राहील. सरकार विरोधी कृत्यापासून अलिप्त राहावे. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. विविध कारणांनी आपल्या व्यापाराचे विस्तृतीकरण होऊन त्यात वाढ होईल. दलाली, कमिशन, व्याज इत्यादी मार्गांनी उत्पन्नात वाढ होईल. धन लाभ संभवतो. संततीच्या अभ्यासाविषयी चिंता निर्माण होईल. कामात यश मिळेल. विचार अस्थिर व द्विधा मनःस्थिती होईल. भिन्नलिंगी व्यक्तीचा सहवास घडेल. तब्बेत उत्तम राहील. वाहन सौख्य व सन्मान प्राप्ती होईल. नववस्त्रांची खरेदी होईल. एखादा मनोरंजक प्रवास घडेल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. कामात यश तसेच कीर्ती मिळेल. कुटुंबियांसह दिवस चांगला जाईल. नोकरी - व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण काल्पनिक जगात रमून जाल. विद्यार्थ्यांना आपली हुशारी दाखविता येईल.पाण्यापासून शक्यतो दूर राहावे.मानसिक संतुलन सांभाळावे लागेल.

