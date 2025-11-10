चंद्र आज मिथुन राशीत; 'मेष ते मीन' राशींसाठी कशी असेल आठवड्याची सुरुवात?, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 10, 2025 at 5:01 AM IST
मेष (ARIES) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आज अती विचाराने मनावर ताण येईल. मन हळवे होईल. वाद-विवाद होतील. आप्तेष्टांशी कटुता निर्माण होईल. एखादा मानहानीचा प्रसंग उदभवेल. नवीन कार्याच्या प्रारंभात अडचणी येतील. वैवाहिक जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी निर्माण होईल. एखाद्या स्त्रीमुळं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. सुरूवातीस काही अडचणी निर्माण झाल्या तरी आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करता येईल. मित्राच्या सहवासाने आनंदित व्हाल. व्यवसायात अपेक्षित सहकार्य मिळवू शकाल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. नवीन कार्याचा आरंभ करू शकाल. धनसंचय होऊ शकेल.
मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. आप्तेष्टांच्या सहवासात वेळ घालवू शकाल. आर्थिक लाभ झाले तरी खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. दुपारनंतर आर्थिक नियोजनात काही चूक झाली असल्याचे वाटेल. आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारात सावध राहावं लागेल. नोकरीत सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य लाभेल.
कर्क (CANCER) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज प्राप्तीपेक्षा खर्चात वाढ होत असल्याचे जाणवेल. नेत्र विकार संभवतात. मानसिक चिंता वाढतील. आपल्या एखाद्या वक्तव्याने अडचणीत येऊ शकाल. दुपारनंतर समस्या कमी होऊ लागतील. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. मनातील नकारात्मक विचार काढून टाकल्यास, कौटुंबिक वातावरण आनंदी होऊ शकेल. आर्थिक लाभ संभवतात.
सिंह (LEO) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आज आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आजचा दिवस आरोग्यास चांगला नाही. काही ना काही कारणाने मन चिंतीत होईल. कुटुंबियांशी कटुता निर्माण होईल. दुपारनंतर मात्र परिस्थितीत सुधारणा होईल. मन शांत होईल. कुटुंबियांच्या सहवासात रात्री भोजन घेऊ शकाल. आरोग्यात सुधारणा होईल. खर्च नियंत्रित ठेवावं लागेल.
कन्या (VIRGO) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज सकाळची वेळ आपणास लाभदायी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात आपली प्रशंसा होईल. थकबाकी मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. दुपारनंतर मात्र परिस्थिती प्रतिकूल होईल. प्रकृतीच्या तक्रारी उदभवतील. वाद होण्याच्या शक्यतेमुळं बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल.
तूळ (LIBRA) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. नोकरी-व्यवसायात उत्साहित होऊन कामे कराल. नोकरीत पदोन्नती संभवते. शासकीय कामे सहजपणे होऊ शकतील. आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होईल. धनप्राप्ती संभवते. पत्नी आणि संतती संबंधित लाभ होतील. मित्रांच्या सहवासाने आनंद होईल. प्राप्तीत वाढ संभवते.
वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज विरोधक आणि प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण आपणास प्रतिकूल राहील. संततीशी मतभेद संभवतात. दुपारनंतर सर्वांचा कल आपल्या विरुद्ध होईल. संततीची चिंता वाटेल. कौटुंबिक जीवन समाधानी राहील. शासकीय कामे पूर्ण होतील. नोकरी - व्यवसायात अनुकूलता लाभेल.
धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आज आपल्या संतापामुळं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्यामुळं बेचैनी वाढेल. नोकरी-व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य लाभू शकणार नाही. संततीच्या समस्येमुळं आपण चिंतीत व्हाल. प्रतिस्पर्धी आणि विरोधक यांच्याशी वाद संभवतात. नवीन कार्यारंभात अडचणी निर्माण होतील. महत्वाचे निर्णय घेऊ शकणार नाही.
मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आज प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात बाहेर फिरावयास व मेजवानीस जाऊन आपण आनंदित व्हाल. वाहनसौख्य व मान-सन्मान संभवतात. दुपारनंतर मात्र शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या तक्रारी उदभवण्याची शक्यता आहे. खर्चात वाढ होईल. काही ना काही कारणाने संताप वाढेल आणि त्यामुळं कुटुंबीय व सहकारी याचे मन दुखावेल. मनात नकारात्मक विचार थैमान घालतील.
कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आजचा दिवस कार्य सफलतेचा असून आपल्या कीर्तीत भर पडेल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. सामाजिक मान-सन्मानात वाढ होईल. दुपारनंतर एखाद्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचं आयोजन करून त्यात आप्तेष्टांना सहभागी करून घेऊ शकाल.
मीन (PISCES) : चंद्र आज मिथुन राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. मित्रांच्या व प्रिय व्यक्तीच्या सहवासाचा आनंद घेऊ शकाल. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस अनुकूल आहे. घरातील वातावरण आनंदी राहील. दुपारनंतर एखादा आर्थिक लाभ संभवतो. काही कारणाने आपल्यातील रागीटपणा वाढेल. अशा वेळेस आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. विरोधकांवर मात करू शकाल. अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण होतील.