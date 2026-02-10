ETV Bharat / spiritual

'या' राशीच्या प्रेमीयुगुलांसाठी खास आहे 'टेडी-डे'; वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 12:06 AM IST

3 Min Read
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस आगळा-वेगळा अनुभव देणारा ठरेल. गूढ आणि रहस्यमय विद्येची गोडी वाटेल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळण्याची शक्यता आहे. आजचा दिवस नवीन कामाचा आरंभ करण्यास अनुकूल नाही. प्रवासात अचानक संकटे येतील. रागावर आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज दांपत्य जीवनात विशेष आनंद मिळेल. आपण सहकुटुंब एखाद्या सामाजिक ठिकाणी फिरायला किंवा छोटा प्रवास करायला जाऊन दिवस आनंदात घालवाल. स्नेह्यांसह उत्तम भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. विदेशातील मित्रांकडून आनंददायी बातम्या मिळतील. अचानक धनलाभ होईल. व्यापार्‍यांना व्यापारात वृद्धी होईल. सामाजिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात यश मिळेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. घरात शांती आणि आनंदाचं वातावरण राहील. अपूर्ण कामे तडीस गेल्याने आपणास यश आणि कीर्ती लाभेल. आर्थिक लाभ होतील. खर्चाचं प्रमाण मात्र वाढेल. पण केलेला खर्च वाया जाणार नाही. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. स्वभावात रागाचं प्रमाण मात्र वाढेल. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य मिळणार नाही. नवीन कार्यारंभासाठी आजचा दिवस प्रतिकूल आहे. मानसिक अशांतता राहिल. खिन्नता जाणवेल. पोटदुखी, अपचन, अजीर्ण इ. व्याधींमुळं हैराण व्हाल. अचानक पैसा खर्च करावा लागेल. प्रिय व्यक्तीकडून मन दुखावले जाईल किंवा अबोला धरला जाईल. एकादी मानहानी संभवते. शक्यतो प्रवास टाळावा.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. कृतीवर संयम ठेवल्यास संभाव्य वाद टाळू शकाल. आईशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. मनावर वैचारिक नकारात्मकतेचा पगडा राहील. संपत्तीच्या कागदपत्रावर सही करताना दक्षता घ्यावी. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शारीरिक उत्साह आणि मानसिक प्रसन्नता यामुळं मनाला शांतता मिळवून देणारा आहे. कार्यात यश मिळेल. कुटुंबीय व मित्रपरिवार ह्यांच्याशी असलेल्या संबंधात गोडवा वाढेल. त्यांचे चांगले सहकार्य मिळेल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपलं मनोबल कमी राहिल्यामुळं कोणत्याही निर्णयाप्रत येणं अवघड होईल. नवीन काम किंवा एखादा महत्त्वाचा निर्णय आज टाळणे हिताच राहील. वाणीवर संयम ठेवल्यास कुटुंबियांशी होणारे संभाव्य वाद टाळू शकाल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक प्रसन्नता लाभेल. घरात सुखा-समाधानाचं वातावरण राहील. मित्र व स्नेही यांच्या भेटीनं आनंद होईल. एखाद्या प्रेक्षणीय स्थळी सहलीला जाण्याची शक्यता आहे.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस कष्टदायी आहे. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. स्वभावात राग राहिल्याने कोणाशी तरी तीव्र भांडण होईल. आरोग्य बिघडेल. बोलणे आणी वागणे यावर संयम ठेवावा लागेल. एखादी दुर्घटना संभवते. पैसा जास्त प्रमाणात खर्च होईल. न्यायालयाशी संबंधित कामकाजात जपून पावले उचलावीत.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात स्थानी असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. सगे - सोयरे व मित्रांशी होणारी भेट आनंददायक ठरेल. विवाहेच्छुकांना अपेक्षित जोडीदार मिळेल. व्यापारात सुद्धा दिवस लाभदायी ठरेल. सहल - प्रवास होतील. मित्रांकडून भेटवस्तू मिळतील. नव्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी खर्च होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात आपल्या कामाचं कौतुक होईल. त्यामुळं आनंद होईल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यांचे चांगले सहकार्य मिळेल. समाजात मान-सन्मान प्राप्त होतील. मित्र व कुटुंबीयांसह आनंददायी प्रवास कराल. आज दिवसभर कामे सहजपणे यशस्वी होत असल्याचा अनुभव येईल. त्या कामातून लाभ होतील.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र रास बदलून वृश्चिक राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज वरिष्ठांशी मतभेद होतील. शारीरिक कंटाळा आणि मानसिक चिंता राहील. शक्यतो प्रतिस्पर्ध्यांशी वादविवाद टाळा. वैचारिक पातळीवर नकारात्मकता काढून टाका आणि मानसिक स्वास्थ्य मिळविण्याचा प्रयत्न करा. प्रवास यशस्वी होतील. व्यापारी बंधूंना व्यापारात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

