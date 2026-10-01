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मेष ते मीन राशींसाठी कशी असेल ऑक्टोबर महिन्याची सुरूवात; वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Today Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 4:41 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज स्वतःबद्धलचे विचार बाजूला ठेवून इतरांचा विचार करावा लागेल. कुटुंबीयांसाठी काही विशेष काम व व्यवहार करावे लागतील. इतरांशी वाद व मतभेद टाळण्यासाठी आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. भोजन नेहेमीच्या वेळेस घेता येणार नाही. अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आर्थिक व्यवहार सावधपणे करावे लागतील.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज आर्थिक व्यवहारांचे यशस्वीपणे नियोजन कराल. आर्थिक लाभ संभवतो. उत्साही मन व स्थिर विचारांमुळं सर्व कामे आपण व्यवस्थित पूर्ण करू शकाल. आज मनोरंजन, सौंदर्य प्रसाधने, अलंकारासाठी पैसा खर्च होईल. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस कष्टदायी असल्यानं प्रत्येक काम सावधपणे करावं लागेल. कुटुंबीय व संततीशी मतभेद संभवतात. आवेश व संतापावर नियंत्रण ठेवल्यास कामे बिघडणार नाहीत. शरीर प्रकृती बिघडेल. डोळ्यांचा त्रास जाणवेल. एखादा अपघात संभवतो. अचानकपणे खर्चात वाढ होईल. भाषा व व्यवहारात नम्रपणे वागावे लागेल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस लाभदायी आहे. नोकरी - व्यवसायातील वातावरण अनुकूल असेल. धनलाभाची शक्यता आहे. मित्रांकडून विशेषतः स्त्रीवर्गाकडून फायदा होईल. मित्रांसह प्रवासाला जाऊ शकाल. प्रिय व्यक्तीसह वेळ चांगला जाईल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. शरीर व मन स्वस्थ राहील.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपल्या दृढ आत्मविश्वास व मनोबल यामुळं आपण कामात यशस्वी व्हाल. नोकरी - व्यापार व व्यवसायात आपली बौद्धिक चुणूक दिसेल. नोकरीत पदोन्नती संभवते. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीने प्रभावीत होतील. वडिलांकडून काही फायदा होऊ शकतो. वाहन व संपत्ती या संबंधीची कामे सहज पूर्ण होतील. सरकारी कामात सुद्धा यश मिळेल. कौटुंबिक सौख्य मिळेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आज शरीरात थकवा, आळस व चिंता अनुभवास येतील. संतती बरोबर मतभेद होतील. त्यांच्या स्वास्थ्याची चिंता सतावेल. नोकरीत वरिष्ठांशी आपला वाद होईल. राजनैतिक संकटांचा सामना करावा लागेल. एखादे मांगलिक कार्य किंवा प्रवासासाठी पैसा खर्च होईल. भावंडांकडून लाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज शक्यतो वाद टाळणे हिताच राहील. रागावू नका. उक्ती व कृतीवर नियंत्रण ठेवणे हितावह ठरेल. हितशत्रूं पासून सावध राहावे. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. अचानक धनलाभ संभवतो. एखाद्या गूढ विषयाकडं आपण आकर्षित व्हाल. मानसिक शांतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस मनोरंजनाचा आहे. मित्रांसह मौजमजा, मेजवानी इत्यादीत आजचा दिवस घालवाल. उत्तम वस्त्रालंकार, वाहन व भोजनसौख्य लाभेल. मान - प्रतिष्ठेत वाढ होईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस शुभफलदायी आहे. स्वास्थ्य उत्तम राहील. यश, कीर्ती, आनंदाची प्राप्ती होईल. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. प्रतिस्पर्धी व शत्रूवर विजय मिळवाल. कार्यालयात सहकारी व हाताखालच्या व्यक्तीकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. स्त्री मित्रांचा सहवास घडेल. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. आर्थिक लाभाचा संभव आहे.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. शारीरिकदृष्टया आळस, थकवा व अशक्तपणा जाणवेल. मानसिक चिंता राहील. नशिबाची साथ मिळणार नाही. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर नाराज होतील. द्विधा मनःस्थितीमुळं निर्णय घेण्यात अडचणी येतील. संततीच्या आरोग्य विषयक तक्रारी राहतील.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज आपणास स्वभावातील हट्टीपणा सोडावा लागेल. अती भावनाशीलतेमुळं मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. प्रतिष्ठेस तडा जाण्याची शक्यता आहे. घर व संपत्ती संबंधित कामे सावधपणे करावीत. आईकडून लाभ होईल. विद्यार्थ्यांना आजचा दिवस अनुकूल आहे. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. महत्वाचे निर्णय घ्यायला आजचा दिवस अनुकूल आहे. सृजनशक्ती वाढेल. वैचारिक खंबीरपणा व मानसिक स्थैर्य यामुळं कामात सहज यश मिळेल. जोडीदाराचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. पर्यटनस्थळी आयोजित सहलीमुळं मन प्रसन्न राहील. स्वकीयांशी जवळीक वाढेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.

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