आज चंद्र वृषभ राशीत; काहींसाठी लाभदायक, काहींसाठी सावधगिरीचा दिवस, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 7, 2025 at 12:17 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस खर्चाचा असल्यानं त्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आर्थिक देवाण-घेवाण करताना सावध राहावं लागेल. कोणाशी मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. आप्तेष्टांशी मतभेद होण्याची आणि आपले आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपली रचनात्मक आणि कलात्मक क्षमता वाढेल. मानसिकदृष्टया वैचारिक स्थिरता येईल. त्यामुळं मन लावून काम कराल. आर्थिक जवाबदारी व्यवस्थित पार पाडाल. आर्थिक आयोजन कराल. अलंकार, सौंदर्य प्रसाधने आणि मनोरंजन यावर खर्च कराल. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ घालवाल. आत्मविश्वास वाढेल.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपली वाणी किंवा व्यवहार इतरांशी गैरसमज निर्माण करू शकतात. कुटुंबीय आणि सगे-सोयरे यांच्याशी वागताना खूप सांभाळून राहावं लागेल. आजार किंवा दुर्घटना होण्यामुळं ते संबंध सांभाळा. मान-प्रतिष्ठेची हानी होईल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. खास शौक-मजा व मनोरंजन यावर खर्च होईल. बुद्धी शांत ठेवून वागावं लागेल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस आर्थिक नियोजन आणि नव कार्यारंभ करण्यासाठी उत्तम आहे. उद्योग-व्यवसायात लाभ, नोकरीत बढती, उत्पन्नाच्या मार्गांत वाढ झाल्यानं आपणाला खूप आनंद वाटेल. मित्र, पत्नी, संततीकडून आनंददायी बातम्या मिळतील. मंगलकार्ये ठरतील. प्रवास आणि विवाहाचे योग आहेत. प्रणयाच्या दृष्टीनं दिवस अनुकूल आहे. उत्तम वैवाहिक सुखाचा आनंद मिळेल.
सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस नोकरी-व्यवसायात लाभदायी आणि यशदायी आहे. आपल्या कार्य क्षेत्रात वर्चस्व मिळवाल आणि प्रभाव पाडाल. पुरेपूर आत्मविश्वास व दृढ मनोबल यामुळं आपली कामे सहजपणे पार पडतील. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कामाची कदर करतील. पदोन्नतीची शक्यता आहे. वडिलांकडून लाभ होईल. आजचा दिवस जमीन, वाहन इत्यादींच्या व्यवहारांसाठी अनुकूल आहे. कला आणि क्रीडा क्षेत्रात कौशल्य दाखवण्यासाठी दिवस उत्तम आहे.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस आपला परोपकारी कार्यात खर्च होईल. एखाद्या प्रवासात संवाद साधण्याची संधी मिळेल. परदेशगमनाचे योग येतील. भावंडांकडून लाभ होईल. कार्यालयात वरिष्ठांपासून सांभाळून राहा. आर्थिक लाभ होईल. शरीर आणि मन एकदम स्वस्थ राहील.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस अचानक धनलाभाचा आहे. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळविण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे. तरीही नवे कार्य हाती घेऊ नका. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. हितशत्रू आपले नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतील. पाण्यापासून सावध राहावे. ईश्वराची भक्ती मनाला शांती देईल.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज दैनंदिन घटनाक्रमात बदल होईल. आज आपण मौज- मजा व मनोरंजनाच्या विश्वात फिरण्याच्या मूडमध्ये असाल. मित्र व कुटुंबीयांची त्यात साथ मिळेल. सार्वजनिक जीवनात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. वाहन सुख मिळेल. भागीदारीत लाभ होईल. दांपत्य जीवनात सुखद क्षणांचा अनुभव घ्याल. प्रिय व्यक्तीची भेट व धनलाभ होईल.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक आणि व्यापारी नियोजन करण्यासाठी अनुकूल आहे. कार्ये यशस्वी होतील. आज परोपकाराची भावना प्रबळ होईल. आजचा दिवस आनंदात व्यतित होईल. नोकरी-व्यवसायात उन्नती व मान-सन्मान प्राप्त होईल. कौटुंबिक जीवनात आनंदी आनंद असेल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. आज बौद्धिक कामे आणि व्यवसायात आपण नवी विचार प्रणाली अंमलात आणाल. लेखन आणि साहित्य क्षेत्रात आपली सृजनात्मकता दिसेल. तरीही मनाच्या एका कोपर्यात अस्वस्थता जाणवेल. पसंततीच्या प्रश्ना संबंधी चिंता निर्माण होईल. वरिष्ठ व प्रतिस्पर्धी यांच्याबरोबर चर्चेत भाग न घेणं हेच हितच राईल.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज नकारात्मक विचारांनी मन हताश होईल. बोलण्यावर संयम न राहिल्यानं घरात मतभेद होतील. स्वास्थ्य खराब होईल. दुर्घटनेपासून स्वतःला सांभाळा. मनास शांती लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सुख शांतीत जाईल. व्यापार्यांना भागीदारीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. पति-पत्नी वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकतील. मित्राचा सहवास घडेल. प्रणयाराधन वाढेल. सार्वजनिक जीवनात प्रगती होईल. उत्तम वैवाहिक सुख मिळेल.