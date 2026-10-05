सर्व 12 राशींसाठी आजचा सोमवार कसा असेल?, वाचा आजचं राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
आजचं राशीभविष्य (file Photo)
Published : October 5, 2026 at 5:28 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस मानसिक व्यग्रतेत जाईल. जास्त भावनावश होऊ नका. त्यामुळं बोलण्यावर संयम न राहून त्रास होऊ शकतो. आईच्या स्वास्थ्याची काळजी घ्यावी लागेल. शक्यतो स्थावर संपत्तीची चर्चा टाळावी. अपघाताच्या शक्यतेमुळं वाहन जपून चालवावे व पाण्यापासून दूर राहावे. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आज शरीराने व मनाने मोकळे वाटेल. उत्साह वाढेल. मन संवेदनशील बनेल. कल्पनाशक्ती वाढल्यामुळं काल्पनिक जगाची सफर आपण कराल. कौटुंबिक विषयात रस घ्याल व प्रवासाचे बेत आखाल. आर्थिक व्यवहारांकडं अधिक लक्ष देऊ शकाल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपणास कामात सफलता मिळेल, फक्त थोडा उशीर लागेल. तरीही प्रयत्न सुरू ठेवून ती पूर्ण करू शकाल. आर्थिक कामात अडथळे दूर होऊन मार्ग मोकळा सापडेल. नोकरी - व्यवसायात बरोबरचे कार्यकर्ते किंवा सहकारी यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदाचे राहील.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज आपणास शारीरिक व मानसिक सौख्य मिळेल. मित्र व स्वजन यांच्यासह आजचा दिवस खूप आनंदात व उल्हासात जाईल. आपले मन अगदी संयमी राहील. वैवाहिक जीवनाचा मनसोक्त आनंद उपभोगू शकाल. प्रवासाची व आर्थिक लाभाची शक्यता आहे.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज मनास चिंता लागून राहिल्यानं स्वास्थ्य बिघडेल. उग्र स्वभावाने किंवा वाद - विवादामुळं कोणाबरोबर संघर्ष होईल. कोर्ट - कचेरीच्या कामात सावधपणे पाऊले टाका. भावनेच्या प्रवाहात वाहत जाऊन काही अविचारी काम हातून घडणार नाही याकडं लक्ष द्या. वाणी व व्यवहार यात संयम व विवेक राखावा.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस तन मनाच्या स्वस्थते बरोबर आपणास विविध लाभ मिळवून देईल. व्यापारात व नोकरीत आर्थिक लाभ होईल. वरिष्ठ आपल्यावर खूष झाल्यानं पदोन्नतीची शक्यता आहे. विवाहोत्सुकासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. स्त्री मित्र लाभदायक होतील. निसर्ग सौंदर्य स्थळी पर्यटन होईल. वैवाहिक सुखाचा मनसोक्त आनंद मिळवाल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपली कामे सहजतेने पूर्ण होतील. मान - सन्मानात वाढ होईल. कार्यालयात वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन मिळाल्यानं आपला आत्मविश्वास वाढेल. व्यापार्यांच्या व्यापारात तसेच मिळकतीत वाढ होईल. कौटुंबीक जीवन आनंदपूर्ण राहील. स्वास्थ्य चांगले राहील. उत्तम सांसारिक सुख प्राप्त होईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आज आळस, थकवा व चिंता यामुळं कामाचा उत्साह मंद पडल्याचं जाणवेल. विशेषतः संततीची आपणास चिंता वाटेल. कार्यक्षेत्रात सुद्धा अधिकारी वर्गाचे नकारात्मक वागणे आपणास हताश बनवेल. प्रतिस्पर्धी व विरोधक यांची ताकद वाढेल. व्यवसायात संकटे येतील. आज महत्वाचे निर्णय घेऊ नका.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज आपण नवीन कामाची सुरुवात करू नये. तसेच आपल्या प्रकृतीकडं लक्ष द्यावे. कफ किंवा पोटाचे विकार आपल्याला सतावतील. एखादी शस्त्रक्रिया संभवते. आज आपण चिंतीत राहाल. पाण्यापासून दूर राहा. अचानकपणे एखादा आजार सतावेल. खर्चात वाढ होईल. वाणी व वर्तणूक यावर संयम ठेवावा.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस कामाचा व्याप व मानसिक ताण यातून सुटका होऊन मित्र व संबंधितांसह आनंदात व्यतीत कराल. भिन्नलिंगी व्यक्तिंचे आकर्षण वाढेल. उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होईल. व्यापारी आपल्या व्यापाराचा विस्तार करू शकतील. आर्थिक लाभ व मान - सन्मान यात वृद्धी होईल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास व एखादा प्रवास आपल्या आनंदात भर घालू शकेल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज आपल्याला कामात यश मिळेल. कुटुंबियांशी अधिक स्नेहाचे व्यवहार होतील. शारीरिक व मानसिक स्वस्थता मिळेल. नोकरी - व्यवसायात सहकारी सहकार्य करतील. घरात आनंद व उत्साहाचं वातावरण राहील.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आज आपली कल्पना शक्ती खुलून उठेल. साहित्य निर्मितीसाठी देखील आजचा दिवस अनुकूल आहे. विद्यार्थी अभ्यासात उत्तम प्रगती करू शकतील. आपल्या स्वभावात हळवेवणा राहील. पोटाच्या आजाराची शक्यता आहे. मनात एखादी अनामिक भीती निर्माण होईल. मानसिक संतुलन बिघडू देऊ नका. आजचा दिवस प्रणयाराधनेसाठी अनुकूल आहे.