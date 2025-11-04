'या' राशींच्या व्यक्तींनी वाणीवर संयम ठेवावा; अचानक होईल धनलाभ; वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 4, 2025 at 12:19 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज ''कमी वेळात अधिक लाभ'' अशा एखाद्या योजनेत आपली फसवणूक होण्याची शक्यता असल्यानं सावध राहावं लागेल. कोर्ट- कचेरीच्या प्रकरणात अडकू नका. आज कोणाला जामीन राहू नका. आज मनाची एकाग्रता कमी राहील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आर्थिक देवाण-घेवाणीत लक्ष द्यावं लागेल. एखादी दुर्घटना संभवते. दुपारनंतर मात्र खूप खुशीत राहाल. घरात सुख- शांतीचं वातावरण राहील. कटुंबात एखादे धार्मिक कार्य होण्याची शक्यता आहे. एखादा प्रवास संभवतो. आजचा दिवस नवीन काम हाती घेण्यास अनुकूल आहे. अचानक धनलाभ संभवतो.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज घर आणि संतती यांच्याशी संबंधित एखादी चांगली बातमी मिळेल. जुन्या परंतु बालपणीच्या मित्रांच्या सहवासाने मनाला आनंद होईल. नवीन मैत्री सुद्धा होईल. व्यावसायिक आणि आर्थिक लाभ होईल. तरीही दुपारनंतर सांभाळून राहावं लागेल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडेल. गुंतवणूक करताना सावधानी बाळगा. धार्मिक कार्यावर पैसा खर्च होईल. कोर्ट-कचेरीची प्रकरणे सांभाळून हाताळा.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यापारासाठी शुभ फलदायी आहे. व्यापारी लोकांना व्यवसायवृद्धी बरोबरच यश मिळेल व येणी वसूल होतील. वडील आणि वडीलधार्यांकडून लाभ होईल. अर्थ प्राप्ती संभवते. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. त्यामुळं काही लाभ संभवतात. मित्रांकडून सुद्धा लाभ होतील. दुपारनंतर एखाद्या ठिकाणी सहलीस जाण्याचा बेत आखू शकाल. अचानक धनलाभ संभवतो.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजच्या दिवसाचा प्रारंभ मानसिक तणाव आणि बेचैनीने होईल. शारीरिकदृष्टया आळस आणि मरगळ जाणवेल. पोटाचा त्रास संभवतो. कोणत्याही कार्यात नशिबाची साथ लाभणार नाही. संततीविषयक चिंता वाढेल. दुपारनंतर मात्र मन प्रसन्न होऊन शारीरिक उत्साह वाढेल. व्यापारी येणी वसूल होतील. उच्च पद व मान- प्रतिष्ठा लाभेल.
सिंह (LEO) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. आचार विचारांवर संयम ठेवून अवैध गोष्टींपासून दूर राहणं हिताच राहील. मानसिक आणि शारीरिक त्रास वाढतील. त्यामुळं प्रकृती बिघडेल. अचानक धनलाभ होईल. संततीविषयक चिंता वाढल्याने निरर्थक खर्च करावा लागेल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतो. नकारात्मक विचार दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा सकाळचा वेळ मित्रांसोबत फिरणे, खाणे-पिणे व मनोरंजन यात आनंदाने घालवाल. भागीदारांशी संबंध चांगले राहतील. दुपारनंतर प्रतिकूलतेशी तोंड द्यावे लागेल. प्रकृतीस त्रास संभवतो. एखाद्या आजारावर अचानकपणे खर्च करावा लागेल. त्याचबरोबर अचानक धनलाभ झाल्यानं आपली काळजी काही प्रमाणात दूर होऊ शकेल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज आपण दृढ मनोबल आणि आत्मविश्वासामुळं प्रत्येक कामात यशस्वी व्हाल. कौटुंबिक जीवनात सुख - शांती लाभेल. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. वाणीवर नियंत्रण ठेवा. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होऊन आपण मनोरंजनाचा विचार कराल. मित्रांसोबत एखाद्या पर्यटनास जाऊ शकाल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मीन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपल्यातील मानसिक हळवेपणा वाढेल. मानसिक समतोल साधावा लागेल. अभ्यास व कारकीर्द यासंबंधी कामात विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. आपली कल्पनाशक्ती व साहित्य निर्मिती यात नावीन्य दिसेल. घरात सुख-शांतीचं वातावरण राहील. व्यवसायात यशस्वी व्हाल. सहकारी पूर्ण सहकार्य करतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज कौटुंबिक शांतता राखण्यासाठी निरर्थक वाद-विवाद टाळणे हिताच होईल. आईची तब्बेत बिघडण्याची शक्यता आहे. धन व प्रतिष्ठेची हानी होण्याचा संभव आहे. स्वभावातील हळुवारपणा वाढेल. सृजनशक्तीत सकारात्मकता वाढेल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे. स्नेहीजनांशी जवळीक वाढेल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी दृढ व स्थिर विचार यांना अग्रस्थान द्यावे लागेल. मित्र व प्रिय व्यक्तीच्या भेटीमुळं आनंद वाटेल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. भावंडांशी जवळीक वाढेल. दुपारनंतर मात्र अप्रिय घटनांमुळं आपलं मन अस्वस्थ होईल. शारीरिकदृष्टया स्फूर्ती वाटणार नाही. धन व प्रतिष्ठेची हानी होईल. स्थावर संपत्तीचे व्यवहार करताना सावध राहा. आईच्या तब्बेतीची काळजी घ्यावी लागेल.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज वाद होऊन कटुता निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळं राग आणि वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. मनात नकारात्मक विचारांना थारा देऊ नका. खाण्या-पिण्यात संयम बाळगा. दुपारनंतर वैचारिक स्थैर्य लाभेल. तसेच हाती घेतलेले कार्य तडीस नेऊ शकाल. सामाजिक क्षेत्रात मान - सन्मान मिळू शकेल.
मीन (PISCES) : आज चंद्र मीन राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपल्या घरी एखादे मंगल कार्य होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. कार्ये तडीस जातील. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. आजचा दिवस नवीन कामे हाती घेण्यास शुभ आहे. कृतीवर संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. आहाराची काळजी घ्यावी लागेल. मनात नकारात्मक विचार येतील.