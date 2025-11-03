'या' राशींना मिळेल नशिबाची साथ; अचानक होणार धनलाभ, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : November 3, 2025 at 2:52 PM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस त्रासाचा आहे. ताप, सर्दी, खोकल्याचा त्रास संभवतो. इतरांचे भले करण्याच्या नादात आपणावर संकटे कोसळेल. शक्यतो आज आर्थिक व्यवहार टाळावेत. तसेच कोणाला जामीन राहू नये. निर्णयशक्तीच्या अभावामुळं मनःस्थिती द्विधा होईल आणि त्यामुळं चिंता वाढतील.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. धनवृद्धी आणि पदोन्नती संभवते. व्यापारी सौदे यशस्वी होतील. कुटुंबीय व मित्रांसह आनंदाचं सुखद क्षण अनुभवू शकाल. एखादा प्रवास होऊन त्यातून काही लाभदायी नवीन संबंध प्रस्थापित होतील.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज शारीरिक, मानसिक सुख चांगले मिळेल. नोकरी - व्यवसायात आपल्या कामाची प्रशंसा होईल. व्यापारी कामाची कदर करतील. त्यामुळं आपणास जास्त प्रोत्साहन मिळेल. बढती संभवते. समाजात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. सरकारी कामात यश मिळेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद मिळेल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात स्थानी असेल. आज नशिबाची साथ लाभून अचानक धनलाभ होईल. विदेशी जाण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. विदेशातून चांगल्या बातम्या मिळतील. मंगल कार्य किंवा प्रवासावर खर्च होईल. कुटुंबीय आणि वरिष्ठ यांच्यासह दिवस आंनदात जाईल. नोकरीत सुद्धा लाभ होतील.
सिंह (LEO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. प्रकृतीसाठी खर्च करावा लागेल. नकारात्मक विचार आपणाला चुकीच्या मार्गावर नेणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. अवैध कामामुळं बदनामी होण्याची शक्यता आहे. योग्य मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करा.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज दांपत्य जीवनात सुखद क्षण अनुभवाल. सामाजिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात सन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात भाग घ्याल. वस्त्रे, अलंकार, वाहन इत्यादींची खरेदी होईल. भिन्नलिंगी व्यक्तीची ओळख प्रणयात परिवर्तित होईल. व्यापारात भागीदारांशी चांगले संबंध राहतील. धनलाभ होईल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज सामान्यतः प्रकृती उत्तम राहील. आजारी व्यक्तींना पण आराम वाटेल. घरातील सुख शांतीच्या वातावरणात वेळ घालवाल. कामात सफलता मिळाल्याने उत्साह वाढेल. नोकरीत लाभदायक बातमी मिळेल आणि सहकार्यांचे चांगले सहकार्य मिळेल. भिन्नलिंगी मित्रांचा सहवास घडेल. विरोधक व प्रतिस्पर्धी यांच्यावर मात कराल.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगली प्रगती करता येईल. नवीन कार्य शक्यतो आज सुरू करू नये. आर्थिक नियोजनासाठी अनुकूलता असल्यामुळं आपल्या कष्टाचं फळ मिळेल. जुगारसदृश बाबींपासून शक्यतो दूर राहावे. प्रवास सुद्धा शक्यतो टाळावेत.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज मनात औदासिन्य दिसून येईल. शारीरिक उत्साह आणि मानसिक तरतरीचा अभाव असेल. कुटुंबीयांशी तणावाच्या प्रसंगामुळं घरातील वातावरण कलुषित होईल. एखादी मानहानी संभवते. वित्तहानी सुद्धा संभवते. जमीन वा वाहना संबंधीची कागदपत्रे सावधपणे तयार करा.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस नवीन कार्य हाती घेण्यास अनुकूल आहे. नोकरी, व्यापार व दैनंदिन कामात अनुकूल स्थिती असल्याने मन प्रसन्न राहील. भावंडांकडून सहकार्य मिळून लाभ सुद्धा होतील. आर्थिक लाभ संभवतात.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज वाद-विवाद होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मांगलिक कार्यासाठी खर्च होईल. घरातील वातावरण कलुषित होईल. कामात अपयश आल्यानं मन दुःखी होऊन नैराश्य येईल. आज प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. निर्णय क्षमतेचा अभाव दिसून येईल.
मीन (PISCES) :आज चंद्र रास बदलून मीन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. उत्साह टिकून राहील. नवीन कार्यारंभासाठी दिवस अनुकूल आहे. मित्र व कुटुंबीयांसह भोजनाचा आस्वाद घ्याल. धनलाभ संभवत असला तरी खर्च वाढणार नाही याकडं लक्ष द्यावं लागेल. एखादा प्रवास संभवतो. कार्यात यशस्वी व्हाल.
