15 जूनला सोमवती अमावस्या; सुख-समृद्धी आणि पितृशांतीसाठी 'या' वस्तूंचे करा दान, शिवपूजा आणि दानधर्माचे महत्त्व?
ज्योतिष शास्त्रानुसार, हिंदू धर्मात अमावस्या आणि पौर्णिमा तिथीला विशेष महत्त्वाचं मानलं जातं. यंदाची सोमवती अमावस्या अधिक मासात आल्यामुळे तिला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
Published : June 11, 2026 at 3:52 PM IST
Somvati Amavasya 2026 : हिंदू धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. यंदा सोमवती अमावस्या प्रामुख्याने 15 जून 2026 (सोमवार) रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी पवित्र स्नान, दानधर्म आणि पिंपळाच्या वृक्षाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असं केल्यानं सौभाग्य, सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. जाणून घेऊया, सोमवती अमावस्येच्या दिवशी कोणते दान करावे आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे.
सोमवती अमावस्येची पूजा आणि धार्मिक महत्त्व : धार्मिक शास्त्रानुसार सोमवती अमावस्येला विवाहित महिला व्रत करतात आणि भगवान शिव व माता पार्वतीची पूजा करतात. असं मानलं जातं की, या दिवशी व्रत आणि पूजन करणाऱ्या महिलांच्या पतीला दीर्घायुष्य लाभते तसेच अखंड सौभाग्य प्राप्त होते. याशिवाय पितरांचा आशीर्वादही मिळतो. ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री यांच्यामते, या दिवशी शिवलिंगावर दूध आणि गंगाजलाने अभिषेक केल्यास पितृदोष आणि कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे. तसेच पितरांच्या आत्म्याला शांती मिळते, असंही मानलं जातं.
सोमवती अमावस्या 2026 तिथी
- अमावस्या तिथी सुरुवात तारीख : 15 जून 2026 (सोमवार)
- अमावस्या तिथी सुरुवात : 14 जून 2026, दुपारी 12:20 वाजता
- अमावस्या तिथी समाप्ती : 15 जून 2026, सकाळी 8:24 वाजता
का केली जाते पूजा? : सोमवती अमावस्येला पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी पूजा केली जाते. ज्या व्यक्तींवर पितृदोष असल्याचं मानलं जातं, त्यांनी या दिवशी पितरांचं स्मरण करून त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी विधी करावेत, अशी धार्मिक मान्यता आहे. पितरांच्या पूजनानंतर काळे तीळ दान करण्याची प्रथा आहे. या दिवशी कोणत्याही प्राणी किंवा पक्ष्याला त्रास देऊ नये. कुत्रा, कावळा आणि गायीला अन्न देणं पुण्यकारक मानलं जातं. तसेच त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. तांदळाची खीर तयार करून भगवान शंकर आणि माता पार्वतीला नैवेद्य अर्पण करा आणि माशांना अन्न दिल्यास जीवनातील अडचणी दूर होतात, अशीही श्रद्धा आहे.
सोमवती अमावस्येला काय दान करावे? : अमावस्येच्या दिवशी दानधर्म केल्यानं शुभ फळ प्राप्त होते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. यंदा सोमवती अमावस्येला विशेषतः पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे, गरजूंना अन्न, पांढरे कपडे, काळे तीळ, तांदूळ, दूध, दही, तूप आणि साखर दान करावी, तसेच या दिवशी केलेले अन्नदान आणि पिंडदान पितरांना तृप्त करते, ज्यामुळं सुख-समृद्धी लाभते अशी मान्यता आहे.
( Disclaimer- ही माहिती धार्मिक श्रद्धेनुसार आहे. यामध्ये दिलेल्या माहितीबाबत अथवा अंधश्रद्धेबाबत ईटीव्ही भारत कोणतेही समर्थन करत नाही.)