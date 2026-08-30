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तिसरा श्रावणी सोमवार अन् संकष्टी चतुर्थी एकत्र; शिव-गणेश भक्तांसाठी विशेष पर्वणी, संकष्टीला चंद्रोदय कधी?

31 ऑगस्ट 2026 रोजी श्रावणी सोमवार (Shravani Somvar) आणि संकष्टी चतुर्थीचा दुर्मिळ योग जुळला आहे. शिव-गणेश पूजेसह उपवास व चंद्रदर्शनासाठी भाविकांमध्ये उत्साह आहे.

Sankashti Chaturthi And Shravan Somvar 2026
श्रावणी सोमवार अन् संकष्टी चतुर्थी (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 3:29 PM IST

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हैदराबाद : 31 ऑगस्ट 2026 रोजी तिसरा श्रावणी सोमवार (Shravani Somvar) आणि संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) एकाच दिवशी आल्यानं भाविकांसाठी विशेष धार्मिक पर्वणी ठरणार आहे. या दुर्मिळ योगामुळं एकाच दिवशी भगवान महादेव आणि श्री गणेशाची पूजा करण्याची संधी मिळणार आहे. शिवभक्तांसह गणेशभक्तांमध्ये या योगाबद्दल उत्साहाचं वातावरण आहे.

श्रावणी सोमवार अन् संकष्टी चतुर्थी एकत्र : संकष्टी चतुर्थीला भगवान गणेशाची पूजा, उपवास आणि चंद्रोदयानंतर चंद्रदर्शन करण्याची परंपरा आहे. तर श्रावणी सोमवारानिमित्त भाविक भगवान महादेवाची पूजा, अभिषेक, बेलपत्र अर्पण तसेच ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करतात. त्यामुळं या दिवशी शिवमंदिर आणि गणेश मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी होत असते.

संकष्टी चतुर्थीचं महत्त्व काय? : हिंदू पंचांगानुसार, प्रत्येक चांद्रमासात दोन चतुर्थी तिथी असतात. कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी, तर शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला विनायक चतुर्थी म्हटलं जातं. संकष्टी चतुर्थीचा उपवास विशेषतः महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील अनेक भागांत श्रद्धेने पाळला जातो. ‘संकष्टी’ म्हणजे संकटातून मुक्ती. भगवान गणेश हे बुद्धी, ज्ञान आणि विघ्नहर्त्याचे प्रतीक मानलं जात असल्यानं या दिवशी श्रद्धेनं व्रत आणि पूजा केल्यास जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

संकष्टी चतुर्थीचा उपवास कसा केला जातो? : गणेशभक्त सूर्योदयापासून चंद्रोदयापर्यंत उपवास करतात. अनेक जण उपवासादरम्यान फळे आणि उपवासाचे पदार्थ खातात. साबुदाणा खिचडी, बटाटा आणि शेंगदाण्याचे विविध पदार्थही उपवासात खाल्ले जातात. रात्री चंद्रोदयानंतर चंद्रदर्शन करून भगवान गणेशाची पूजा केली जाते आणि त्यानंतर उपवास सोडला जातो.

  • संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोदयाची वेळ : 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोदय रात्री 8 वाजून 52 मिनिटांनी होणार आहे.
  • श्री गणेशाच्या पूजेत काय अर्पण करावे? : 11 किंवा 21 दुर्वा, लाल किंवा जास्वंदाचे फूल, मोदक किंवा लाडू, अक्षता, तुपाचा दिवा. पूजेदरम्यान ‘ॐ गं गणपतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
  • शिव आणि गणेश भक्तांसाठी विशेष पर्वणी : एकाच दिवशी श्रावणी सोमवार आणि संकष्टी चतुर्थीचा योग आल्यानं शिव आणि गणेश भक्तांसाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.

(टीप - ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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TAGGED:

श्रावणी सोमवार आणि संकष्टी चतुर्थी
तिसरा श्रावणी सोमवार
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SHRAVANI SOMVAR SANKASHTI CHATURTHI

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