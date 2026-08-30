श्रावणातील मंगळागौर पूजा; नवविवाहितांसाठी 110 प्रकारचे खेळ आणि पारंपरिक गाण्यांचा उत्साह
श्रावणातील मंगळागौर (Mangalagaur) व्रत नवविवाहित महिलांसाठी विशेष मानले जाते. पूजा, सोळा पत्री, पारंपरिक खेळ आणि सुहासनीला वाण देण्याची परंपरा आहे.
Published : August 30, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद : मंगळागौर (Mangalagaur) हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे व्रत आहे. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक मंगळवारी नवविवाहित महिलांनी लग्नानंतरची पहिली पाच वर्षे हे व्रत करण्याची परंपरा आहे. पती-पत्नीमधील प्रेम, निष्ठा आणि सुखी संसाराचं प्रतीक म्हणून भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा केली जाते. त्यांचा आशीर्वाद आणि कृपादृष्टी लाभावी, या श्रद्धेनं मंगळागौरीचं व्रत केलं जातं.
सोळा प्रकारची पत्री आणि फुलं : मंगळागौरीच्या पूजेत विविध झाडांची पाने आणि फुले अर्पण करण्याची परंपरा आहे. पूजेदरम्यान सोळा प्रकारची पत्री वाहिली जाते. यामध्ये अर्जुनसादडा, आघाडा, कण्हेर, चमेली, जाई, डाळिंब, डोरली, तुळस, दुर्वा, धोत्रा, बेल, बोर, माका, मोगरा, रुई, विष्णुक्रांता, शमी आणि शेवंती आदी वनस्पतींचा समावेश केला जातो. या परंपरेमागे विविध औषधी व उपयुक्त वनस्पतींची ओळख व्हावी, हादेखील उद्देश असल्याचं मानलं जातं.
मंगळागौर पूजेचं साहित्य : मंगळागौर पूजेसाठी अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती, अक्षता, हळद-कुंकू, पाच खारका, नित्यपूजेचे साहित्य, बुक्का, पाच बदाम, पाच सुपाऱ्या, चार खोबऱ्याच्या वाट्या, सोळा प्रकारची पत्री, दोन वस्त्रे, आठ वाती, कापूर, गुलाल, बेलपत्र, फुले, दुर्वा, सोळा काडवाती, तुळशीची पाने, केळी, पंचामृत, नैवेद्यासाठी दूध, जानवे, सोळा विड्याची पाने, गणपतीसाठी सुपारी, अत्तर, केवड्याचे कणीस, एक नारळ, कापड आणि इतर पूजासाहित्याची आवश्यकता असते.
कधी आहे मंगळागौर पूजा? : यंदा 2 सप्टेंबर 2026 मंगळागौर पूजा आहे.
मंगळागौर पूजा करण्याची पद्धत : सर्वप्रथम चौरंगाभोवती रांगोळी काढून चारही कोपऱ्यांवर केळीचे खुंट बांधली जातात. त्यावर लाल रंगाचं वस्त्र घातलं जातं. चौरंगाच्या मध्यभागी मंगळागौरी अर्थात अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती आणि बाजूला भगवान महादेवांची पिंड ठेवली जाते. यानंतर सुपारीच्या स्वरूपात श्रीगणेशाची स्थापना करून गणपती आणि कलशाचं पूजन केलं जातं. त्यानंतर देवीला हळद, कुंकू, अक्षता आणि फुले अर्पण केली जातात. सोळा प्रकारची पत्री व विविध फुले वाहून पूजा केली जाते. सोळा पुरणाचे दिवे प्रज्वलित करून देवीला ओवाळले जाते. त्यानंतर नैवेद्य अर्पण करून आरती म्हटली जाते. हळद-कुंकू आणि वाण देण्याची परंपरा आहे.
पारंपरिक खेळ आणि गाणी : मंगळागौरीच्या जागरणावेळी विविध पारंपरिक खेळ खेळण्याची प्रथा आहे. या वेळी पारंपरिक गाणीही म्हटली जातात. लाट्या बाई लाट्या, सारंगी लाट्या, अठूडं केलं, गठूडं केलं यांसारखी गाणी म्हणत महिलांचा उत्साह वाढवला जातो. नऊवारी साडी, नाकात नथ आणि पारंपरिक दागिने परिधान करून महिला हा उत्सव साजरा करतात. वटवाघूळ फुगडी, बस फुगडी, तवा फुगडी, फिंगरी फुगडी, वाकडी फुगडी, आगोटा-पागोटा, साळुंकी, गाठोडे, लाटा बाई लाटा, घोडा हाट, करवंटी झिम्मा, टिपऱ्या, गोफ, सासू-सून भांडण, अडवळ घुम-पडवळ घुम, सवतीचे भांडण, दिंड आणि घोडा असे अनेक खेळ खेळले जातात. मंगळागौरीच्या जागरणात साधारणपणे 110 प्रकारचे खेळ खेळले जातात. त्यामध्ये सुमारे 21 प्रकारच्या फुगड्या आणि आगोटा-पागोट्याचे सहा प्रकार समाविष्ट आहेत. या पारंपरिक खेळांमुळं शरीराच्या विविध अवयवांना हालचाल मिळते. त्यातून व्यायामही होतो. पूर्वीच्या काळात घरातील कामांमध्ये व्यस्त असलेल्या महिलांसाठी हे खेळ आनंद, मनोरंजन आणि एकत्र येण्याचे महत्त्वाचे माध्यम होते. आजही मंगळागौर हा उत्सव श्रद्धा, परंपरा आणि आनंद यांचा सुंदर संगम म्हणून साजरा केला जातो.
टीप - (ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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