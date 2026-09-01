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मेष ते मीन राशींसाठी कसा राहील सप्टेंबर महिन्याचा पहिला दिवस?, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File PHoto)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 4:52 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज आपलं प्रत्येक काम उत्साहाने भरलेले असल्याचा अनुभव आपणास येईल. शरीर व मन स्फूर्ती आणि टवटवीतपणानं भरेल. कौटुंबिक वातावरण चांगलं राहील. मित्र व स्नेही यांच्यासह आनंदात वेळ घालवाल. आईकडून लाभ होईल. एखादा प्रवास संभवतो. धनलाभ, रुचकर भोजन व भेटवस्तू मिळाल्यानं आपला आनंद वाढेल.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज राग व निराशेची भावना मनात पसरेल. प्रकृती साथ देणार नाही. घर - परिवाराच्या चिंतेबरोबरच खर्चा बाबतीतही चिंता राहील. आपली वाणी कोणाशी मतभेद किंवा भांडणाचं कारण बनू शकेल. परिश्रम वाया जात आहेत असं वाटेल. गैरसमजापासून जपून राहा.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आज विविध मार्गांनी लाभ झाल्यामुळं हर्षोल्हास वाढेल. पत्नी व संततीकडून फायदेशीर बातमी मिळेल. मित्रांशी संवाद साधल्यानं आनंद मिळेल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळेल. भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज गृह सजावटीवर आपण विशेष लक्ष द्याल. घरगुती वापराचे नवीन साहित्य खरेदी कराल. व्यापारी व नोकरदार लाभाची किंवा बढतीची अपेक्षा करू शकतात. कुटुंबात सुख - शांती नांदेल. सरकारी लाभ मिळतील. आपली प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिक लाभ होईल. आज सर्व कामे शांतपणे व व्यवस्थितपणे पार पाडू शकाल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आजचा दिवस आळस व थकवा यात जाईल. आपल्या तापट स्वभावामुळं मानसिक तणाव राहील. पोट दुखीनं हैराण व्हाल. यश प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. नकारात्मक विचार, वर्तन व नियोजन यापासून दूर राहावे. एखादा प्रवास संभवतो. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. आज नव्या कार्याचा आरंभ न करणं हिताच राहील. आज आपला राग वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. स्नेही व कुटुंबीयांशी वाद झाल्यानं आपण दुःखी व्हाल. शक्यतो प्रवास टाळा. हितशत्रूपासून सावध राहा.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आज सांसारिक जीवनाचा आनंद खर्‍या अर्थाने लुटाल. सामाजिक हेतूने कुटुंबीयांसह बाहेर जावे लागेल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. व्यापारी वर्गाला व्यापारात वाढ होईल. सामाजिक क्षेत्रात सफलता व कीर्तीलाभ होण्याची शक्यता आहे. अचानक धनलाभ संभवतो.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज अचानक काही घटना घडतील. ठरलेल्या भेटी रद्द झाल्यानं निराश व क्रोधीत व्हाल. हाती आलेली संधी सुटून जात असल्याचं दिसेल. कुटुंबीयांशी मतभेद होतील. आईकडून एखादी अप्रिय बातमी मिळाल्यानं मन व्यथित होईल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात. प्राप्ती कमी व खर्च जास्त अशी स्थिती राहील. शक्यतो आज नवीन कामाची सुरूवात करू नका.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आज आपण संततीचा अभ्यास व स्वास्थ्य यामुळं चिंतीत व्हाल. पोटाच्या तक्रारी सतावतील. कामातील अपयशानं आपण निराश व्हाल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. साहित्य, लेखन व कलाविषयांची गोडी वाढेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास संस्मरणीय होईल. आज वाद - विवाद किंवा चर्चा ह्यात भाग घेऊ नका.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज आपली मनःस्थिती व आरोग्य चांगलं राहणार नाही. कौटुंबिक कटकटीमुळं मन दुःखी होईल. उत्साह व आनंद यांचा अभाव राहील. स्वजनांशी मतभेद होतील. छाती संबंधी आजार होऊ शकतो. झोप येणार नाही. मानहानी होऊ शकते. एखादा अपघात संभवतो. मानसिक उद्वेग व एकंदरीत प्रतिकूलता यामुळं दिवस चिंतातुर अवस्थेत जाईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपणास मनानं हलकं वाटेल. चिंता नाहीशी होऊन उत्साह वाढेल. घरात भावंडांसह काही आयोजन कराल. त्यांच्यासह वेळ आनंदात जाईल. मित्रांच्या व आप्तांच्या भेटी होतील. जवळच्या ठिकाणी सहलीसाठी जाऊ शकाल. विरोधकांवर मात करू शकाल. नशिबाची साथ लाभेल. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र मेष राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपणास खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. रागावर व वाणीवर सुद्धा ताबा ठेवावा लागेल. आर्थिक देवाण - घेवाणीचे व्यवहार सावधपणे करावे लागतील. शारीरिक व मानसिक आरोग्य मध्यम राहील. कुटुंबियांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. मनात नकारात्मक विचार येतील. खाण्यापिण्यावर संयम ठेवावा लागेल.

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