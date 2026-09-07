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चौथ्या श्रावणी सोमवार, महादेवाला शिवामूठ कोणती वाहावी?; वाचा सविस्तर

श्रावण महिन्या संपत आला असून श्रावण महिन्यात दर सोमवारी महादेवाला शिवमूठ वाहली जाते. आता शेवटच्या आणि चौथ्या श्रावणी सोमवारी महादेवाला कोणती शिवामूठ वाहायची, वाचा सविस्तर...

Fourth shravan Somwar
चौथ्या श्रावणी सोमवार (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 5:16 AM IST

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हैदराबाद Shravan Month : राज्यभरात श्रावण महिन्याचा उत्साह दिसून येतोय. चौथ्या आणि शेवटच्या श्रावणी सोमवारी (7 सप्टेंबर) (Second Shravan Somwar ) कोणती शिवामूठ (Shivamuth) वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

शिवामूठ करण्याची पद्धत (Shivamuth): विवाहानंतर पहिली पाच वर्षे श्रावण सोमवारी शिवामूठ व्रत केलं जातं. श्रावण मासात येणार्‍या चार सोमवारी चार प्रकारचे धान्य शिवाला अर्पण केले जाते. विवाहानंतरची पहिली पाच वर्षे क्रमवार हे व्रत केलं जातं. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी एकभुक्त राहून शिवलिंगाची पूजा करावी आणि क्रमाने तांदूळ, तीळ, मूग, जवस आणि सातू (पाचवा सोमवार आल्यास त्या दिवशी) या धान्याच्या पाच मुठी देवावर वाहाव्या.

चौथ्या श्रावणी सोमवार : 07 सप्टेंबर 2026 चौथ्या सोमवारी शिवामूठ 'गहू' किंवा 'जव' वाहावी.

'या' पद्धतीनं करा महादेवाची पूजा : सोमवारी सकाळी स्नान करून उपवास करून महादेवाची पूजा करावी. सकाळच्या शुभ मुहूर्तावर शिव मंदिरात जावं किंवा घरातील शिवलिंगाची पूजा करावी. महादेवाला गंगाजल किंवा दुधानं अभिषेक करावा. यानंतर महादेवाला चंदन, बेलपत्र, अक्षता, पांढरी फुलं, मध, फळं, साखर, अगरबत्ती अर्पण करावी आणि सोमवारची कथा वाचावी. शिवलिंगासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. तर प्रत्येक सोमवारी भगवान महादेवाला शिवामूठ नक्की अर्पण करा.

महादेवाला जवस वाहण्याचे फायदे : श्रावण महिन्यात, प्रत्येक सोमवारी शंकराला शिवामूठ वाहण्याची पद्धत आहे. यामध्ये, पहिल्या सोमवारी तांदूळ, दुसऱ्या सोमवारी तीळ, तिसऱ्या सोमवारी मूग, चौथ्या सोमवारी जवस आणि पाचव्या सोमवारी सातू अर्पण करतात. जवस अर्पण केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते. यासोबतच, जवस आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. त्यामुळं, महादेवाला जवस अर्पण करणं, हे एकप्रकारे आरोग्यासाठीही शुभ मानलं जातं.

(टीप - ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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शिवामूठ
चौथ्या श्रावणी सोमवार
FOURTH SHRAVAN SOMWAR

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