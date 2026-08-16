ETV Bharat / spiritual

पहिल्या श्रावणी सोमवारी शिवलिंगावर कोणती शिवमूठ वहावी?, शिवामूठ वाहताना म्हणा 'हा' मंत्र

राज्यभरात श्रावण महिन्याचा उत्साह दिसून येतोय. यंदा श्रावण महिन्याची सुरुवात 13 ऑगस्टपासून झाली आहे. पहिल्या सोमवारी कोणती शिवामूठ वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

पहिला श्रावणी सोमवार आणि शिवामूठ
पहिला श्रावणी सोमवार आणि शिवामूठ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद Shravan Month : श्रावणसरी अंगावर बरसु लागल्या की, बालकवी त्र्यंबक ठोमरे यांची "श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे" या कवितेची आठवण येते. श्रावण महिना हा अत्यंत पवित्र महिना (Shravan 2026) मानला जातो. यंदा गुरूवार, 13 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरू होणार आहे. तर शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे. या महिन्यात चार श्रावणी सोमवार (First Shravan Somwar) आले आहेत. प्रत्येक सोमवारी कोणती शिवामूठ (Shivamuth) वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

शिवामूठ करण्याची पद्धत (Shivamuth) : विवाहानंतर पहिली पाच वर्षे श्रावणी सोमवारी शिवामूठ व्रत केलं जातं. श्रावण मासात येणार्‍या चार सोमवारी चार प्रकारचे धान्य शिवाला अर्पण केले जातात. विवाहानंतरची पहिली पाच वर्षे क्रमवार हे व्रत केलं जातं. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी एकभुक्त राहून शिवलिंगाची पूजा करावी आणि क्रमाने तांदूळ, तीळ, मूग, जवस आणि सातू (पाचवा सोमवार आल्यास त्या दिवशी) या धान्याच्या पाच मुठी देवावर वाहाव्या.

'या' पद्धतीनं करा महादेवाची पूजा : सोमवारी सकाळी स्नान करून उपवास करून महादेवाची पूजा करावी. सकाळच्या शुभ मुहूर्तावर शिव मंदिरात जावं किंवा घरातील शिवलिंगाची पूजा करावी. महादेवाला गंगाजल किंवा दुधानं अभिषेक करावा. यानंतर महादेवाला चंदन, बेलपत्र, अक्षता, पांढरी फुलं, मध, फळं, साखर, अगरबत्ती अर्पण करावी आणि सोमवारची कथा वाचावी. शिवलिंगासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. तर प्रत्येक सोमवारी भगवान महादेवाला शिवामूठ नक्की अर्पण करा.

पहिल्या श्रावणी सोमवारी कोणती शिवामूठ वाहावी : (Shravan Somwar Shivamuth Mantra)

  • पहिला श्रावणी सोमवार : 17 ऑगस्ट 2026 पहिल्या सोमवारी शिवामूठ 'तांदूळ' वाहावी.
  • शिवामूठ वाहताना म्हणायचा मंत्र : "शिवा शिवा महादेवा, माझी शिवामूठ ईश्वरा देवा, मनातल्या ईच्छा पूर्ण कर रे देवा" असं तीन वेळा म्हणावं.

श्रावण महिन्याचं धार्मिक महत्व : श्रावण महिना महादेवाला अत्यंत प्रिय मानला जातो. या काळात शिवभक्त मंदिरात जाऊन शिवलिंगावर जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र, धोत्र्याचं फूल, भस्म आणि फुले अर्पण करतात. अनेकजण श्रावणातील सोमवारचे व्रत पाळतात, रूद्राभिषेक करतात आणि 'ॐ नमः शिवाय' या मंत्राचा जप करतात.

(टीप - ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

हेही वाचा -

श्रावण सोमवार 2026 : तांदूळ, तीळ, मूग की गहू? कोणत्या सोमवारी काय वाहावे?

TAGGED:

शिवामूठ
पहिला श्रावणी सोमवार
SHRAVAN SHIVAMUTH 2026
श्रावण सोमवार शिवामूठ मंत्र
FIRST SHRAVAN SOMWAR 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.