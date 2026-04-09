भोंदू अशोक खरात प्रकरण : झटपट श्रीमंत होण्याच्या ओढीनं भोंदूबाबाकडं जाणारा समाजही तितकाच दोषी, रामगिरी महाराज यांची प्रतिक्रिया

नाशिकमधील स्वयंघोषित भोंदूबाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) प्रकरणावर सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Published : April 9, 2026 at 4:24 PM IST

शिर्डी : ज्योतिष शास्त्र आणि गणिती शास्त्राचा आधार घेऊन लोकांची फसवणूक करणारा अशोक खरात हा बाबा नसून तो निव्वळ एक भोंदू आहे. त्यानं धार्मिकतेचा गैरफायदा घेऊन कोट्यवधी रुपये कमावले असले, तरी अशा भोंदूबाबाकडं झटपट श्रीमंत होण्याच्या ओढीनं जाणारा समाजही तितकाच दोषी आहे, अशा शब्दात श्री क्षेत्र सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज यांनी, खुळचटपणाने अशा बाबांच्या मागे जाणाऱ्या समाजातील घटकांवर टीका करणारं स्पष्ट मत व्यक्त केलंय.


महाराजांनी भक्तांच्या मानसिकतेवरही ठेवलं बोट : ज्योतिष हे एक शास्त्र आहे. परंतु खरातने त्याचा केवळ दुरुपयोग केलाय. संतांचे आणि समाजसेवकांचे जीवन हे जगाच्या कल्याणासाठी असते अशाप्रकारे लोकांचे शोषण करण्यासाठी नसते. भगवंताचे कार्य करणाऱ्यांकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नसते. खरातने मंदिराचा आणि धर्माचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला ही बाब अत्यंत अनुचित आहे. अशा भोंदू माणसाकडे इतका मोठा समाज जमतोच कसा? असा सवाल उपस्थित करत महाराजांनी भक्तांच्या मानसिकतेवरही बोट ठेवलं आहे. लोकांना आजकाल कष्ट न करता झटपट मोठं व्हायचं आहे. या शॉर्टकट नीतीमुळंच लोक अशा जाळ्यात अडकतात. खरातशी आपला कधीही संबंध आला नाही. मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे समोर येत आहे. त्यावरून या व्यक्तीने समाजाची दिशाभूल केल्याचं स्पष्ट होतं असंही त्यांनी नमूद केलं.

मुस्लिम समाजातही भोंदूगिरी सुरू : यावेळी रामगिरी महाराजांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ते म्हणाले की, "अंधश्रद्धा निर्मूलन करताना केवळ हिंदू धर्माला टार्गेट केलं जाऊ नये. मुस्लिम समाजातही मोठ्या प्रमाणावर भोंदूगिरी सुरू आहे. तिथल्याही भोंदूंचे कारनामे उघड करणे हे अंनिसचं काम आहे. समाजात कोठेही वाईट घडत असेल, तर त्याला चांगला मार्ग दाखवणे हे साधू-संतांचे काम आहे. मात्र सन्मार्गाच्या नावाखाली अधर्म करणाऱ्यांना थारा मिळता कामा नये असंही रामगिरी महाराजांनी म्हटलंय.



सखोल चौकशी करण्याची मागणी : नाशिकमधील नामांकित कंपनीतील विनयभंग प्रकरणानंतर आता याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी संतांकडूनही केली जात आहे. लव्ह जिहादचे प्रकार पूर्वीपासूनच सुरू आहेत. आता ते प्रकार समोर येत आहेत. जिहादी मानसिकतेची जी मुळे आहेत, त्याची चौकशी करण्याची मागणीही रामगिरी महाराज यांनी केली आहे.

