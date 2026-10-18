शारदीय नवरात्रीत महाअष्टमी आणि महानवमी कधी?, कन्यापूजनासाठी कोणता दिवस शुभ?
नवरात्रीत नऊ दिवस देवी दुर्गेच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या अष्टमी आणि नवमी तिथीला कन्या पूजा (Kanya Puja) करणं शुभ मानलं जातं.
Published : October 18, 2026 at 7:14 PM IST
हैदराबाद : शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri 2026) 11 ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. यंदा नवरात्रीच्या तिथींबाबत अनेक भाविकांमध्ये संभ्रम आहे. कारण, यंदा तृतीया तिथी दोन दिवस असल्यानं नवरात्रोत्सव एकूण 10 दिवस साजरा केला जाणार आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या शेवटच्या दिवशी कन्यापूजन (Kanya Pujan) करण्याची परंपरा आहे. दुर्गादेवीचे आणि नऊ कुमारिकांचे पूजन केल्यानंतर नवरात्रीचा उपवास सोडला जातो. असं केल्यानं देवीचा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होतो. भक्तांच्या जीवनात सुख-समृद्धी नांदते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
महानवमीला कन्या पूजन : काही भाविक महाअष्टमीला (Maha Ashtami 2026) कन्यापूजन करून उपवास सोडतात, तर काही जण महानवमीला कन्यापूजन करतात. त्यामुळं नवरात्रीचे शेवटचे दोन दिवस अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. अशा परिस्थितीत यंदा कन्यापूजन नेमकं कोणत्या दिवशी करावं? महाअष्टमी आणि महानवमीची योग्य तिथी कोणती? जाणून घेऊया सविस्तर...
- महाअष्टमी नेमकी कधी?
18 ऑक्टोबर (रविवार) : पंचांगानुसार, या दिवशी सकाळी 8 वाजून 27 मिनिटांनी अष्टमी तिथी सुरू झाली. मात्र, सूर्योदयाच्या वेळी अष्टमी तिथी नसल्यानं उदयतिथीनुसार या दिवशी मुख्य महाअष्टमीची पूजा केली जाणार नाही.
19 ऑक्टोबर (सोमवार) : या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी अष्टमी तिथी असेल. सकाळी 10 वाजून 52 मिनिटांपर्यंत अष्टमी तिथी कायम राहणार आहे. त्यामुळं उदयतिथीनुसार 19 ऑक्टोबर रोजी महाअष्टमीचे व्रत पाळले जाईल. या दिवशी आदिशक्तीची विशेष पूजा करून देवीला नैवेद्य अर्पण केला जाईल.
कन्यापूजन कोणत्या दिवशी करावं ? : पंचांगानुसार, अष्टमी तिथी 18 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 8:27 वाजता सुरू होऊन 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:52 वाजता संपते. त्यानंतर नवमी तिथी सुरू होते आणि 20 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12:50 वाजेपर्यंत राहते. यामुळं 19 ऑक्टोबरला सूर्योदयाच्या वेळी अष्टमी असल्यानं महाष्टमीची पूजा केली जाणार आहे. जर तुमच्या कुटुंबात अष्टमीला कन्यापूजन करण्याची परंपरा असेल, तर तुम्ही ते सोमवारी, 19 ऑक्टोबर रोजी करावी. जे लोक महानवमीला कन्यापूजन करून उपवास सोडतात, त्यांनी ते मंगळवार, 20 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12:50 पूर्वी पूर्ण कन्यापूजन करावं.
कन्या पूजा कशी करावी? : अष्टमी किंवा नवमी तिथीला सर्वप्रथम मुलींच्या घरी जाऊन त्यांना आदरानं आपल्या घरी आणा आणि त्यांचे पाय धुवा आणि स्वच्छ कपड्यानं पाय पुसा. यानंतर देवी स्वरूपा मुलींच्या पायावर अलता घाला. मुलींच्या चरणी अलता येत नसेल तर त्यांची पूजा रोळी आणि अक्षताच्या माध्यमातून करावी. सर्व प्रथम मुलींच्या कपाळावर तिळा लावा आणि त्यानंतर त्यांच्या दोन्ही पायावर फुले अर्पण करा. यानंतर त्यांना प्रसादात पुरी, खीर, हरभरा, करी इत्यादी खाऊ घाला. असं मानलं जातं की, मुलींना प्रसाद खाऊ घातल्यानंतर त्यांना दक्षिणा आणि भेटवस्तू देऊन निरोप दिल्यावर देवीच्या कृपेने साधकाच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. कन्यापूजेसाठी तुम्ही कोणत्याही वर्णाच्या, जातीच्या आणि धर्माच्या मुलीला आमंत्रित करू शकता.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
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