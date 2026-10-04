नवरात्री 2026 रंगांची यादी आली! देवीच्या 9 रूपांसाठी कोणता रंग शुभ? पाहा नवरात्रीच्या नऊ रंगाची संपूर्ण लिस्ट
हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला (Shardiya Navratri 2026) खूप महत्त्व आहे. यंदा 11 ऑक्टोबरपासून शारदीय नवरात्रीला (Navratri 2026) सुरुवात होणार आहे. वाचा नवरात्रीचे नऊ रंग
Published : October 4, 2026 at 7:27 PM IST
हैदराबाद (Shardiya Navratri 2026) : हिंदू धर्मात 'शारदीय नवरात्री' (Navratri 2026) मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. यंदा शारदीय नवरात्री 10 ऑक्टोबर की 11 ऑक्टोबरला या तारखेबाबत संभ्रम आहे. हिंदू पंचांगानुसार, अश्विन शुक्ल पक्षातल्या प्रतिपदा तिथी 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 9 वाजून 19 मिनिटांनी सुरू होत असून 11ऑक्टोबरच्या रात्री 9 वाजून 30 मिनिटांनी संपणार आहे. त्यामुळं उद्या तिथीच्या नियमानुसार नवरात्रीचा पहिला दिवस 11 ऑक्टोबर हाच मानला जाईल. नवरात्रीमध्ये भक्त दररोज दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. देवीची नऊ रूपं नऊ रंगांचं प्रतिनिधित्व करतात असं मानलं जातं. प्रत्येक रंगाचं स्वतःचं महत्त्व आहे. चला तर पाहूया कोणत्या दिवशी कोणत्या रंगाची साडी नेसावी..
घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta) : यंदा रविवारी, 11 ऑक्टोबरपासून शारदीय नवरात्री उत्सवाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 20 ऑक्टोबर रोजी विजयादशमी दसराला होणार आहे. तर 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त हा सकाळी 6:19 ते 10:12 पर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त: दुपारी 11:44 ते 12:30 पर्यंत आहे.
नवरात्रीचे नऊ रंग 2026 (Navratri Colors 2026 list) -
- 11 ऑक्टोबर (रविवार) - पहिला दिवस: नारंगी (केशरी)
- 12 ऑक्टोबर (सोमवार) - दुसरा दिवस: पांढरा
- 13 ऑक्टोबर (मंगळवार) - तिसरा दिवस: लाल
- 14 ऑक्टोबर (बुधवार) - चौथा दिवस: रॉयल ब्लू
- 15 ऑक्टोबर (गुरुवार) - पाचवा दिवस: पिवळा
- 16 ऑक्टोबर (शुक्रवार) - सहावा दिवस: हिरवा
- 17 ऑक्टोबर (शनिवार) - सातवा दिवस: राखाडी
- 18 ऑक्टोबर (रविवार) - आठवा दिवस: जांभळा
- 19 ऑक्टोबर (सोमवार) - नववा दिवस: मोरपंखी हिरवा
- 20 ऑक्टोबर (मंगळवार) - विजयादशमी दसरा
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