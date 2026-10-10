11 ऑक्टोबरला पहिली माळ : शारदीय नवरात्रीत 'या' शुभ मुहूर्तावर करा घटस्थापना
हिंदू धर्मात नवरात्रीला (Shardiya Navratri 2026) खूप महत्त्व आहे. शारदीय नवरात्रीचा उत्सव (Navratri Festival) उद्यावर आला आहे. हा उत्सव दुर्गा देवीला समर्पित आहे.
Published : October 10, 2026 at 3:27 PM IST
Ghatasthapana 2026 : हिंदू धर्मात 'शारदीय नवरात्री' (Navratri 2026) मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. यंदा शारदीय नवरात्री 10 ऑक्टोबर की 11 ऑक्टोबरला या तारखेबाबत संभ्रम आहे. हिंदू पंचांगानुसार, अश्विन शुक्ल पक्षातल्या प्रतिपदा तिथी 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 9 वाजून 19 मिनिटांनी सुरू होत असून 11ऑक्टोबरच्या रात्री 9 वाजून 30 मिनिटांनी संपणार आहे. त्यामुळं उद्या तिथीच्या नियमानुसार नवरात्रीचा पहिला दिवस 11 ऑक्टोबर हाच मानला जाईल.
घटस्थापना कशी करावी? : घटस्थपना करताना देवीची मूर्ती किंवा फोटो स्थापन करावा. यानंतर मातीवर कलश ठेवावा. फुले, अक्षता आणि गंगाजल घेऊन वरुण देवतेचे आवाहन करावे. कलशात सर्वोषधी आणि पंचरत्न ठेवावे. कलशाखाली असलेल्या मातीत सप्तधान्य तीळ, जव, तांदूळ, मूग, बाजरी आणि सप्तमृतिका मिसळावी. आंब्याची पाने कलशात ठेवावीत. कलशावर एका पात्रात धान्य भरुन त्यावर एक दीप प्रज्ज्वलित करावा. यानंतर कलशावर लाल रंगाचे वस्त्र लपेटून नारळ ठेवावा. त्यानंतर कलशाखाली असलेल्या मातीत जव पसरावे. यानंतर देवीचे ध्यान करावे तिची मनोभावे पूजा आणि आरती करावी. दुर्गा सप्तशती पठण करावी. देवीच्या घटाजवळील दिवा दहा दिवस प्रज्वलित ठेवावा. असं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.
घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta) : यंदा रविवारी, 11 ऑक्टोबरपासून शारदीय नवरात्री उत्सवाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 20 ऑक्टोबर रोजी विजयादशमी दसराला होणार आहे. तर 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त हा सकाळी 6:19 ते 10:12 पर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त: दुपारी 11:44 ते 12:30 पर्यंत आहे.
कन्या पूजा महत्व: नवरात्रीत शक्तीची उपासना केली जाते. देवी आईची उपासना केल्याशिवाय शक्ती येत नसते. जगात स्त्री ही देवीचा अंश आहे अशी मान्यता आहे. म्हणून नवरात्रीत 2 ते 10 वर्षांपर्यंत वयाच्या मुलींची पूजा करण्याची परंपरा आहे. या मुलींना साक्षात देवीचं रूप मानलं जाते. यांना कुमारिका असं म्हणतात. कुमारिकांच्या पायांचे पूजन करून त्यांना जेवण आणि भेटवस्तू देण्याची प्रथा चालत आली असून याला धर्मिक महत्व आहे.
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