शनिश्चरी अमावस्या 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग
आज शनि जयंती आणि शनि अमावास्या हे दोन योग एकत्र जुळून आले आहेत. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
Published : May 16, 2026 at 12:10 AM IST
मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.
- आजची तारीख : 16-05-2026 शनिवार
- आजची तिथी : अमावस्या
- आजचे नक्षत्र : भरणी
- अमृतकाळ : 06:01 to 07:39
- राहूकाळ : 09:17 to 10:54
- सुर्योदय : 06:01:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 07:03:00 सायंकाळी
शनिदेवाची अशी करा पूजा : शनि अमावस्येच्या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तावर पवित्र नदी किंवा तलावात स्नान करावं. ते शक्य नसल्यास घरच्या पाण्यात गंगाजल मिसळून स्नान करावं. त्यानंतर देवघरात दिवा लावून सूर्यदेवाला अर्घ्य द्यावं. या दिवशी सकाळी लवकर शनि मंदिरात जाऊन विधिवत पूजा करावी. मोहरीच्या तेलात काळे तीळ मिसळून शनिदेवावर अभिषेक करावा. पितृदोष निवारणासाठी तर्पण करावं आणि पितरांच्या नावाने दान द्यावं. शनिदेवाला निळी फुलं अर्पण करून शनि चालीसा किंवा शनि स्तोत्राचं पठण करावं.
कधी आहे शनिश्चरी अमावस्या 2026? : 2026 मध्ये 16 मे रोजी वैशाख अमावस्येला शनिश्चरी अमावस्या येत आहे. याच दिवशी ‘शनि जयंती’ देखील साजरी केली जाणार आहे. हा अत्यंत दुर्मीळ योग मानला जातो. साडेसाती, शनिदोष आणि ग्रहबाधांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी हा दिवस विशेष फलदायी मानला जातो.
- अमावस्या प्रारंभ: 16 मे 2026 पहाटे 05:11 वाजता.
- अमावस्या समाप्ती : उत्तर रात्रौ (17 मे) 01:31 वाजता.
- स्नान-दान मुहूर्त : सकाळी 08:56 ते 10:40 पर्यंत.
शनि अमावस्येला शनिदेवाला अर्पण कराव्यात 'या' वस्तू
- पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा.
- मोहरीच्या तेलाने शनिदेवाचा अभिषेक केल्यानं संकटं दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.
- शनिदेवाला निळी फुलं अर्पण करणं शुभ मानलं जातं.
- शनिदेवाला शमीच्या झाडाची पानं अर्पण करावीत.
- पितरांच्या शांतीसाठी कावळ्याला अन्न घालणं पुण्यकारक मानलं जातं.
- शनि मंत्र, शनि स्तोत्र आणि शनि आरतीचं पठण करावं.
- शनिदेवाला उडीद डाळीच्या खिचडीचा नैवेद्य दाखवावा.
- तेलात बनवलेली पुरी शनिदेवाला अर्पण करावी. अशी मान्यता आहे की, या उपायांनी शनिदेव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात.
